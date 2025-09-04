#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.18
628.93
6.68
Статьи

Кинул ребенка на землю – что грозит родителям особенного подростка в Алматы

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 17:34 Фото: freepik
На прошлой неделе на одной из детских площадок Алматы особенный подросток подбежал к двухлетнему ребенку, подкинул его и с высоты своего роста уронил того на землю. Ребенок получил перелом руки, а вот что грозит подростку и его родителям? В ситуации разбирался корреспондент Zakon.kz.

Как заявил адвокат Коллегии адвокатов Акмолинской области Нурлан Жанабаев, эта ситуация требует внимательного правового анализа.

"Во-первых, полиция возбудила уголовное дело по статье 107 УК РК – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего. Санкция этой нормы предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Однако нужно понимать, что в соответствии со статьей 15 УК РК уголовная ответственность в Казахстане наступает с 14 лет за подобные преступления. Подростку – 13 лет, следовательно, он не подлежит уголовной ответственности", – говорит адвокат.

Во-вторых, отмечает он, учитывая сообщения о том, что у подростка имеются особенности психического развития, в том числе аутизм, орган досудебного расследования (следствие) обязан назначить судебно-психиатрическую экспертизу, а также иные экспертизы в рамках обеспечения полноты и объективности расследования.

Если эксперты установят, что он не осознавал характер своих действий, суд может применить меры медицинского характера, предусмотренные разделом 7 Уголовного кодекса, – это принудительные меры медицинского характера и иные меры уголовно-правового воздействия. Исходя из этого, подростка могут отправить на принудительное лечение.

Кроме того, возникает вопрос об ответственности родителей. По статье 140 Уголовного кодекса страны родителям подростка грозит штраф до 160 МРП (629 120 тенге в 2025 году), исправительные либо общественные работы на срок до 160 часов. По этой же статье их могут арестовать на срок до 40 суток. Если дело будет трактоваться по статье 127 КоАП РК – неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, их могут оштрафовать на 15 МРП (58 980 тенге в 2025 году).

То есть родители подростка могут быть привлечены как к уголовной, так и к административной и гражданско-правовой ответственности, включая обязанность возместить моральный вред и расходы на лечение пострадавшего ребенка.

"Отдельно отмечу процессуальную сторону в соответствии с УПК РК. По словам матери потерпевшего, первоначально в полиции отказались принимать заявление. Это грубое нарушение требований ст. 179-180 УПК РК, обязывающих регистрировать любое сообщение об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований либо первое неотложное следственное действие. О начале досудебного расследования в течение суток уведомляется прокурор. В подобных случаях недопустимо затягивание реакции, тем более когда речь идет о насилии над малолетним ребенком", – объяснил юрист.

Таким образом, можно сделать три вывода:

Подросток не будет привлечен к уголовной ответственности по возрасту, но в отношении него могут применить медицинские меры – это принудительные меры медицинского характера или иные меры уголовно-правового воздействия. Во втором случае основная ответственность ляжет на родителей – как с точки зрения УК РК и КоАП РК, так и по линии гражданского иска о компенсации вреда. И в-третьих, органы опеки, досудебного расследования и прокуратура обязаны обеспечить и защиту интересов пострадавшего ребенка, а также медицинскую и психологическую реабилитацию самого 13-летнего подростка.

"Подобные дела – это сигнал для государства и нашего общества. Необходимо усилить превентивные меры, систему психолого-педагогического и медицинского сопровождения и работу с семьями, где дети имеют психические или поведенческие особенности", – заключил Жанабаев.

На данный момент по этому инциденту полиция возбудила уголовное дело по статье 107 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подобный случай произошел в феврале 2025 года – тогда еще один подросток напал с ножом на ребенка в лифте в одном из ЖК Астаны, изрезав тому лицо.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Плечи Атланта: сколько должен весить рюкзак школьника
Статьи
17:47, Сегодня
Плечи Атланта: сколько должен весить рюкзак школьника
Взял себе имя Сырым и переехал в Алматы: как бельгиец свободно говорит по-казахски
Статьи
16:31, Сегодня
Взял себе имя Сырым и переехал в Алматы: как бельгиец свободно говорит по-казахски
Житель Усть-Каменогорска предлагает увеличить штрафы за скальный вандализм
Статьи
14:48, Сегодня
Житель Усть-Каменогорска предлагает увеличить штрафы за скальный вандализм
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: