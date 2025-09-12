#АЭС в Казахстане
Статьи

Полезные продукты и привычки для продления молодости: секреты женского здоровья

Полезные продукты и способ продлить молодость: как заботиться о женском здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 17:19 Фото: pixabay
Женский организм, словно заводные часы, требует регулярной "настройки". Если не следить за здоровьем, тело отзовется усталостью и сбоями. Врач-гинеколог рассказала Zakon.kz, как защититься от болезней.

Врач-гинеколог Алматинской многопрофильной клинической больницы Риза Керемкулова отметила, что мужской и женский организмы отличаются на генетическом, физиологическом и гормональном уровнях. Это строение тела, мышечные волокна, плотность костей, функции кожи. Они очень разные даже в предрасположенности к заболеваниям и в психоэмоциональном поведении.

"Если говорить исключительно про женский организм – природой так устроено, что одной из самых важных его функций является возможность вынашивать плод и рождать новую жизнь. Это требует больших энергетических и гормональных ресурсов. Притом, что по своей натуре женщина более уязвима и в то же время вынослива".Риза Керемкулова

Врач пояснила, что женский организм регулируется циклично: менструация отражает состояние ее здоровья и показывает, насколько гармонично работает вся система. Кроме того, у представительниц прекрасного пола хорошо развита интуиция в отношении своего тела: чувствуя малейшие изменения, они сразу реагируют на них. Это позволяет им своевременно обращать внимание на проблемы и приступать к их устранению.

Очень важно заботу о себе превратить в полезную привычку на протяжении всей жизни, рекомендует гинеколог. Для этого нужно:

  • С малых лет правильно питаться, больше двигаться, своевременно ложиться спать.
  • В репродуктивном возрасте регулярно посещать гинеколога, наблюдать за менструальным циклом, заниматься профилактикой инфекций, передающихся половым путем, и планировать беременность.
  • После 35-40 лет стоит придать значение профилактике хронических заболеваний, обследованию молочных желез и репродуктивной системы.
  • После наступления климакса лучше контролировать состояние костей, сердечно-сосудистой системы, веса.
"Беречь здоровье – значит не ждать болезни, а предупреждать ее. Женщины чаще страдают заболеваниями, связанными с гормональной системой. Это объясняется сложной ролью эстрогенов и прогестерона – гормонов, которые влияют не только на репродуктивные органы, но и на кости, сердце, сосуды, психоэмоциональное состояние".Риза Керемкулова

Наиболее распространенные заболевания среди женщин:

  • воспалительные болезни органов малого таза (часто связаны с инфекциями и ослабленным иммунитетом);
  • миома матки, эндометриоз, поликистоз яичников;
  • заболевания молочных желез;
  • анемия из-за обильных менструаций;
  • остеопороз – снижение плотности костей, чаще в постменопаузе;
  • варикозное расширение вен.
"Эти болезни обусловлены не только физиологией, но и образом жизни, стрессами, экологией. Главное правило – регулярность. Женщина должна хотя бы раз в год проходить профилактический осмотр у гинеколога, даже если ничего не беспокоит".Риза Керемкулова

Чтобы поддерживать женское здоровье, Риза Керемкулова советует:

  • Употреблять больше овощей, фруктов, белка, отказаться от фастфуда и сладкого.
  • Поддерживать водный баланс – пить достаточно чистой воды.
  • Ухаживать за кожей, увлажнять ее, а также использовать солнцезащитные кремы.
  • Поддерживать физическую активность. Полезны будут йога, плавание, прогулки, гимнастика.
  • Следить за гигиеной, но избегать чрезмерного использования агрессивных средств.
  • Планировать беременность осознанно, заранее обследоваться.
  • Обращать внимание на менструальный цикл – сбои могут быть первым сигналом болезни.
  • Контролировать уровень стресса: он сильно влияет на гормоны и общее самочувствие.
  • Соблюдать режим сна: недосып ускоряет старение.
"Есть еще один секрет: женщины, которые чувствуют себя любимыми и востребованными, выглядят моложе. Психоэмоциональное состояние напрямую отражается на здоровье".Риза Керемкулова

К полезным продуктам для женского организма относят:

  • молочные продукты – источник кальция, важного для костей и зубов;
  • жирная рыба (лосось, скумбрия) – омега-3 жирные кислоты для сердца и сосудов;
  • орехи и семена – витамин Е и цинк для кожи, волос, репродуктивной функции;
  • зелень и бобовые – фолиевая кислота, необходимая при планировании беременности;
  • ягоды (черника, клюква) – антиоксиданты, замедляющие старение;
  • гранат и шпинат – источники железа, который помогает бороться с анемией.

Ни в коем случае нельзя:

  • поднимать тяжести, особенно женщинам после родов или с варикозом;
  • игнорировать тревожные симптомы (боль, необычные выделения, нарушения цикла);
  • принимать гормональные препараты или антибиотики без назначения врача;
  • злоупотреблять строгими диетами, так как это нарушает гормональный баланс.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 17:19
На ковре из желтых листьев: как сохранить душу и иммунитет этой осенью

А вот дамам постарше гинеколог дает дополнительные советы, поскольку в период климакса организм переживает серьезные изменения: снижается уровень гормонов, что отражается на костях, коже, сосудах, мочеполовой системе:

  • важна физическая активность: ежедневная ходьба, которая поможет снизить риск остеопороза;
  • в рацион включить кальций и витамин D для поддержания костей;
  • стоит контролировать вес, лишние килограммы усиливают нагрузку на суставы и провоцируют болезни сердца;
  • полезны будут упражнения Кегеля для укрепления мышц тазового дна – лучшая профилактика недержания мочи.

Старость – не болезнь, а новый этап жизни, который тоже может быть активным и радостным, если заботиться о себе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
