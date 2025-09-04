Ерлан Аккенженов: За каждой тонной нефти – судьба человека и будущее страны

В этом году казахстанская нефть отмечает свою 126-ю годовщину. В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности беседуем с министром энергетики РК Ерланом Аккенженовым – о достижениях, новых планах и влиянии отрасли на каждого из нас.

– Ерлан Кудайбергенович, 126 лет – огромный исторический пласт. Что для вас эта дата, помимо производственных отчетов и планов?



– Когда мы говорим о 126-летии нашей нефти, мы, прежде всего, вспоминаем тех, кто стоял у истоков: первый фонтан на Карашунгуле, легендарного Сафи Утебаева и тысячи других первопроходцев. Их наследие – по сути фундамент, на котором стоит вся наша экономика, а сам нефтегаз стал локомотивом, который тянет за собой страну. Мы с гордостью продолжаем это дело. А результаты нашей работы лучше всего видны в цифрах: за первое полугодие добыто почти 50 млн тонн нефти, экспорт вырос более чем на 12%. Отрасль демонстрирует стабильность и уверенный рост.

Фото: Zakon.kz

– Что нефтегазовая отрасль дает Казахстану, помимо нефти и налогов в бюджет?

– Социальную стабильность регионов. Влияние нефтегаза ощущается повсеместно: в заказах для сотен казахстанских сервисных компаний, в развитии инфраструктуры, в более чем 75 тысячах качественных рабочих мест непосредственно в добыче. Наша задача – чтобы каждый тенге, заработанный на экспорте сырья, работал внутри страны: превращался в новые дороги, больницы, объекты и, конечно, в высокотехнологичные производства.

– Давайте как раз о них. Людей, если честно, волнуют не столько миллионы тонн, сколько стабильность на АЗС и отсутствие дефицита топлива. Новая Концепция развития нефтепереработки, которая предполагает рост почти в два раза, решит эту проблему?

– Конечно. Вся эта работа направлена на решение именно этой задачи. Увеличивая переработку с 18 почти до 29 млн тонн, мы создаем "железный" стратегический запас топлива. Если говорить конкретно, то мощности Шымкентского НПЗ будут удвоены до 12 млн тонн, а Павлодарского и Атырауского – существенно расширены. Это даст нам дополнительно миллионы тонн бензина, дизеля и авиатоплива. Создание такого резерва позволит нам уйти от импортной зависимости и сглаживать любые сезонные скачки спроса, не допуская ни дефицита, ни спекуляций. Стабильность на топливном рынке – прямой результат этой работы.

Фото: Zakon.kz

– Еще одно направление – нефтегазохимия. Можете на простом примере объяснить, что даст обычному казахстанцу запуск, например, завода по производству полиэтилена?

– Безусловно. Посмотрите вокруг. Пластиковая упаковка для продуктов, детали в автомобиле, современные трубы для водопровода, детские игрушки, медицинские шприцы – все это продукты нефтегазохимии. Сегодня мы многое из этого импортируем. Запуск наших заводов по производству полипропилена, полиэтилена, бутадиена означает, что все это мы начнем производить у себя. Тысячи новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест для инженеров и рабочих в Атырау и других регионах, собственное сырье для нашего малого и среднего бизнеса – вот что такое уход от сырьевой экономики в действии.

Фото: Zakon.kz

– Наверное, самый ожидаемый и чувствительный для населения вопрос – газификация. Сегодня голубым топливом обеспечено более 12,6 миллиона человек. Но огромные регионы на севере и востоке все еще ждут. Когда газ придет и в их дома?



– Я прекрасно понимаю ожидания людей. Для них газ означает совершенно другое качество жизни. Проект газификации севера и востока – действительно самый сложный и финансовоемкий. Сейчас на столе два варианта: либо тянуть собственную трубу дальше, но для этого нужно расширить магистраль "Бейнеу-Бозой-Шымкент", либо договориться об импорте с Россией. Кстати, работы по расширению "Бейнеу-Бозой-Шымкент" уже начались совместно с катарскими партнерами. Могу заверить – мы выберем тот путь, который будет самым быстрым и экономически оправданным для наших граждан.

Фото: Zakon.kz

– Поддержание добычи на текущем уровне и ее рост – это всегда вызов. Как обстоят дела на наших гигантах – Тенгизе, Карачаганаке, Кашагане, и какие новые проекты станут точками роста?

– Действительно, работа идет по двум направлениям. Первое – максимальное использование потенциала действующих месторождений. На Тенгизе, например, завершился крупнейший Проект будущего расширения, который позволит существенно нарастить добычу. Второе, и это наш стратегический задел, – запуск новых проектов. Ключевой из них на сегодня – освоение месторождений "Каламкас-море" и "Хазар" на Каспии. Это очень серьезный проект: инвестиции составят порядка 6 млрд долларов, будет создано около 2000 постоянных рабочих мест. На пике он будет давать до 4 млн тонн нефти в год. Начало добычи запланировано на 2029 год. Наша общая цель – выйти на уровень добычи в 100 миллионов тонн в год, и эти новые проекты – реальные шаги к ее достижению.

– При таком масштабе индустриализации как не потерять экологический баланс?

– Сегодня экологичность – прямой фактор конкурентоспособности. "Грязное" производство никому не нужно. Лучший пример – наша работа с попутным газом. Казахстан присоединился к Глобальному метановому обязательству, и у нас давно действует законодательный запрет на сжигание газа на факелах. Результат говорит сам за себя: с 2006 года добыча сырого газа в стране выросла почти вдвое, а объемы сжигания на факелах мы сократили в 10 раз. Вот реальная декарбонизация в действии.

– В завершение, что бы вы хотели сказать своим коллегам в их профессиональный праздник?

– Я хочу сказать спасибо. Спасибо ветеранам, чей труд стал легендой, спасибо всем, кто сегодня работает на промыслах в жару и холод, кто сидит в лабораториях и проектных институтах, кто ведет бурение и строит новые заводы. От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья и новых успехов!