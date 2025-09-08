#АЭС в Казахстане
Статьи

Драйвер перемен: масштабная цифровизация глазами экономиста

Глобализация, глобальный бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 17:14 Фото: pixabay
Выступая 8 сентября 2025 года с ежегодным Посланием народу, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал ключевой компонент стратегического курса Казахстана. Речь о цифровой модернизации страны. О том, как это отразится на экономике, Zakon.kz рассказала эксперт.

Главный научный сотрудник Научно-исследовательского аппарата АО "Институт экономических исследований" Салтанат Ахметжанова уточнила, что Казахстан сегодня является лидером среди стран Центральной Азии и СНГ по уровню цифрового управления и занимает ведущие позиции в мировых рейтингах. По ряду показателей – электронные госуслуги, цифровизация экономики – достигнуты хорошие результаты, принята Концепция развития искусственного интеллекта до 2029 года, интернет-покрытие по мобильной сети и широкой полосе активно расширяется, ИИ-обучение становится обязательным в государственных университетах и т.д.

"С экономической точки зрения, программа цифровизации и ИИ может стать драйвером структурных изменений, вывести Казахстан на траекторию пост-сырьевого развития, увеличить производительность и налоговую базу. Так, цифровизация государственного управления позволит сократить административные расходы, ускорить услуги для бизнеса и граждан, уменьшить коррупционные риски. В реальном секторе искусственный интеллект может повысить эффективность оборудования, в сельском хозяйстве внедрение "умных" технологий позволит прогнозировать климатические риски. В структуре экономики также будут изменения – создание цифровых кластеров, переход к экономике знаний, снижение сырьевой зависимости. Цифровой кодекс даст основу для регулирования цифровых активов, электронных торговых площадок, онлайн-услуг, что увеличит налоговые поступления. Автоматизация госзакупок и онлайн-контроль снизят издержки бюджета", – предполагает специалист.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 17:14
В Казахстане появится новое министерство

Вместе с тем, по ее словам, следует ожидать дальнейшего развития новых профессий: инженеры ИИ, специалисты по большим данным, разработчики алгоритмов.

"Цифровизация и ИИ потребуют значительных инвестиций, масштабной подготовки кадров и продуманного регулирования. В краткосрочной перспективе возможны издержки, но в долгосрочной – рост ВВП, повышение устойчивости экономики и глобальной конкурентоспособности, региональное лидерство в цифровых технологиях".Салтанат Ахметжанова

Немногим ранее главный эксперт отдела стратегического анализа Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Айдана Акесина объяснила Zakon.kz значение цифровой инфраструктуры для современного Казахстана.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
