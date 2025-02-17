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Общество

Что такое социальный отпуск и кому из казахстанцев он полагается

Что такое социальный отпуск и кому из казахстанцев он полагается, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 12:31 Фото: unsplash
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 17 февраля 2025 года, рассказали, что такое социальный отпуск, а также о том, для каких целей и на какой срок работник может его взять, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил главный эксперт Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Иван Топорков, согласно ст. 87 Трудового кодекса РК, работникам предоставляется право получить социальные отпуска, а именно:

  • отпуск без сохранения заработной платы;
  • учебный отпуск;
  • отпуск в связи с беременностью и рождением ребенка, усыновлением новорожденного ребенка;
  • отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижении им 3-летнего возраста;
  • отпуск для прохождения скрининговых исследований в количестве не более трех рабочих дней в течение одного года;
  • отпуск на постановку на медицинский учет по беременности до 12 недель в количестве не менее трех рабочих дней.
"Социальный отпуск – это освобождение работника от работы на определенный период в целях создания благоприятных условий для материнства, прохождения скрининговых исследований, ухода за детьми и получения образования без отрыва от производства и для иных социальных целей".Иван Топорков

По его словам, предоставление указанного отпуска оформляется актом работодателя.

"Следует отметить, что период нахождения в социальном отпуске засчитывается в трудовой стаж, если иное не предусмотрено законами РК".Иван Топорков

Ранее мы писали о том, когда выгоднее всего взять отпуск в Казахстане в 2025 году. Подробнее можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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