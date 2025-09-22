Почему кызылординские дыни самые сладкие: бахчеводы поделились секретами выращивания

В Кызылординской области несколько лет экспериментируют с посадками дынь и арбузов зарубежных сортов. Местные аграрии используют современные технологии, включая капельное орошение и автоматизированный полив.

Сейчас у бахчеводов горячая пора, – с раннего утра и до поздней ночи они собирают урожай, передает Zakon.kz.

Погода в этом сезоне не жалует, то жарко, то ветрено. На днях прошел проливной дождь. Поле площадью в 5 га находится в 20 минутах езды от Кызылорды. Почти все убрано. Осталось несколько участков. Несмотря на то, что участок у бахчеводов небольшой, урожаи получают неплохие, так как используют качественные семена и соблюдают необходимые технологии. Продукцию отправляют в Астану, Алматы, и сохраняют до зимы. Для этого у хозяйства свое хранилище. Зимой продают выращенный урожай в местных магазинах, дают рекламу в социальных сетях. Кызылординцы, которые пробовали их дыни и арбузы, охотно покупают вновь.

Фото Арыстанбека Шаймиева

Бахчеводы местного хозяйства начали свои эксперименты несколько лет назад, тогда они вырастили 12 сортов дынь испанской, японской и немецкой селекций. Хозяйство использует капельное орошение.

"Самые лучшие по вкусу и сахаристости оказались испанские и голландские сорта, которые по праву считаются одними из лучших в мире. У европейских потребителей наиболее популярны испанские сорта "Галия", "Амарилло" ("Желтый Канарский"), "Пьель де Сапо", "Канталупа" и "Шарантэ". Мы их все посадили. Выращиваем до сих пор. В 2018 году посадили арбузы голландских сортов, эксперимент удался. Содержание сахара в них 18 процентов. Это высокий показатель. Причем, такие сорта сажали и в других регионах Казахстана, но такой уровень сахара получился только в нашей области". главный агроном хозяйства Арыстанбек Шаймиев

Дело в том, что в Кызылординской области соленые почвы, семя, попадая в соленую землю, испытывает шок и вырабатывает защитный процесс, – интенсивно накапливает сахар. Поэтому выращенные в этом регионе сорта очень сладкие, сахарные.

"Весь процесс выращивания у нас автоматизирован. Сидя дома, я могу одним кликом задать команду и поливать огород". главный агроном хозяйства Арыстанбек Шаймиев

В хозяйстве свой опыт передают всем желающим совершенно бесплатно. Любой, кто хочет выращивать дыни этих сортов, может прийти в сезон и практиковаться. На днях сюда в агротур приехали горожане.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Это был первый агротур в наше хозяйство. Ни от кого ничего не утаиваем. Хотим, чтобы дехкане могли получать эти плоды. Ведь в последние годы кызылординские дыни и арбузы уже не такие вкусные, как много лет назад. Из-за дефицита семян и нехватки сортов отечественной селекции в регионе нет крупных бахчеводческих хозяйств. Сорта не обновляются, не используются семена высокой репродукции, нет контроля за содержанием нитратов, нет семхозов". Арыстанбек Шаймиев

Раньше в Кызылординской области были центры заготовок дынь, слава о вкусных дынях шла по всему СССР. Нынче эта отрасль сельского хозяйства региона представлена мелкими хозяйствами и частными наделами в 1-5 гектаров. Крупных объединений уже нет, капельное орошение не применяется. Его используют только одно-два хозяйства.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Бахчеводы сетуют на то, что сельхозпроизводители до сих пор применяют ручной труд, нужной техники нет. Сельхозтоваропроизводителям выгодны оптовые продажи, да и хранить им выращенную продукцию негде, так как нет современных овощехранилищ. Те, что остались с советских времен, технически устарели.

В хозяйстве, организовавшем агротур для горожан, районировано 12 сортов дынь и арбузов испанской, немецкой, японской и голландской селекций.

"Речную воду нужно рационально использовать, так как в нашем регионе маловодье на Сырдарье уже много лет. Поэтому мы применяем только капельное орошение, которое позволяет экономить воду в десятки раз. Кто-то из бахчеводов считает такой способ затратным, но ведь сейчас для выращивания любой продукции нет ничего дешевого. Все подорожало: техника, электричество, удобрения, семена и прочее. Но, используя капельный метод орошения, можно быть уверенным в том, что затраты окупятся в несколько раз". директор хозяйства Ержан Сугралин

В сезон уборки урожая рабочих рук не хватает, и бахчеводы привлекают на сбор жителей ближайшего аула. В день платят по 5 тысяч тенге. Кроме оплаты труда, можно взять с собой еще несколько дынь. Но очередь из безработных к ним не выстраивается. Подработать приходят только подростки, женщины и пожилые люди.

Но, несмотря на проблемы, работники хозяйства верят, что когда-нибудь бахчеводство вновь станет брендом Приаралья, как это было много лет назад, и бахчеводы будут достойно зарабатывать.