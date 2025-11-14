#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Почему агрессивные подростки стареют быстрее

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 22:08 Фото: pixabay
Психологи Университета Виргинии наблюдали за подростками, начиная с 1998 года, регулярно оценивая их отношения с друзьями и родителями, вычисляя, что ускоряет биологическое старение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of Health Psychology (JHP), параллельно они отмечали биомаркеры здоровья – уровень холестерина, давление, глюкоза, показатели воспаления и состава крови.

"Это очень хороший предиктор того, как долго вы проживете и каким будет ваше здоровье", – рассказал руководитель исследования Джозеф Аллен.

Согласно результатам научной работы, у 13-летних подростков, которые враждебно ведут себя с друзьями и испытывают сложные, конфликтные отношения с отцами, к 30 годам наблюдаются признаки ускоренного биологического старения. По словам Аллена, устойчивые конфликты с отцом в конце подросткового периода и агрессивное поведение по отношению к друзьям в возрасте около 20 лет наиболее тесно связаны с ухудшением физиологических показателей.

Уточняется, что эффект одинаково проявлялся у мужчин и женщин, уточнили авторы.

"Уникальность этого исследования в том, что речь идет не только о будущем риске сердечно-сосудистых заболеваний. Само ваше поведение по отношению к другим людям, как его оценивают ваши друзья, предсказывает широкую совокупность маркеров, указывающих на то, что организм изнашивается быстрее, чем должен", – пояснил ученый.

Ранее врач назвал главный способ замедлить старение.

Елена Беляева
Елена Беляева
