Казахстанцы все чаще улетают в отпуск за границу: что происходит с выездным туризмом

Чемоданы катятся, как разноцветные жуки, кофейные стаканы дымятся в руках, а над всем этим легкий аромат путешествия, смесь адреналина, duty free и надежд. Казахстанцы летят в отпуск. Zakon.kz выяснил, какие направления в приоритете в 2025 году.

И, судя по обновленной статистике, все больше казахстанцев бронируют, планируют, пакуют чемоданы и улетают в отпуск за границу.

Казахстанцы полюбили пакетные туры

"С января по сентябрь 2025 года 920 тысяч граждан Казахстана уже отдохнули за рубежом по пакетным турам. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил чуть более миллиона человек, а в 2023 – около 800 тысяч", – рассказывают фонд "Туристік Қамқор".

А ведь до конца года еще есть три месяца. Цифры говорят сами за себя, выездной туризм растет третий год подряд, а вместе с ним и туристическая осознанность. Все чаще соотечественники выбирают безопасность, а не самостоятельные авантюры.

Сегодня казахстанский турист предпочитает отдых без сюрпризов в хорошем смысле этого слова. Проверенные туроператоры, полный пакет с трансфером, страховкой и туркодом. Это дает ощущение, что ты действительно отдыхаешь. Не решаешь вопросы, не сражаешься с языковым барьером и не ищешь Wi-Fi с паникой в глазах, а пьешь коктейль у бассейна и ни о чем не беспокоишься. Это и есть новая туристическая осознанность. Выбирать не только страну и город, а формат, в котором тебе по-настоящему хорошо. Где ты знаешь, что в любой непредвиденной ситуации тебя не оставят одного.

Турция – бессменный фаворит

Фото: pixabay

Если бы существовал Олимп туризма, Турция давно бы стояла на пьедестале, в золотом венке и с медалью "Народная любовь". В 2025 году 184 620 казахстанцев доверили свой отпуск именно турецкому побережью, и это уже больше, чем за весь прошлый год.

Почему Турция – неувядающая королева отпусков? Ответ прост: здесь "все включено", и отдых начинается с первого шага в отельное лобби, море теплое и ласковое почти круглый год, а восточное гостеприимство – не маркетинговый ход, а стиль жизни, где улыбка официанта такая же обязательная, как чашка чая на завтрак. Плюс прямые рейсы, вылетаешь утром и уже в обед лежишь на шезлонге под зонтом. А если прибавить сюда типично казахстанскую черту: любовь к большим, шумным, семейным поездкам – Турция и вовсе превращается в идеальный отпуск по всем параметрам.

Пока дети исчезают в мини-клубах или строят замки из песка, мамы расслабляются в SPA с видом на море, папы уходят отдыхать у бассейна с холодными напитками, а все вместе собираются за ужином, где на шведском столе мирно соседствуют стейк, картошка фри, лахмаджун и пахлава. В турецкой пятерке каждый найдет свой ритм отдыха, хоть ты фанат бархатных халатов, хоть охотник за анимацией.

Турция для казахстанцев стала дачей. Это наша летняя привычка, проверенная годами, отзывами и отличным сервисом. И кажется, она пока не собирается уступать трон.

Новый герой – Вьетнам

Фото: pixabay

Но вот кто действительно удивил, так это Вьетнам. Он буквально вырвался в лидеры.

"Новый тренд года – Вьетнам, занявший второе место с результатом 73 442 поездки, опередив по популярности Египет (62 412 поездок)", – рассказывают в фонде.

Еще вчера он был на периферии отпускных мечтаний, а сегодня уверенно входит в топ самых популярных направлений.

Все сошлось идеально: доступные цены, которые радуют семейный бюджет, природа, будто сошла с открыток: водопады, пляжи, джунгли и уличные фонарики над узкими улочками. И конечно же, прямые рейсы, которые наконец сделали Вьетнам ближе буквально и эмоционально. Это направление оказалось именно тем, что любят казахстанцы: яркое, колоритное, недорогое и с ощущением экзотики, но без утомительных пересадок, хотя лететь дольше, чем до Турции.

Топ-10 заграничных направлений по версии туристов из Казахстана

Инфографика: Zakon.kz

Наблюдаем и азиатский вектор, и тягу к экзотике, и любовь к проверенной классике. Такой широкий разброс направлений говорит о том, что психология путешествий меняется и говорит о глобальной трансформации самого туриста. Казахстанцы стали ездить больше, смелее. Они не боятся исследовать новые страны и культуры. Если тренд сохранится, то 2025 год может стать рекордным по числу заграничных поездок. Больше планирования, больше свободы, больше выбора. Мир стал ближе, а отдых доступнее.

Так что самое время стряхнуть пыль с чемодана, проверить срок действия паспорта и решить одну простую вещь: "Где вы хотите проснуться завтра?"

На песчаном пляже Фукуока под шелест пальм, в отеле с видом на Босфор, где утро начинается с турецкого кофе и азана вдалеке. А может, в тихой черногорской деревушке, где горы встречаются с Адриатикой.