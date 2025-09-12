Полезные продукты и привычки для продления молодости: секреты женского здоровья
Врач-гинеколог Алматинской многопрофильной клинической больницы Риза Керемкулова отметила, что мужской и женский организмы отличаются на генетическом, физиологическом и гормональном уровнях. Это строение тела, мышечные волокна, плотность костей, функции кожи. Они очень разные даже в предрасположенности к заболеваниям и в психоэмоциональном поведении.
"Если говорить исключительно про женский организм – природой так устроено, что одной из самых важных его функций является возможность вынашивать плод и рождать новую жизнь. Это требует больших энергетических и гормональных ресурсов. Притом, что по своей натуре женщина более уязвима и в то же время вынослива".Риза Керемкулова
Врач пояснила, что женский организм регулируется циклично: менструация отражает состояние ее здоровья и показывает, насколько гармонично работает вся система. Кроме того, у представительниц прекрасного пола хорошо развита интуиция в отношении своего тела: чувствуя малейшие изменения, они сразу реагируют на них. Это позволяет им своевременно обращать внимание на проблемы и приступать к их устранению.
Очень важно заботу о себе превратить в полезную привычку на протяжении всей жизни, рекомендует гинеколог. Для этого нужно:
- С малых лет правильно питаться, больше двигаться, своевременно ложиться спать.
- В репродуктивном возрасте регулярно посещать гинеколога, наблюдать за менструальным циклом, заниматься профилактикой инфекций, передающихся половым путем, и планировать беременность.
- После 35-40 лет стоит придать значение профилактике хронических заболеваний, обследованию молочных желез и репродуктивной системы.
- После наступления климакса лучше контролировать состояние костей, сердечно-сосудистой системы, веса.
"Беречь здоровье – значит не ждать болезни, а предупреждать ее. Женщины чаще страдают заболеваниями, связанными с гормональной системой. Это объясняется сложной ролью эстрогенов и прогестерона – гормонов, которые влияют не только на репродуктивные органы, но и на кости, сердце, сосуды, психоэмоциональное состояние".Риза Керемкулова
Наиболее распространенные заболевания среди женщин:
- воспалительные болезни органов малого таза (часто связаны с инфекциями и ослабленным иммунитетом);
- миома матки, эндометриоз, поликистоз яичников;
- заболевания молочных желез;
- анемия из-за обильных менструаций;
- остеопороз – снижение плотности костей, чаще в постменопаузе;
- варикозное расширение вен.
"Эти болезни обусловлены не только физиологией, но и образом жизни, стрессами, экологией. Главное правило – регулярность. Женщина должна хотя бы раз в год проходить профилактический осмотр у гинеколога, даже если ничего не беспокоит".Риза Керемкулова
Чтобы поддерживать женское здоровье, Риза Керемкулова советует:
- Употреблять больше овощей, фруктов, белка, отказаться от фастфуда и сладкого.
- Поддерживать водный баланс – пить достаточно чистой воды.
- Ухаживать за кожей, увлажнять ее, а также использовать солнцезащитные кремы.
- Поддерживать физическую активность. Полезны будут йога, плавание, прогулки, гимнастика.
- Следить за гигиеной, но избегать чрезмерного использования агрессивных средств.
- Планировать беременность осознанно, заранее обследоваться.
- Обращать внимание на менструальный цикл – сбои могут быть первым сигналом болезни.
- Контролировать уровень стресса: он сильно влияет на гормоны и общее самочувствие.
- Соблюдать режим сна: недосып ускоряет старение.
"Есть еще один секрет: женщины, которые чувствуют себя любимыми и востребованными, выглядят моложе. Психоэмоциональное состояние напрямую отражается на здоровье".Риза Керемкулова
К полезным продуктам для женского организма относят:
- молочные продукты – источник кальция, важного для костей и зубов;
- жирная рыба (лосось, скумбрия) – омега-3 жирные кислоты для сердца и сосудов;
- орехи и семена – витамин Е и цинк для кожи, волос, репродуктивной функции;
- зелень и бобовые – фолиевая кислота, необходимая при планировании беременности;
- ягоды (черника, клюква) – антиоксиданты, замедляющие старение;
- гранат и шпинат – источники железа, который помогает бороться с анемией.
Ни в коем случае нельзя:
- поднимать тяжести, особенно женщинам после родов или с варикозом;
- игнорировать тревожные симптомы (боль, необычные выделения, нарушения цикла);
- принимать гормональные препараты или антибиотики без назначения врача;
- злоупотреблять строгими диетами, так как это нарушает гормональный баланс.
А вот дамам постарше гинеколог дает дополнительные советы, поскольку в период климакса организм переживает серьезные изменения: снижается уровень гормонов, что отражается на костях, коже, сосудах, мочеполовой системе:
- важна физическая активность: ежедневная ходьба, которая поможет снизить риск остеопороза;
- в рацион включить кальций и витамин D для поддержания костей;
- стоит контролировать вес, лишние килограммы усиливают нагрузку на суставы и провоцируют болезни сердца;
- полезны будут упражнения Кегеля для укрепления мышц тазового дна – лучшая профилактика недержания мочи.
Старость – не болезнь, а новый этап жизни, который тоже может быть активным и радостным, если заботиться о себе.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.