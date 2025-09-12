На ковре из желтых листьев: как сохранить душу и иммунитет этой осенью

Наступила осень, а с ней пришел сезон простуд и хандры. Как уберечь себя, когда осень раздевает не только деревья, но и чувства, когда ветер проникает не только под куртку, но и в душу, а простуда стоит на пороге, как родственник с сумкой лекарств? Zakon.kz поговорил со специалистами.

С наступлением осени меняется не только погода, меняемся и мы. Пока листья теряют зелень, обретая оттенки меди, охры и бордо, в теле и душе человека происходят не менее заметные, пусть и тонкие, перестройки. Осень – это состояние души. И если лето побуждает жить наружу, то осень предлагает заглянуть внутрь.

Спасите наши души

Первые признаки осени, как правило, неуловимы: прохладное утро, резкий запах увядающих листьев, небо становится более приглушенных тонов. Именно в эти дни, когда природа начинает сбрасывать лишнее, человек тоже интуитивно тянется к упрощению.

С остывающим воздухом многие души словно начинают петь в ритме песен Мота, немного с болью, где за глянцем чувств всегда прячется тонкая, почти невидимая грусть. Все как в его треках. Очень. Осень.

"Осенняя хандра у многих связана с сокращением светового дня, пора отпусков, насыщенного лета заканчивается, солнечные дни сменяются на дождливую серость. Осень для многих людей, как маленькая смерть, упадок сил, настроения. Можно сменить градус и начать рассматривать ее как начало чего-то нового. Переосмыслить итоги лета, начать планировать предстоящий сезон. Ну и не забывать о главном правиле: жить здесь и сейчас, послушать себя "О чем моя грусть?", есть ли действительно причины", – объясняет психолог Альмира Токмагамбетова.

Психологи называют это сезонной эмоциональной перестройкой. В организме снижается уровень серотонина – гормона радости, и осень уже перестает быть просто временем года, превращаясь в фоновое состояние.

Маленькие радости и привычки, которые помогают сохранить внутреннее тепло в период серых дней и короткого света. Советы от Альмиры Токмагамбетовой: Неспешные прогулки по паркам, старайтесь замечать, какие метаморфозы происходят с окружающей нас природой.

Просмотр "осенних фильмов" или прочтение книг – списки легко найти в поисковиках.

Наслаждайтесь сезонными продуктами: виноград, хурма, тыква.

Займитесь расхламлением гардероба или уголков квартиры, до которых не дошли руки летом.

Найдите или займитесь любимыми хобби.

Включите в свой график занятия физкультурой, которая подходит вашему возрасту.

Пройдите чекап.

Устройте чаепитие с близкими или друзьями.

"Вообще осень – время созерцания, переосмысления, но если есть признаки депрессии, а не просто хандры, правильно будет обратиться к специалисту", – добавила психолог.

Иммунитет на стыке сезонов

С физиологической точки зрения, осень – период повышенной нагрузки на иммунную систему. Резкие перепады температуры, снижение активности, нехватка витамина D и сезонные вирусы – все это создает идеальные условия для простуд и обострения хронических заболеваний.

"Иммунитет начинает подавать сигналы сразу, как только приходит осень. Многие впадают в осеннюю хандру. Становятся минорными, грустными, созерцательными, как герои из мультфильма "Ох и Ах": все плохо, мы все умрем и так далее. Также не хватает витаминов, нарушен режим сна, нет физической активности. А без физнагрузки мы быстро превращаемся в развалины. Потом уже появляются насморк, боль в горле. Это значит, вы просто не услышали свой организм. Или вам хотелось к морю, но вы так и не съездили. Все это может быть проявлением депрессивного синдрома, у которого множество масок. И каждый из них – сигнал, что человеку нужна помощь", – объясняет врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова.

Медики подчеркивают: укрепление иммунитета – это система, а не разовая акция. В ее основе лежит регулярность: полноценный сон, умеренная физическая активность, сбалансированное питание.

Осенью особенно важны горячие напитки, сезонные овощи, натуральные источники витаминов, а также отдых, которого многим хронически не хватает.

"Витамины, БАДы и образ жизни – все это вместе формирует наш главный щит против вирусов. Это как в армии: без одного солдата или без оружия не получится построить настоящую оборону. Поэтому все важно, все должно быть в меру, с умом, и желательно, по расписанию". Врач кардиолог высшей категории Лейла Оспанова

Интересно, что эмоциональное состояние напрямую влияет на иммунную защиту. Стресс, тревожность, подавленность могут снижать устойчивость организма к вирусам. Поэтому психологическое "утепление" важно, оно является частью общего здоровья.

"Иммунитет, конечно, ослабляет стресс. Поэтому обязательно нужно следить за образом жизни: правильное питание, сбалансированная нагрузка, режим. Все это – основа, которая действительно помогает защитить организм", – резюмирует врач.

Трудности в отношениях и восприятии себя

Осень обостряет восприятие. Это время повышенной чувствительности: к искусству, к одиночеству и к самому себе. Многие отмечают в этот сезон легкую грусть, ностальгию, желание уединения. Это естественно. Важно не бороться с этими состояниями, а встроить их в повседневную жизнь.

Осенью многие пары словно проходят внутреннюю проверку на прочность под давлением серых небес, усталости и сезонной хандры. Как в это время не потерять друг друга в потоке молчания и бытовой суеты, Zakon.kz рассказала психолог.

"Осенью, как и в любое другое время, настоящим спасением для пары остаются простые, но искренние разговоры. Именно осенью они приобретают особое звучание, тихие диалоги за чашкой горячего чая очень важны. Говорите о простом: о том, как прошел день, что тревожит или радует, какие у вас мечты на ближайшие выходные или далекое будущее. Не бойтесь делиться грустью, в этом тоже близость. Особенно ценно, когда рядом есть тот, кто готов принять не только твою радость, но и твою хандру, усталость, молчание", – рассказывает психолог Альмира Токмагамбетова.

Настроение осенью, как и листья на деревьях, меняет цвет и опадает. Порой желтеет от грусти, иногда становится темно-багровым из-за трещин на сердце. Но важно помнить: это лишь временный сезон в вашей душе, а за каждой осенью обязательно приходит весна.

Пока тело борется с холодом, душа учится принимать перемены. Крепкий иммунитет – это не только витамины и режим, но и умение слышать себя изнутри. Пусть эта осень станет для вас временем переосмысления, где каждый опавший лист – не утрата, а подготовка к новому росту и светлым дням.