Политика

Касым-Жомарт Токаев призвал укреплять мир

Касым-Жомарт Токаев, выступление, Казахстан, мир, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 09:25 Фото: akorda.kz
29 августа 1991 года был официально закрыт Семипалатинский испытательный полигон. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился по этому поводу к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Глава государства на своей странице в социальной сети Х напомнил, что сегодня, 29 августа 2025 года, Международный день действий против ядерных испытаний.

"Эта памятная дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Казахстана. Наш народ стал жертвой тяжелейших последствий испытаний атомного оружия. Эта трагедия не должна повториться. Ради будущих поколений мы должны укреплять мир, развивать международное сотрудничество, предпринимать усилия по ядерному разоружению и отказу от ядерных испытаний".Касым-Жомарт Токаев

В заключительной части Токаев уточнил, что мир и безопасность – это высшие ценности, объединяющие все человечество.

Корреспондент Zakon.kz уже подготовил большой материл на тему "День закрытия Семипалатинского ядерного полигона". Его можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
