Вирусный тренд и драйв: казахстанка виртуозно играет на домбре в самых атмосферных локациях страны

Музыкант из Алматы снимает яркие перформансы на природе и в городских пространствах, чтобы увлечь молодежь казахской музыкой. Ее ролики разлетаются по соцсетям, а дуэты с ортеке придают драйв исполнению. С Толганай Хасен познакомилась корреспондент Zakon.kz.

Толганай Хасен – музыкант, педагог и артистка, которая сумела превратить классическое искусство домбры в вирусный тренд. Ее видеопроекты набирают миллионы просмотров, а сама она вдохновляет новое поколение интересоваться казахской музыкой.

Фото из личного архива Толганай Хасен

Толганай Хасен – выпускница Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, магистр искусствоведения. Девушка родом из города Костаная, в настоящее время живет в Алматы. Работает артистом-инструменталистом в Государственном камерном оркестре "Ақ жауын" под руководством кюйши и композитора Сакена Турысбекова при Алматинской областной филармонии имени Суюнбая. А еще трудится в объединении музеев Алматы и занимается преподавательской деятельностью.

Фото из личного архива Толганай Хасен

Впервые Толганай взяла в руки домбру в детстве, а в 12 уже освоила этот инструмент. Девушка говорит, что влюбилась в звучание домбры, когда услышала его в фильме "Кыз Жибек". Тогда у нее и появился первый интерес. Позже она увлеклась творчеством казахских кюйши и мечтала играть так же, как они. Мечта девушки почти сбылась, сейчас она мастерски играет на домбре и пытается прославить национальный инструмент на весь мир. В этом Толганай видит заслугу своих преподавателей – Раушан Сыбановой и Билала Искакова.

"Именно благодаря моим учителям я по-настоящему полюбила традиционное исполнительское искусство. Я с благодарностью вспоминаю их, ведь все, чего я добилась, во многом благодаря их поддержке. Домбра для меня – это не просто профессия, это моя жизнь. Благодаря ей я получаю уважение, она поднимает меня в глазах общества. Это не просто музыкальный инструмент, а исторический памятник, наполненный глубокой философией для тех, кто способен это почувствовать". Толганай Хасен

Прославилась девушка не только благодаря мастерскому исполнению кюев, но и тому, где и как она это делает. В качестве локаций Толганай выбирает живописные и атмосферные местности с красивыми пейзажами, площади, скверы и парки. Играет даже на полных стадионах, размещаясь среди зрителей. Прохожие с интересом и восхищением наблюдают за ее игрой, снимают на камеры мобильных телефонов и выкладывают в сеть. Таким образом Толганай пытается пробудить у молодежи интерес к домбре.

Фото из личного архива Толганай Хасен

"Как преподаватель, я считаю, что традиционный урок в классе уже не интересен для современных учеников. Чтобы заинтересовать, учитель сам должен быть необычной личностью, показывать возможности инструмента на практике, в сотрудничестве с различными проектами. Во-вторых, это способ показать уникальность домбры другим странам, поднять интерес к казахской культуре и туризму. В-третьих, мне просто нравится создавать такой контент, это моя творческая идея. Я хочу показать, что через искусство можно поднимать дух народа", – подчеркнула Толганай Хасен.

Кроме игры на домбре, девушка освоила ортеке. Это традиционный казахский кукольный театр и музыкальный вид искусства. Состоит он из небольших деревянных кукол, которые танцуют под ритм домбры. А чтобы они двигались в такт музыке, фигурки привязывают к пальцам музыканта.

Фото из личного архива Толганай Хасен

Интерес к ортеке у Толганай возник относительно недавно, когда она начала свою преподавательскую деятельность.

"Чтобы заинтересовать учеников, я поняла, что сама тоже должна развиваться. Позже начала исполнять ортеке для туристов в музее, так это стало частью моей практики. Освоить ортеке мне не составило особого труда. Любой, кто владеет музыкальным инструментом, может научиться и ортеке". Толганай Хасен

Фото из личного архива Толганай Хасен

Именно видео, где девушка играет на домбре и ортеке, набрало более 5 миллионов просмотров в социальных сетях. Ее приглашают поучаствовать в различных проектах. Талант девушки уже заметили и за границей. Сейчас Толганай получает множество приглашений из-за рубежа. Девушка уверена, что это говорит о высоком интересе иностранных слушателей к казахскому искусству. Объединение ортеке и домбры дает яркое визуальное и музыкальное впечатление, что особенно ценится за рубежом.

Толганай уверена, что заинтересовать молодежь можно. Главное – современный подход, грамотное использование социальных сетей, создание видеоматериалов, правильная подача и популяризация.

Фото из личного архива Толганай Хасен

Кстати, оригинальное исполнение кюя "Адай" также принесло девушке популярность. Толганай сыграла композицию, и на этом фоне звучали настоящие африканские барабаны в исполнении африканских музыкантов.

"Это произошло в Музее народных музыкальных инструментов имени Ыкыласа во время выставки, посвященной африканской культуре. Нас пригласили как гостей, и мы спонтанно исполнили "Адай" вместе с африканскими музыкантами. Их инструменты звучат иначе, и в сочетании с домброй получился экзотический и очень необычный дуэт. Когда африканские барабаны соединились со звучанием домбры, получился уникальный синтез культур. Это показало, что каждый народ бережет свои инструменты, свою музыкальную идентичность, и именно в таких творческих коллаборациях рождаются новые формы восприятия традиционного искусства. Это был очень ценный опыт как для нас, так и для слушателей", – вспоминает Толганай.

Кроме домбры и ортеке, девушка также свободно владеет такими казахскими национальными инструментами, как жетіген и саз сырнай.

Фото из личного архива Толганай Хасен

Она мечтает отправиться в путешествие по Кокшетау, увидеть загадочный Мангистау, сыграть на домбре на фоне уникальной природы Восточного Казахстана, чтобы ее кюи услышали сайгаки и куланы.