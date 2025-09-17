Казахстан может стать примером межэтнического согласия для многих государств – политолог

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты страны в сфере укрепления межрелигиозного и межкультурного диалога, подчеркнув роль Астаны как международной площадки доверия.

О том, какие задачи стоят перед Казахстаном и почему религиозный саммит имеет стратегическое значение для региона и мира, рассказал эксперт Геополитического центра Азербайджана Надир Шафиев.



– Надир Юсифович, глава государства отметил, что роль нынешнего Съезда лидеров мировых и традиционных религий можно назвать исключительной. А как считаете вы?

– Проходящий в Казахстане Съезд лидеров мировых и традиционных религий, безусловно, исключителен и очень важен. Не случайно это отметил и президент РК Касым-Жомарт Токаев. Это связано с несколькими моментами. Во-первых, уже долгое время, можно сказать, последние пару десятилетий, лидеры мировых держав, которые поистине хотят стабильности и мира на земном шаре, пытаются как-то привести к общему знаменателю и лидеров различных религий, чтобы те воздействовали на свои правительства, народы и так далее. А с учетом того, в какое время проходит нынешний Съезд, ведь обратите внимание, что происходит в мире, сейчас очень много конфликтов. Основной из них – это, скажем, конфликт между Россией и Украиной, а также затяжной конфликт на Ближнем Востоке. Эти конфликты продолжаются уже не первый год, и в них также задействован религиозный фактор. Мы видим, как в Украине пытаются противопоставить католиков и православных, как на Ближнем Востоке фактически происходит противостояние между иудаизмом и христианством – с одной стороны, и исламским миром – с другой. Все больше вовлекаются в это мировое противостояние представители иудаизма, буддизма и других религий. В этом плане, конечно же, этот Съезд важен, он исключителен. И я думаю, что если руководители различных религиозных течений и представители разных государств смогут здесь найти общий язык, прийти к общему знаменателю, то они смогут повлиять на общемировые процессы и способствовать мирному урегулированию в глобальном масштабе. Конечно, это не вопрос одного дня и даже нескольких месяцев, но, тем не менее, этот Съезд может внести значительный вклад в это дело.

– По словам президента: "Основа казахстанской модели этнической и религиозной толерантности – это универсальный принцип "единства в многообразии". На ваш взгляд, в чем заключается уникальность модели межэтнического и межрелигиозного согласия РК? Необходимо ли ее масштабировать?

– Казахстан является многонациональной и многоконфессиональной страной, и очень приятно, что государственная модель РК и государственные деятели уделяют этому вопросу серьезное внимание. Во главу угла ставится толерантность ко всем конфессиям, представителям различных народов и наций, проживающим в Казахстане. Здесь основным критерием является личность человека – его качества, работоспособность, вклад в развитие общества, а не его этническое происхождение или религиозная принадлежность. И в этом плане от всех представителей требуется, конечно же, толерантность не только друг к другу, но и преданность государству и государственным интересам. В этом контексте особенно интересно, что происходит в Казахстане. Я бы сказал, уникальным является тот факт, что, несмотря на некоторые попытки внешнего воздействия и дестабилизации ситуации внутри страны, на сегодняшний день практически не наблюдается серьезного противостояния – ни на религиозной, ни на этнической почве. Если и возникают отдельные вспышки, то, как правило, это случаи бытового конфликта, которые кто-то пытается использовать и преподнести иначе, в искаженном виде. В этом смысле Казахстан действительно уникален, и эта уникальность может служить моделью для многих стран мира. Я бы добавил, что подобная модель присуща и Азербайджану. Поэтому и Казахстан, и Азербайджан могут стать ярким примером мирного сосуществования и межэтнического согласия для многих государств.

– Каким образом толерантность, солидарность и широта взглядов казахского народа воплощаются в миролюбивой, сбалансированной внешней политике Казахстана?

– Стоит особо отметить, что такая толерантность и широта взглядов казахстанского народа, которые мы наблюдаем во внутренней политике, также воплощаются и в миролюбивой, сбалансированной внешней политике Казахстана. РК как на уровне отдельных граждан, так и на уровне государства последовательно проводит политику уважения, открытости и многостороннего сотрудничества. Это проявляется и в международных отношениях. Во внешней политике Казахстан успешно выстраивает дружественные и партнерские отношения с различными странами, как с православной Россией, так и с буддистским Китаем, с мусульманскими государствами, а также с ведущими мировыми державами, где преобладают протестантизм и католицизм.

