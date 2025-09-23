Как правильно пить чай и кофе, чтобы не навредить здоровью

В одном углу ринга стоит ароматный, терпкий, бодрящий кофе, фаворит офисных клерков. В другом – утонченный, обволакивающий чай, напиток поэтов и бабушек на веранде. Что же из них опаснее для нашего здоровья? Zakon.kz решил разобраться в данном вопросе.

Выбор между чаем и кофе почти как у Шекспира: "Быть или не быть", проснуться или погрузиться в размышления. У каждого напитка свой характер, свой ритм и своя правда. Один бодрит, как удар гонга, другой убаюкивает, как шелест дождя. Кто-то выбирает кофе за его силу, а кто-то чай за мягкость, и в этом выборе всегда больше, чем просто вкус. Но что же все-таки более полезно?

Горький осадок, но сахара не надо

Общество вложило в кофе все: надежды на продуктивность, вкус взрослой жизни, аромат разума в пробке, минутка для себя в сложный период жизни. Но насколько он хорош для организма?

Мы поговорили с врачом-терапевтом, сертифицированным диетологом, магистром медицинских наук в области питания человека и членом Американского общества питания Алмагуль Ержекеновой.

"Кофе обладает рядом преимуществ: он снижает риск диабета II типа, защищает печень от жировой болезни, цирроза и рака, а также уменьшает вероятность развития болезни Паркинсона и деменции. Однако у некоторых людей кофе может повышать тревожность, вызывать бессонницу, повышать артериальное давление и увеличивать риск изжоги и гастрита из-за стимуляции желудочной секреции", – поясняет врач.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, причина, почему одни не могут жить без кофе, а другие морщатся от одного запаха, кроется в наших генах. Как оказалось, дело не только в привычках или культурных кодах, а в ДНК. Ученые в два этапа выяснили, что одни люди обладают повышенной чувствительностью к горечи кофеина, и именно они чаще становятся кофеманами; другие же острее чувствуют горечь хинина (того самого, что добавляют в тоники) или 6-н-пропилтиоурацила (горький синтетик, часто используемый для изучения восприятия вкусов). Они кофе не любят и нередко переходят на чай.

Но что все же полезнее пить ежедневно: чай или кофе? На этот вопрос нам ответил диетолог:

"Оба напитка – и чай, и кофе – относятся к функциональным продуктам, содержащим не только кофеин, но и биологически активные вещества с потенциальной пользой для здоровья. Кофе богат хлорогеновыми кислотами, мощными антиоксидантами, которые могут снижать риск диабета II типа, болезней печени и некоторых видов рака. В то время как чай, особенно зеленый, содержит полифенолы и L-теанин – вещества с противовоспалительными свойствами, которые мягко расслабляют и снижают тревожность", – говорит Алмагуль Ержекенова.

Чай вдвоем

Чай – это почти медитация. Он не врывается в ваш день, а входит тихо, словно утренний туман. Черный, зеленый, улун, пуэр, жасминовый: каждый сорт как новый роман, который можно перечитывать. Но даже у чая есть свои острые листочки. Все должно быть в меру.

"Чай обладает рядом преимуществ: он снижает риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, положительно влияет на микрофлору кишечника и дарит мягкий тонизирующий эффект без резких скачков давления. Однако черный чай в больших количествах может мешать усвоению железа, слишком крепкий напиток раздражает желудок, а содержащийся в чае кофеин при чрезмерном употреблении способен нарушать сон". Алмагуль Ержекенова

Однако по сравнению с кофе чай, если бы был человеком, явно бы стал скромным интровертом. Он не рвется будоражить ваше сердце, а лишь мягко подталкивает к гармонии. Недаром, согласно исследованию, о котором мы писали выше, люди с чувствительностью к горечи чаще выбирают чай.

Мое сердце остановилось… Мое сердце замерло

Считается, что первое, от чего нужно отказаться ради здоровья сердца и сосудов, это кофе и крепкий чай. Давление, тахикардия, "удары по сосудам" – эти мифы живут в головах десятилетиями. Но их развеял нам врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова.

"Регулярное употребление чая и кофе не оказывает отрицательного влияния на сердечно-сосудистую систему. По последним данным, подтвержденным на крупных медицинских конференциях, пересмотрены даже прежние алгоритмы. В умеренных, "человеческих" дозах оба напитка безопасны, вред возможен лишь при чрезмерном употреблении. Особенно если речь идет о чрезмерно крепком чае вроде чифиря", – объясняет кардиолог.

Но врач также отметила, что, если речь идет о больших объемах кофе, как это бывает у менеджеров, топ-менеджеров и других людей с высоким уровнем стресса, когда напиток потребляется буквально литрами, и это не растворимый кофе, а крепкий, настоящий. Тогда может возникнуть угроза. В таких случаях увеличивается сила сердечных сокращений, развивается тахикардия. Поэтому при чрезмерном потреблении кофе действительно стоит ограничить его количество.

"Кофе, особенно крепкий, арабский или турецкий, действительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Такой напиток нужно употреблять в небольших количествах и желательно до полудня. Хотя строгих ограничений сейчас нет, мы все же рекомендуем снизить потребление кофе и чая людям с сердечными проблемами, особенно после инфаркта. Оба напитка тонизируют, сужают сосуды, и в период восстановления лучше выбирать более мягкие альтернативы. Главное – учитывать крепость и объем потребляемого напитка", – резюмирует врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова.

Часто люди спрашивают именно про выбор "чай или кофе", хотя на самом деле многое зависит от индивидуальных особенностей и общего образа жизни. Научные данные показывают, что оба напитка при умеренном употреблении безопасны и даже полезны.

Кофе: безопасная норма для большинства людей до 3-4 чашек в день (300-400 мг кофеина). Чай: до 5-6 чашек в день, учитывая кофеин и возможное влияние на железо. Вредность начинается при злоупотреблении: больше 5-6 чашек кофе или 1 литра крепкого чая ежедневно могут повышать риски. От нарушений сна до проблем с сердцем и желудком.

"Нельзя однозначно сказать, что чай полезнее, а кофе вреднее. Оба напитка при умеренном и регулярном употреблении приносят пользу. Выбор зависит от индивидуальной переносимости кофеина, состояния сердца, давления, желудка и даже психоэмоционального фона", – резюмирует диетолог Алмагуль Ержекенова.

В конце концов, чай и кофе как два старых друга, каждый со своим характером и настроением. Кто-то выбирает бодрящий всплеск кофеина, а кому-то по душе тихая гармония чайного пара. Важно не то, кто из них "лучше", а как именно они вписываются в вашу жизнь, отражая ваше настроение и заботу о себе. Важен баланс. Без этого тонкого равновесия даже самые любимые привычки могут обернуться проблемами со здоровьем. Так что слушайте себя и уважайте свой организм.