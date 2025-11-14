Скопление полицейских в одном из поселков Алматинской области вызвало вопросы у жителей

Прошлой ночью в пос. Каргалы Жамбылского района Алматинской области местные жители заметили скопление полицейских у одного из домов, что вызвало у них вопросы. Корреспондент Zakon.kz узнал в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона, что же там произошло.

Согласно информации, опубликованной в одном из Telegram-каналов, предположительно, было совершено преступление.

"Ночью 14 ноября 2025 года в полицию поступил вызов от жителей села Каргалы о том, что неизвестные похитили ценные вещи. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, участковые инспекторы полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области в пятницу.

В полиции отметили, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление и задержание подозреваемых.

"Ориентирован весь личный состав подразделений полиции, ориентировки направлены во все близлежащие регионы. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий". Пресс-служба ДП Алматинской области

