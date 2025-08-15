"Справедливый Казахстан": как повысить ценность труда и престиж рабочих профессий

В своем Послании народу Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий.

Депутат Карагандинского городского маслихата Толеген Ашимов имеет собственный специфический взгляд на эту тему, а также по поводу кадрового потенциала страны. Об этом – в материале корреспондента Zakon.kz.

В пятом пункте Послания главы государства за 2024 год говорилось об обеспечении экономики квалифицированными кадрами и преодолении острой нехватки отраслевых специалистов – водников, строителей, энергетиков, а также подготовке кадров по профессиям будущего.

– Эти инициативы напрямую связаны с формированием и укреплением образа человека труда – того, кто создает материальные ценности, развивает экономику и обеспечивает устойчивость страны. Кто он, настоящий человек труда?

– Я считаю, что настоящий человек труда – это тот, кто создает материальные ценности, тот, кто работает руками, особенно в производстве. Например, я когда-то работал на Карагандинском металлургическом комбинате, трудился бетонщиком, был бригадиром. И я очень горжусь своей работой, этим объектом и считаю, что я его строил. И шахты строил. В 90-е годы я открыл производственный кооператив "Аспап" и строил школы, дома. Но, конечно, когда стал предпринимателем, кирпич в руках я уже не держал.

Поэтому я считаю, что надо различать, когда мы говорим "я строил". Строит непосредственно исполнитель. А тот, кто занимается финансами, организацией работы, ее административной частью, это уже не человек труда. Нужно отдавать приоритет тому, кто работает непосредственно руками. А у нас сейчас пошел перекос. Кого чаще всего награждают к профессиональным праздникам производственников? Есть ли среди награжденных, например, к празднику строителей, настоящие каменщики или крановщики, то есть люди, которые непосредственно строят? Я считаю, что политику нашего президента нужно правильно понимать и так же правильно претворять ее в жизнь.

Мы должны научиться уважать того, кто работает непосредственно руками. И это должно стать престижно. Но на данный момент, к сожалению, в обществе создан только образ успешного бизнесмена. Даже фильм посмотрите "Бизнес по-казахски". Его герои непонятно чем занимаются, непонятно откуда у них деньги берутся. И получается, что мы пропагандируем образ человека, который занимается каким-то мутными делами, и непонятно, что он производит.

Бизнес происходит от слова "дело". От трудовой деятельности должен быть продукт. Если человек работает, то результатом его деятельности должен быть дом, или кирпич, или хлеб, или молоко, или металл.

Поэтому я считаю, что мы должны сейчас немедленно повернуться лицом к человеку труда и в то же время сконцентрировать внимание на качестве работ и соблюдении производственной дисциплины.

– Как сделать показатели труда прозрачными? Как понять, кто действительно качественно сделал определенный объем работы, а кто волынил?

– В низовых структурах показатели труда запутаны. Они и раньше были не очень удачны для системы учета работы. А сейчас стало еще больше непрозрачной работы.

Для этого я все время пропагандирую, чтобы на производстве внедряли, согласно закону техрегулирования, технологические карты. В технологических картах все четко расписано: для чего эта работа делается, в чем ее цель, в какой последовательности она должна делаться, какие отклонения допускаются в работе. Все остальное считается браком. Все это в техкартах описано.

И мы должны научиться требовать с рабочих работу строго по техкарте. Тогда мы сразу быстро отличим тех, кто настоящий рабочий, кто основательно трудится, от тех, кто делает вид активной работы, от тех, кто имитирует работу. Я вам точно скажу, что в любой строительной бригаде показатели дают 20-30% работающих. Это те люди, которые делают 90% работы. Остальные 60-70% могут просто рядом болтаться. За примерами далеко не надо ходить. Просто зайдите на любую стройку. И вы увидите настоящую картину.

Но ситуация может поменяться. Сейчас в Астане, в Шымкенте начали внедрять автоматизацию контроля работы бригад. Казахстанские программисты придумали такую программу, которая может в автоматическом режиме отслеживать. А если отслеживание передать искусственному интеллекту, то мы сможем четко просчитывать эффективность труда каждого работника. Это как раз то, за что ратует сейчас глава государства.

Тогда будет уже ясно, кто работает, а кто волынит. А пока там, где качественно может работать 10 человек, у нас болтается 30. Анализ эффективности труда через искусственный интеллект даст возможность точно понять картину. И пусть эти 10 человек получают более высокую зарплату.

Тогда это будет более справедливый подход. Не зря же президент говорил, что надо повышать производительность труда. Это и есть показатель повышения производительности труда.

– А какие технологии контроля можно применять, чтобы считать производительность?

– Есть такие параметры, как человеко-час, мото-час, физический объем выполненных работ. И тогда ценность работника поднимется, тогда хороший каменщик или хороший сварщик будет цениться не меньше, чем хороший аким. Потому что есть такие ребята, которые, в принципе, могут работать за десятерых. Но почему они сейчас не работают за десятерых? Потому что они знают – как бы они ни работали, зарплата по фирме будет средней.

Еще я предлагаю активно развивать НИОКР. Это расшифровывается как "научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы". Я в годы СССР внедрил 27 рационализаторских предложения. Таким изобретателям давали премии, пусть скромные, но давали.

И я сейчас предлагаю эту систему пересмотреть и стимулировать рабочих к рационализаторской деятельности. Это очень сильно практикуется в Японии. Там на фирмах есть даже кружки качества. Рабочие после смены остаются, выдвигают свои предложения по улучшению качества. Там нет рабочих, которые остаются вне этой работы. Поэтому у них и качество продукции улучшается, и качество труда очень быстро растет. Потому что везде все совершенствуется.

А у нас при таком усредненном подходе – что ты хороший рабочий, что ты плохой рабочий – разница в оплате небольшая. Не стимулируется развитие человеческого капитала. А президент говорил, что валовый национальный доход надо повысить в два раза. И я считаю, что мы за счет своих внутренних ресурсов и правильной постановки работы можем повысить валовый национальный доход.