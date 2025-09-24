Шаг к запуску более широкого глобального диалога: эксперт о речи Токаева на 80-й сессии Генассамблеи ООН

О значении озвученных инициатив и месте Казахстана в глобальной политике – в интервью Zakon.kz с советником при Исследовательском комитете политических коммуникаций Международной ассоциации политической науки IPSA Зурабом Бежанишвили.

– Президент Токаев отметил, что всеобъемлющая реформа ООН является стратегической необходимостью. В этом контексте особое внимание привлекает вопрос реформирования Совета Безопасности. Как вы оцениваете реальные перспективы этого процесса и какие возможные модели компромисса могли бы сделать совет более представительным и эффективным?

– Вопрос позиции президента Казахстана по реформированию Совета Безопасности ООН требует внимательного рассмотрения. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев продемонстрировал последовательную приверженность принципам международного права и многостороннего диалога, выразив поддержку расширению представительства в Совете Безопасности за счет государств Азии, Африки и Латинской Америки. Эта позиция отражает стремление Казахстана поддерживать баланс интересов в меняющемся мировом порядке. Вместе с тем нельзя не отметить, что подобный подход в определенной степени коррелирует с растущими геополитическими интересами таких держав, как Китай и Россия, с которыми Казахстан поддерживает тесные связи. Это объясняется как географическим положением страны, так и объективной экономической взаимозависимостью в рамках Евразийского пространства.

Что касается самой идеи реформирования ООН, она, безусловно, заслуживает внимания, однако ее реализация сталкивается с серьезными институциональными и политическими барьерами. Подобно тому как в свое время Лига Наций не смогла адаптироваться к новой реальности, нынешняя структура ООН также испытывает кризис эффективности. Возможно, в будущем потребуется переосмысление архитектуры глобального управления – с учетом новых вызовов и угроз.

Важно отметить, что Токаев ясно обозначил масштаб катастрофических рисков, стоящих перед человечеством. Его обеспокоенность судьбой мира звучит искренне и своевременно. Особенно ценно, что в его словах прозвучал акцент на роли "средних держав" – стран, которые могут сыграть ключевую роль в смягчении глобального противостояния, его локализации и сдерживании. Именно здесь Казахстан способен внести весомый вклад, выступая мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом.

– Можно ли рассматривать Казахстан как пример того, что государства, не обладающие ядерным оружием, способны вносить значимый вклад в укрепление международной безопасности и иметь весомый голос на мировой арене?

– Инициатива президента Токаева по усилению роли "средних держав" в глобальных процессах заслуживает особого внимания. Она отражает стремление к более справедливому и сбалансированному мировому порядку, в котором голоса стран, не входящих в число глобальных супердержав, будут услышаны и учтены.

Задача "средних держав" – не в поддержке одного из полюсов силы, а в выстраивании самостоятельной линии: в создании коалиций за мир и международную стабильность, в разработке альтернативных форматов глобального взаимодействия, в укреплении взаимной ресурсной и торговой поддержки и, возможно, в формировании сдерживающих механизмов против политики давления и одностороннего доминирования. Таким образом, усилия Касым-Жомарта Токаева можно рассматривать как важный шаг к запуску более широкого и инклюзивного глобального диалога, в котором интересы стран, стремящихся сохранить независимость и стабильность, будут объединены в конструктивную повестку. Это требует осторожного, но решительного подхода, способного предотвратить дальнейшую эскалацию конфликтов и защитить суверенитет "средних держав" в условиях растущей глобальной турбулентности.

– Президент Токаев в своем выступлении подчеркнул, что водная безопасность становится одним из главных вызовов XXI века, и объявил о проведении в Астане Регионального экологического саммита при поддержке ООН. Можно ли рассматривать эту инициативу как шаг к формированию новой международной повестки, где экология и устойчивое управление ресурсами выходят на уровень стратегической безопасности?

