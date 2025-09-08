Драйвер перемен: масштабная цифровизация глазами экономиста

Выступая 8 сентября 2025 года с ежегодным Посланием народу, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал ключевой компонент стратегического курса Казахстана. Речь о цифровой модернизации страны. О том, как это отразится на экономике, Zakon.kz рассказала эксперт.

Главный научный сотрудник Научно-исследовательского аппарата АО "Институт экономических исследований" Салтанат Ахметжанова уточнила, что Казахстан сегодня является лидером среди стран Центральной Азии и СНГ по уровню цифрового управления и занимает ведущие позиции в мировых рейтингах. По ряду показателей – электронные госуслуги, цифровизация экономики – достигнуты хорошие результаты, принята Концепция развития искусственного интеллекта до 2029 года, интернет-покрытие по мобильной сети и широкой полосе активно расширяется, ИИ-обучение становится обязательным в государственных университетах и т.д.

"С экономической точки зрения, программа цифровизации и ИИ может стать драйвером структурных изменений, вывести Казахстан на траекторию пост-сырьевого развития, увеличить производительность и налоговую базу. Так, цифровизация государственного управления позволит сократить административные расходы, ускорить услуги для бизнеса и граждан, уменьшить коррупционные риски. В реальном секторе искусственный интеллект может повысить эффективность оборудования, в сельском хозяйстве внедрение "умных" технологий позволит прогнозировать климатические риски. В структуре экономики также будут изменения – создание цифровых кластеров, переход к экономике знаний, снижение сырьевой зависимости. Цифровой кодекс даст основу для регулирования цифровых активов, электронных торговых площадок, онлайн-услуг, что увеличит налоговые поступления. Автоматизация госзакупок и онлайн-контроль снизят издержки бюджета", – предполагает специалист.

Материал по теме В Казахстане появится новое министерство

Вместе с тем, по ее словам, следует ожидать дальнейшего развития новых профессий: инженеры ИИ, специалисты по большим данным, разработчики алгоритмов.

"Цифровизация и ИИ потребуют значительных инвестиций, масштабной подготовки кадров и продуманного регулирования. В краткосрочной перспективе возможны издержки, но в долгосрочной – рост ВВП, повышение устойчивости экономики и глобальной конкурентоспособности, региональное лидерство в цифровых технологиях". Салтанат Ахметжанова

Немногим ранее главный эксперт отдела стратегического анализа Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Айдана Акесина объяснила Zakon.kz значение цифровой инфраструктуры для современного Казахстана.