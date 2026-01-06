Здесь пахнет детством: вкусный блог 73-летней апашки из области Жетысу набирает популярность
24-летний алматинец Диас Рустамбеков развивает себя в качестве мобилографа. И к работе он привлек 73-летнюю Ултуган Алимбаеву. Теперь она популярный блогер.
Парень рассказал, что его апашка живет в селе Каспан области Жетысу. Когда он приехал к ней в гости, то, глядя на нее, задумался: ведь в стране нет классных блогеров преклонного возраста. И решил из своей бабушки сделать звезду соцсетей.
"Я не встречал увлекательного контента, который бы вели пожилые казахстанки, а у моей бабули большой потенциал. Когда предложил ей завести страничку в соцсетях, она отнеслась к идее с сомнением. Сначала отказывалась, ссылаясь на то, что ранее никогда не занималась подобным и вряд ли у нее получится. Но уговаривать пришлось недолго. Объяснил, что это мне нужно для работы, и она все же согласилась".Диас Рустамбеков
Дело оставалось за малым: через видео передать аульский вайб и талант Ултуган Алимбаевой. А точнее, простые и вкусные рецепты. Теперь ее страничка наполнена ароматными вкусняшками: пирожки, чебуреки, блины, бешбармак, домашний айран и чай из самовара. Все, что возвращает нас в детство.
"Выбрали направление роликов – приготовление еды. Хотим пользователям подарить чувство ностальгии, потому что каждый из нас в детстве ездил в аул к апашке, чтобы уплетать за обе щеки ее горячие пирожки и отведать домашнего айрана".Диас Рустамбеков
Цель была собрать 10 тыс. подписчиков. И достигли ее бабушка с внуком всего за две недели. Все благодаря искренности и простоте сельчанки, которые многим казахстанцам пришлись по душе.
"Не надеялись на славу, но ждали успех. Съемки – трудоемкий процесс. На короткое видео уходит почти целый день. А там еще и монтаж. Да и с бабушкой работать нелегко, чтобы получить несколько кадров, порой приходится 10 раз переснимать. Но апашка терпеливая, понимает, что это ответственная задача – появиться перед зрителями в полной готовности. Если сначала терзали сомнения, но, набрав армию аудитории, бабушка была в шоке. Она ощутила интерес людей к ее публикациям и загорелась. Теперь намерены еще более плодотворно и креативно поработать".Диас Рустамбеков
Ултуган Алимбаева еще полностью не освоила Instagram, пока только с увлечением позирует в объектив. Однако, когда внук читает ей позитивные и теплые комментарии, она радуется как ребенок.
"Я хоть и бабуля, но в душе молодая. Признаться, не заметила, как пролетела моя молодость. Всю жизнь живу в ауле, и тут особенный вайб. Я не повар, но очень люблю готовить. Спасибо тем, кто оставляет теплые комментарии, читая их, я радуюсь как дитя".Ултуган Алимбаева
Люди пишут:
- Вспомнила аромат домашнего айрана.
- Здесь пахнет детством.
- У вас золотые руки, апа. Дай Бог здоровья вам.
- Пойду напеку блинов по рецепту Ултуган апа.
- Какие теплые видео, так и веет от них добром. Кстати, у нас в детстве тоже на стенах висел ковер.
- Сейчас бы в аул. Свежий воздух, снег, курт, лепешка и чай из самовара.
Герои намерены передать атмосферу аула, которая тоже бывает колоритной. А еще важность натуральных продуктов, то, как человеческими руками и чистым трудом получаются вкусные блюда. И самое главное – бабушки тоже могут быть в тренде и совместно с внуками заниматься общим ремеслом.