– Президент подчеркнул, что государство заботится о сохранности всех сакральных мест, представляющих особую ценность для верующих. Насколько это значимо для страны и в целом мира?

– Забота казахстанского государства о сакральных местах, представляющих особую ценность для верующих, – это проявление общей толерантности всего казахстанского общества. И это значимо не только для самой страны, но и для всего мира. Почему? Отношение к сакральным местам отражает отношение к самим верующим, особенно к представителям других религий. В этом плане Казахстан демонстрирует, что в стране есть место каждой вере, каждой этнической группе. Есть условия для нормального взаимодействия, взаимоуважения, как между гражданами внутри страны, так и на международном уровне. Важно отметить, что многие сакральные места, находящиеся в Казахстане, связаны не только с казахским народом, но и с этническими меньшинствами, для которых они являются духовно значимыми. Несмотря на это, государство одинаково заботливо относится ко всем таким объектам. Это подтверждает, что РК следует верному пути и может служить моделью для других государств, где, к сожалению, до сих пор встречается неоднозначное отношение к сакральным местам других народов и религий, которые находятся на их территории.

– На первом плане должна быть конструктивная дипломатия, заявил президент. Разделяете ли вы мнение главы государства?

– Политика Казахстана в международных отношениях также основывается на международном праве. И не случайно президент Токаев в своем выступлении отметил, что в нынешних непростых реалиях на первом плане должна быть конструктивная дипломатия как главный инструмент развития диалога, преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия на международной арене. Это абсолютно правильный подход. В противном случае мы будем наблюдать военные конфликты, противостояния, кровопролитие и хаос. В такой ситуации международное право начинает бездействовать. Мы уже видим это на примере ряда конфликтов, существующих в мире, которые во многом являются следствием того, что дипломатия отступила на второй план, а дипломатические усилия не дают результатов. Именно поэтому президент Казахстана акцентирует на этом внимание, предлагая избегать подобных ситуаций в будущих международных взаимоотношениях. Дипломатия должна оставаться главным инструментом развития диалога и укрепления доверия на международной арене.

– Касым-Жомарт Токаев предложил создать Межрелигиозную комиссию по этике развития искусственного интеллекта. Как вы оцениваете эту инициативу президента РК? И как в целом оцениваете усилия Казахстана по развитию цифровизации?

– Приятно отметить, что Казахстан уделяет особое внимание развитию цифровизации. Однако при этом важно учитывать, что цифровизация, развитие нейросетей, современный искусственный интеллект и другие передовые технологии зачастую отодвигают на второй план этические нормы – тот нравственный багаж, который веками формировался у разных народов. Во многих случаях люди, особенно молодежь, отходят от той платформы, на которой зиждется сама суть формирования психики народа. В этом контексте крайне важно, что президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать Межрелигиозную комиссию по этике развития искусственного интеллекта. Это значимая инициатива, поскольку разработка свода универсальных принципов ответственного использования нейросетей и других подобных технологий действительно необходима. Это поможет сохранить этические нормы, которые, будем откровенны, отличают человека от животного. Именно уровень мышления и нравственные ориентиры делают человека личностью, способной к осознанным действиям. Мы не должны допустить, чтобы нейросети и цифровизация увели общество от устоявшихся норм, нравственных порядков, традиций и обычаев. Особенно важно, что на государственном уровне президент Токаев уделяет этим вопросам особое внимание и приглашает мировых религиозных лидеров различных течений присоединиться к данной инициативе – создать Межрелигиозную комиссию и совместно работать в этом направлении.

– Глава государства считает, что подрастающее поколение должно расти в духе глубокого уважения к представителям всех религий и культур. Что по этому поводу думаете вы?

– Я уже отмечал, что молодежь сегодня быстро поддается влиянию различных инсинуаций в нейросетях, в социальных сетях в целом. С другой стороны, используя искусственный интеллект, она нередко отходит от тех глобальных ценностей, на которых зиждется современная человеческая цивилизация. Именно поэтому крайне важно с ранних лет прививать молодежи уважение к представителям всех религий, культур, народов и народностей. Это и есть основа будущего – основа сохранения и продолжения традиций толерантности, которые существуют в Казахстане, Азербайджане и ряде других стран мира, к сожалению, не во всех, но во многих. Очень важно прививать. Привитие этих норм молодежи – залог того, что человек останется человеком. Отрадно, что в Казахстане этим вопросам уделяется внимание на государственном уровне. Хочется пожелать успехов в этом деле не только лидеру РК и казахстанскому народу, но и всему человечеству.