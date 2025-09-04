Кинул ребенка на землю – что грозит родителям особенного подростка в Алматы

На прошлой неделе на одной из детских площадок Алматы особенный подросток подбежал к двухлетнему ребенку, подкинул его и с высоты своего роста уронил того на землю. Ребенок получил перелом руки, а вот что грозит подростку и его родителям? В ситуации разбирался корреспондент Zakon.kz.

Как заявил адвокат Коллегии адвокатов Акмолинской области Нурлан Жанабаев, эта ситуация требует внимательного правового анализа.

"Во-первых, полиция возбудила уголовное дело по статье 107 УК РК – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего. Санкция этой нормы предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Однако нужно понимать, что в соответствии со статьей 15 УК РК уголовная ответственность в Казахстане наступает с 14 лет за подобные преступления. Подростку – 13 лет, следовательно, он не подлежит уголовной ответственности", – говорит адвокат.

Во-вторых, отмечает он, учитывая сообщения о том, что у подростка имеются особенности психического развития, в том числе аутизм, орган досудебного расследования (следствие) обязан назначить судебно-психиатрическую экспертизу, а также иные экспертизы в рамках обеспечения полноты и объективности расследования.

Если эксперты установят, что он не осознавал характер своих действий, суд может применить меры медицинского характера, предусмотренные разделом 7 Уголовного кодекса, – это принудительные меры медицинского характера и иные меры уголовно-правового воздействия. Исходя из этого, подростка могут отправить на принудительное лечение.

Кроме того, возникает вопрос об ответственности родителей. По статье 140 Уголовного кодекса страны родителям подростка грозит штраф до 160 МРП (629 120 тенге в 2025 году), исправительные либо общественные работы на срок до 160 часов. По этой же статье их могут арестовать на срок до 40 суток. Если дело будет трактоваться по статье 127 КоАП РК – неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, их могут оштрафовать на 15 МРП (58 980 тенге в 2025 году).

То есть родители подростка могут быть привлечены как к уголовной, так и к административной и гражданско-правовой ответственности, включая обязанность возместить моральный вред и расходы на лечение пострадавшего ребенка.

"Отдельно отмечу процессуальную сторону в соответствии с УПК РК. По словам матери потерпевшего, первоначально в полиции отказались принимать заявление. Это грубое нарушение требований ст. 179-180 УПК РК, обязывающих регистрировать любое сообщение об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований либо первое неотложное следственное действие. О начале досудебного расследования в течение суток уведомляется прокурор. В подобных случаях недопустимо затягивание реакции, тем более когда речь идет о насилии над малолетним ребенком", – объяснил юрист.

Таким образом, можно сделать три вывода:

Подросток не будет привлечен к уголовной ответственности по возрасту, но в отношении него могут применить медицинские меры – это принудительные меры медицинского характера или иные меры уголовно-правового воздействия. Во втором случае основная ответственность ляжет на родителей – как с точки зрения УК РК и КоАП РК, так и по линии гражданского иска о компенсации вреда. И в-третьих, органы опеки, досудебного расследования и прокуратура обязаны обеспечить и защиту интересов пострадавшего ребенка, а также медицинскую и психологическую реабилитацию самого 13-летнего подростка.

"Подобные дела – это сигнал для государства и нашего общества. Необходимо усилить превентивные меры, систему психолого-педагогического и медицинского сопровождения и работу с семьями, где дети имеют психические или поведенческие особенности", – заключил Жанабаев.

На данный момент по этому инциденту полиция возбудила уголовное дело по статье 107 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подобный случай произошел в феврале 2025 года – тогда еще один подросток напал с ножом на ребенка в лифте в одном из ЖК Астаны, изрезав тому лицо.