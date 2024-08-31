Как с июня 2022 года изменилась жизнь казахстанцев

Конституционные поправки, принятые в результате референдума 2022 года, привели к существенным изменениям в различных сферах жизни казахстанского общества. Об этом 31 августа 2024 года рассказали в Конституционном суде РК, сообщает Zakon.kz.

Статья 1 Основного закона гласит, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Обновленная Конституция направлена на создание более открытого, подотчетного и справедливого государства, где права и свободы граждан занимают ключевое место.

Следующие основные конституционные изменения способствовали дальнейшему укреплению этих принципов.

Права и свободы граждан:

воссоздан Конституционный суд. Граждане теперь могут обращаться непосредственно в Конституционный суд, если считают, что их конституционные права нарушены. Это усиливает защиту прав и свобод граждан, предоставляя им дополнительный правозащитный механизм.

усилена роль уполномоченного по правам человека. Ему предоставлены дополнительные полномочия, что позволяет более эффективно защищать права граждан в рамках Конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека", в том числе право обращения в Конституционный суд о проверке законов и других нормативных правовых актов на соответствие Конституции;

Конституцией утверждена норма о том, что земля, ее недра, воды, растительный и животный мир, а также другие природные ресурсы принадлежат народу, а от имени народа право собственности осуществляет государство;

установлены четкие определения понятий "пытка" и "жестокое обращение", обеспечивающие людям защиту от любых форм жестокого обращения;

окончательно отменена смертная казнь. Данный запрет подчеркивает приверженность Казахстана защите прав человека и гуманизации уголовной системы в направлении полного уважения права на жизнь человека, закреплённого международными нормами.

Политическая система и государственное управление:

введены ограничения на количество президентских сроков (один семилетний срок) и запрещено участие членов семьи президента в управлении государством. Также президент не может быть членом политической партии во время исполнения своих полномочий;

расширение полномочий Мажилиса и введение смешанной системы выборов повлияло на рост активности депутатов и законодательной инициативы, что является основной задаче высшего представительного органа в лице Парламента. Новый механизм наделил правом Сенат только одобрять или не одобрять законы, уже принятые Мажилисом. Что является весьма логичным, поскольку законодательная инициатива реализуется исключительно в Мажилисе и именно он должен правом обладать правом принимать законы.

усилена роль местного самоуправления, путем активного участия маслихата в формировании и утверждении местных бюджетов, а также контроля над их исполнением. Маслихаты также стали более вовлечены в процесс назначения и отстранения от должности руководителей исполнительных органов на местном уровне.

Изменение системы выборов

Одним из ключевых изменений стало изменение избирательной системы. Теперь выборы депутатов Мажилиса проводятся по смешанной системе, сочетающей мажоритарный и пропорциональный принципы. Это увеличило представительность и усилило связь депутатов с избирателями, что способствует более справедливому и прозрачному избирательному процессу.

Был снижен избирательный барьер для партий, что поспособствовала большему плюрализму в парламенте. В результате стало семь политических партий, шесть из которых представлены в Мажилисе и все в маслихатах, а также самовыдвиженцы в одномандатных округах.

Новая система повысила шансы на избрание женщин и кандидатов меньшинств.

Введены механизмы отзыва депутатов, если они утратили доверие избирателей. Это усиливает ответственность депутатов перед народом и обеспечивает большее влияние граждан на представительные органы власти.

Правовая система и правосудие:

усилены меры по обеспечению независимости судебной власти, включая увеличение гарантий независимости судей и установление более четких механизмов их ответственности;

введены нормы, направленные на упрощение доступа граждан к правосудию, в том числе через развитие механизмов досудебного урегулирования споров.

Конституционные новеллы получили дальнейшее развитие через принятие Парламентом конституционных законов "О Конституционном суде Республики Казахстан", "О прокуратуре", "Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан" и поправок в некоторые законодательные акты, которые сопровождались церемонией их публичного подписания главой государства 5 ноября 2022 года.

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