Рост туберкулеза среди подростков в Алматы: как не подхватить опасную инфекцию

По данным санэпидемиологов, в южной столице с начала года наблюдается рост туберкулеза среди подростков. Врач рассказала Zakon.kz, чем обусловлено большое число заразившихся и как избежать инфицирования.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, с начала года в Алматы зарегистрировано 82 больных открытой формой туберкулеза. Также наблюдается ощутимый рост заболеваемости туберкулезом среди подростков в 3,2 раза: показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 9,56 (12 случаев) против 2,99 (5 случаев) в 2024 году.

Согласно общей картине, в южной столице эпидемиологическая ситуация по туберкулезу считается стабильной. За 8 месяцев 2025 года отмечается снижение заболеваемости туберкулезом на 23,02%. Выявлено 276 случаев впервые заболевших инфицированных туберкулезом.



"В структуре заболеваемости преобладает туберкулез органов дыхания – 86,23% (238 случаев). Выявлено 34,45% (82 случая) больных туберкулезом открытой формой от общего числа больных с туберкулезом органов дыхания", – значится в информации ДСЭК Алматы.

За аналогичный период 2024 года было зафиксировано 350 случаев. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в этом году составил 11,75, за аналогичный период прошлого года – 15,27.

При этом в городе заболеваемость туберкулезом среди детей до 14 лет на одном уровне по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Показатель заболеваемости среди детей на 100 тыс. населения данного контингента составляет 1,95 (11 случаев) против 1,95 (11 случаев) в 2024 году.

Стоит знать, что туберкулез является заразным заболевание, в латентной форме может никак себя не проявлять и не приводить к инфицированию окружающих. А к моменту, когда заболевание обнаружат на снимке, носитель, скорее всего, уже почувствует на себе большинство симптомов: кашель, кровохаркание, боль в грудной клетке, одышку, стабильное повышение температуры тела. Иначе говоря, болезнь перейдет в открытую, опасную для окружающих форму.

Туберкулез – инфекционное заболевание, которое передается от больного к здоровому человеку. Возбудителем заболевания являются микобактерии туберкулеза. Основным источником инфекции становится больной активной формой туберкулеза, который во внешнюю среду выделяет туберкулезные палочки через отхаркиваемую им мокроту и мельчайшие капельки при кашле и чихании.

Как рассказала заместитель руководителя ДСЭК Алматы Асель Калыкова, заражение здорового человека может происходить разными путями. Основным остается – передача туберкулезной инфекции воздушно-капельным путем.

"При кашле в окружающем воздухе образуются своеобразные "аэрозоли" из мельчайших частиц мокроты и слизи, которые распространяются на расстоянии до двух метров. В день в составе аэрозолей больной выделяет в окружающую среду до 7 млрд возбудителей туберкулеза, часть из них оседает на полу или на земле. Туберкулезный больной, не соблюдающий правила личной гигиены, иногда сплевывает мокроту на землю. В результате зараженная туберкулезными микробактериями пыль при уборке комнат, в особенности при сухом подметании, смешиваясь с воздухом, попадает в организм здорового человека через дыхательные пути: нос, гортань, трахею, бронхи. Таким образом происходит заражение", – сказала санврач.

Мы обратились к доктору медицинских наук, профессору кафедры фтизиопульмонологии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова Анар Ракишевой за разъяснением, почему именно подростки стали чаще заражаться туберкулезом.

Врач объяснила уязвимость этой возрастной группы тем, что подростковый период – пубертатный – переход от детства к взрослому состоянию. А это непростое время для организма, когда идет перестройка организма, гормональной и эндокринной системы, изменения в обмене веществ. В этот момент происходит естественное снижение иммунитета.

"Если в этот период произошел контакт с больным туберкулезом, то, конечно, создаются все благоприятные условия для развития серьезного заболевания. Кроме того, в подростковом возрасте, по сути, расширяется круг общения, так как дети поступают в средние и высшие учебные заведения. Студенты часто недообследываются, многие приезжают из разных регионов со старыми справками. Не проходят профилактическое лечение. Вливаясь в коллектив, испытывают стресс от взаимодействия с большим количеством людей, неполноценно питаются, а это все условия для развития туберкулеза", – сказала фтизиатр.

К слову, подростков лечат по тому же принципу, как и взрослых, только регулируют дозы препаратов в зависимости от веса молодого человека.

"Лечат в стационаре в основном бактериовыделителей, то есть тех пациентов, которые выделяют микробактерии. Выписывают из стационара тогда, когда больной перестает выделять микробактерии. Чаще всего взрослых выписывают из стационара раньше, чем детей. Малолетних лечат длительнее в условиях стационара, так как лечение нельзя прерывать, а студенты по своей природе чаще бывают необязательными. Терапия должна быть непрерывной, и за ней необходим обязательный контроль медперсонала", – добавила врач.

Если, к примеру, ребенок контактировал с больным туберкулезом однократно, то первая положительная проба у него появляется через полтора, два месяца, пояснила Анар Ракишева. У детей основным методом раннего выявления туберкулеза выступают кожные тесты – проба Манту и диаскинтест.

Если у взрослых и подростков уже наблюдается кашель, который продолжается более двух недель, то основной метод выявления – исследование мокроты молекулярно-генетическим методом ПЦР.

В зоне риска инфицирования находятся те дети, у которых есть следующие хронические заболевания: сахарный диабет, бронхолегочные заболевания, гипотрофия, получающие иммуносупрессивную терапию, подростки без рубчика БЦЖ или непривитые дети. Также социальная группа риска, которые воспитываются в асоциальных семьях.

Санэпидемиологи отмечают, что основными мерами профилактики туберкулезного заболевания являются:

неравнодушное отношение к своему здоровью; своевременный медицинский осмотр при появлении жалоб на здоровье; флюорографическое обследование один раз в год; достаточное и сбалансированное питание; при контакте с больными лицами, прошедшим флюорографическое обследование позже 6 месяцев, следует пройти повторное обследование; регулярное проветривание помещения; обязательное обследование пробой Манту для раннего выявления туберкулеза у детей до 14 лет, состоящих в группах риска, а также подростков 15-17 лет; вакцинация БЦЖ новорожденных в родильном доме в первые четыре дня после рождения.

Медики в очередной раз предупредили, что ранняя иммунизация детей защищает их от диссеминированных и тяжелых форм туберкулеза.