Путешествия с историческим фокусом: как кызылординец стал "человеком-календарем"

Алмата Жуманова многие кызылординцы называют путешественником и человеком-календарем. Вот уже много лет он ведет страницу в Facebook, на которой рассказывает о своих поездках в разные страны и важных исторических датах и праздниках, отмечающихся в тот или иной день в республике и в мире.

Благодаря тому, что Алмат очень увлечен своим хобби, его подписчики и друзья узнают, что в мире есть такие праздники, как Всемирный день тигра, Международный день гор, день рождения принцессы Дианы, День ахалтекинского скакуна, День сурка, Международный день светофора и другие, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Фото: из личного архива Алмата Жуманова

Оказывается, 25 августа исполнилось 65 лет, как мир праздновал открытие XVII летних Олимпийских игр в столице Италии Риме. Лидером по количеству наград была команда СССР. Специально к этой дате была выпущена почтовая марка СССР. А 26 августа 1920 года был подписан Декрет об образовании Киргизской (Казахской) АССР. Копия этого Декрета от 26 августа 1920 года хранится в его альбоме.

Фото: из личного архива Алмата Жуманова

"19 августа – это Всемирный день фото, и я его провел на площади в Пальма-де-Майорка в Испании. Там встретил старого фотографа-испанца, который продавал фотографии, которым почти 100 лет. Купил их, пообщался с профессионалом и много интересного узнал. В этот же день, 19 августа 1960 года, с "Байконура" стартовал советский космический корабль "Восток" с собаками Белкой и Стрелкой и совершил суточный полет с возвращением на Землю. И вернулись они на Землю целыми и невредимыми. Стрелка оставила после себя многочисленное потомство. И один из ее щенков по кличке Пушок был подарен супруге американского президента Жаклин Кеннеди. К этому событию у меня есть коллекционная монета в 100 тенге 2020 года с изображением Белки и Стрелки". Путешественник Алмат Жуманов

Фото: из личного архива Алмата Жуманова

"Еще один праздник – Международный день тигра. Он отмечается 29 июля. И мне нравится это событие, так как еще школьником после походов в зоопарк и просмотров фильмов "Полосатый рейс" и "Жизнь Пи" мне захотелось узнавать о тиграх больше. Есть еще интересный момент в их физиологии, и об этом мало кто знает. Расположение полос на туловищах тигров всегда уникально у каждого отдельного тигра. И это может быть использовано для идентификации отдельных особей точно так же, как и отпечатки пальцев у людей. В праздник тигра я показываю своим подписчикам марку из моего альбома с изображением полосатых красавчиков и книгу из моей домашней библиотеки о том, как эти животные жили на берегах Сырдарьи, то есть в нашем регионе". Путешественник Алмат Жуманов

Фото: из личного архива Алмата Жуманова

Рассказывая о датах, Алмат большое значение уделяет событиям, связанным с историей Казахстана. Поэтому в его постах есть государственные, национальные праздники, исторические события.

Однажды, путешествуя по Европе, в одном из книжных магазинов он увидел книгу Blod och Svett – "Кровь и пот" Абдижамила Нурпеисова, известного советского и казахского писателя, участника Великой Отечественной войны. Он тут же ее купил. А 22 октября 2021 года, в день рождения Абдижамила Нурпеисова, он в своем Facebook написал пост о том, что в 1974 году трилогия "Кровь и пот" была удостоена Государственной премии СССР.

10 сентября 2021 года он рассказал уже о другой дате: в этот день родился один из ярких государственных и общественных деятелей Казахстана Султанбек Кожанов, человек, который имел смелость заявить, что "столица Казахстана должна быть только на территории казахской степи, а не на территории России". Это человек, способствовавший переносу столицы из Оренбурга в Кызылорду.

Много информации у Алмата и по юбилею великого Абая. И везде его авторские фото, книги, документы.

Фото: из личного архива Алмата Жуманова

"Я родился в 1972 году в Кызылорде. Окончил Казахский политехнический институт имени К. Сатпаева. Много лет работаю в нефтедобывающей компании. Филателия и фалеристика – мои увлечения с детства. Я собрал большую домашнюю библиотеку, побывал во всех регионах и областных центрах Казахстана, во многих странах мира. Везде, где бываю, делаю много фотографий, видео, изучаю историю этих стран, но, в первую очередь, историю своей страны, своей области. Посетил много музеев, заповедников. Рад, что мои увлечения передались моим детям и племянникам". Путешественник Алмат Жуманов

Фото: из личного архива Алмата Жуманова

Алмат путешествовал на Памире и Тянь-Шане, в Европе и Азии, в арабских странах. В его коллекции фото из Ирана, Парижа, Германии, замечательные снимки из путешествий по Чехии, Бельгии, Сербии, Канаде, Египту, Италии, Китаю, Туркменистану, странам СНГ. И несметное количество фото, сделанных в разных городах Казахстана. Много фото по истории родного края.

Фото: из личного архива Алмата Жуманова

В родном городе Алмат – активный член местного Клуба путешественников, в котором собрались его единомышленники.

Фото: из личного архива Алмата Жуманова

В его планах еще много разных туристических направлений, в которые он с удовольствием отправится, а потом поделится рассказами об этом со своими читателями.