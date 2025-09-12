Полезные продукты и привычки для продления молодости: секреты женского здоровья

Женский организм, словно заводные часы, требует регулярной "настройки". Если не следить за здоровьем, тело отзовется усталостью и сбоями. Врач-гинеколог рассказала Zakon.kz, как защититься от болезней.

Врач-гинеколог Алматинской многопрофильной клинической больницы Риза Керемкулова отметила, что мужской и женский организмы отличаются на генетическом, физиологическом и гормональном уровнях. Это строение тела, мышечные волокна, плотность костей, функции кожи. Они очень разные даже в предрасположенности к заболеваниям и в психоэмоциональном поведении.

"Если говорить исключительно про женский организм – природой так устроено, что одной из самых важных его функций является возможность вынашивать плод и рождать новую жизнь. Это требует больших энергетических и гормональных ресурсов. Притом, что по своей натуре женщина более уязвима и в то же время вынослива". Риза Керемкулова

Врач пояснила, что женский организм регулируется циклично: менструация отражает состояние ее здоровья и показывает, насколько гармонично работает вся система. Кроме того, у представительниц прекрасного пола хорошо развита интуиция в отношении своего тела: чувствуя малейшие изменения, они сразу реагируют на них. Это позволяет им своевременно обращать внимание на проблемы и приступать к их устранению.

Очень важно заботу о себе превратить в полезную привычку на протяжении всей жизни, рекомендует гинеколог. Для этого нужно:

С малых лет правильно питаться, больше двигаться, своевременно ложиться спать.

В репродуктивном возрасте регулярно посещать гинеколога, наблюдать за менструальным циклом, заниматься профилактикой инфекций, передающихся половым путем, и планировать беременность.

После 35-40 лет стоит придать значение профилактике хронических заболеваний, обследованию молочных желез и репродуктивной системы.

После наступления климакса лучше контролировать состояние костей, сердечно-сосудистой системы, веса.

"Беречь здоровье – значит не ждать болезни, а предупреждать ее. Женщины чаще страдают заболеваниями, связанными с гормональной системой. Это объясняется сложной ролью эстрогенов и прогестерона – гормонов, которые влияют не только на репродуктивные органы, но и на кости, сердце, сосуды, психоэмоциональное состояние". Риза Керемкулова

Наиболее распространенные заболевания среди женщин:

воспалительные болезни органов малого таза (часто связаны с инфекциями и ослабленным иммунитетом);

миома матки, эндометриоз, поликистоз яичников;

заболевания молочных желез;

анемия из-за обильных менструаций;

остеопороз – снижение плотности костей, чаще в постменопаузе;

варикозное расширение вен.

"Эти болезни обусловлены не только физиологией, но и образом жизни, стрессами, экологией. Главное правило – регулярность. Женщина должна хотя бы раз в год проходить профилактический осмотр у гинеколога, даже если ничего не беспокоит". Риза Керемкулова

Чтобы поддерживать женское здоровье , Риза Керемкулова советует:

Употреблять больше овощей, фруктов, белка, отказаться от фастфуда и сладкого.

Поддерживать водный баланс – пить достаточно чистой воды.

Ухаживать за кожей, увлажнять ее, а также использовать солнцезащитные кремы.

Поддерживать физическую активность. Полезны будут йога, плавание, прогулки, гимнастика.

Следить за гигиеной, но избегать чрезмерного использования агрессивных средств.

Планировать беременность осознанно, заранее обследоваться.

Обращать внимание на менструальный цикл – сбои могут быть первым сигналом болезни.

Контролировать уровень стресса: он сильно влияет на гормоны и общее самочувствие.

Соблюдать режим сна: недосып ускоряет старение.

"Есть еще один секрет: женщины, которые чувствуют себя любимыми и востребованными, выглядят моложе. Психоэмоциональное состояние напрямую отражается на здоровье". Риза Керемкулова

К полезным продуктам для женского организма относят:

молочные продукты – источник кальция, важного для костей и зубов;

жирная рыба (лосось, скумбрия) – омега-3 жирные кислоты для сердца и сосудов;

орехи и семена – витамин Е и цинк для кожи, волос, репродуктивной функции;

зелень и бобовые – фолиевая кислота, необходимая при планировании беременности;

ягоды (черника, клюква) – антиоксиданты, замедляющие старение;

гранат и шпинат – источники железа, который помогает бороться с анемией.

Ни в коем случае нельзя:

поднимать тяжести, особенно женщинам после родов или с варикозом;

игнорировать тревожные симптомы (боль, необычные выделения, нарушения цикла);

принимать гормональные препараты или антибиотики без назначения врача;

злоупотреблять строгими диетами, так как это нарушает гормональный баланс.

А вот дамам постарше гинеколог дает дополнительные советы, поскольку в период климакса организм переживает серьезные изменения: снижается уровень гормонов, что отражается на костях, коже, сосудах, мочеполовой системе:

важна физическая активность: ежедневная ходьба, которая поможет снизить риск остеопороза;

в рацион включить кальций и витамин D для поддержания костей;

стоит контролировать вес, лишние килограммы усиливают нагрузку на суставы и провоцируют болезни сердца;

полезны будут упражнения Кегеля для укрепления мышц тазового дна – лучшая профилактика недержания мочи.

Старость – не болезнь, а новый этап жизни, который тоже может быть активным и радостным, если заботиться о себе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.