– Вопросы экологии, водных ресурсов и "зеленой энергетики" все более отчетливо выходят на уровень стратегической безопасности. В своем выступлении президент Казахстана четко обозначил, что мировая повестка не может оставаться заложницей устаревших подходов эпохи "холодной войны" – таких как политика сдерживания, санкции и конфронтационная риторика. Его позиция отражает понимание того, что человечество стоит перед системными вызовами, угрожающими самому существованию жизни на планете, и игнорировать их во имя геополитического соперничества – значит, подвергать риску глобальную стабильность. На этом фоне инициатива о проведении в Астане Регионального экологического саммита при поддержке ООН выглядит как шаг, способный изменить структуру международной повестки. Эта идея отличается не только актуальностью, но и высоким уровнем стратегического мышления. Если ее реализация будет последовательной и поддержана широкой международной коалицией, то Астанинский саммит потенциально может сыграть роль, сопоставимую со Стокгольмской конференцией 1972 года, которая положила начало деятельности ЮНЕП – Программы ООН по окружающей среде.

Важно подчеркнуть, что в данном вопросе позиция президента Казахстана полностью созвучна с усилиями международного сообщества, в особенности государств Запада, направленными на сдерживание климатических изменений, защиту экосистем и продвижение устойчивых подходов в управлении природными ресурсами. Таким образом, Казахстан не только обозначает свою готовность быть активным участником в решении глобальных экологических проблем, но и стремится играть роль платформы для объединения усилий стран региона и мира в целом. Это демонстрирует зрелость внешнеполитического курса и его нацеленность на конструктивный диалог, мир и устойчивое развитие.

– Президент Токаев заявил о поддержке Глобального диалога по управлению ИИ под эгидой ООН. С учетом нарастающей угрозы применения ИИ в военной сфере и кибератаках какие конкретные международные механизмы, на ваш взгляд, могли бы реально предотвратить превращение этой технологии в инструмент дестабилизации?

– Выступление президента Казахстана в части, касающейся вызовов, связанных с искусственным интеллектом, следует рассматривать как своевременный и принципиально важный вклад в формирование глобальной повестки. На фоне стремительного технологического прогресса мир сталкивается с новыми, по-настоящему сложными угрозами, к которым действующая система международного регулирования, включая ООН, пока не готова.

Президент Казахстана поднял вопрос, который до сих пор остается на периферии глобального обсуждения, – необходимость признания киберпространства и искусственного интеллекта как новой стратегической зоны риска, требующей системного регулирования. Это делает его выступление особенно значимым, поскольку он фактически инициировал разговор о тех угрозах, которые способны изменить конфигурацию международной безопасности уже в ближайшие годы. Киберсреда сегодня становится ареной потенциально разрушительных сценариев: создание фейковых кораблей и спутников, вмешательство в управление оружием, атаки на критическую инфраструктуру (включая атомные станции и авиацию), несанкционированный доступ к подводным оптоволоконным кабелям и многое другое. Все эти факторы свидетельствуют о формировании новой глобальной "серой зоны", которая по своим ресурсам и масштабам уже превосходит традиционные источники нестабильности. ООН, несмотря на свою историческую роль, на сегодняшний день демонстрирует ограниченную способность реагировать на подобные вызовы. Организация по-прежнему сталкивается с трудностями в борьбе с транснациональной преступностью, терроризмом, нелегальным оборотом оружия и наркотиков, а также не всегда эффективно реагирует на акты агрессии и нарушения прав человека.

Как справедливо отметил президент Токаев, главная проблема заключается не только в институциональной инертности, но и в остром дефиците специализированных кадров, особенно в области высоких технологий. Ведущие специалисты сконцентрированы в закрытых национальных или военных структурах, тогда как международные организации испытывают нехватку ресурсов, компетенций и координационных механизмов. Именно в этом контексте выступление президента Казахстана можно расценивать как новаторское. Он не просто обозначил проблему, а предложил концептуальную рамку, в которой вопросы ИИ, киберугроз и цифровой безопасности должны стать частью международной повестки наряду с традиционными вызовами. Это важный шаг к переосмыслению роли ООН в XXI веке и формированию новой архитектуры глобального управления.

– Подытоживая свое выступление на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Касым-Жомарт Токаев заявил: "Наш выбор – баланс, а не доминирование, сотрудничество, а не конфронтация, мир, а не война". Как вы оцениваете значение этого послания в условиях растущей поляризации и кризиса доверия в мировой политике?

– Выступление президента Казахстана заслуживает высокой оценки прежде всего как проявление высокого профессионализма государственного лидера восточного типа, умеющего действовать в условиях геополитической турбулентности и региональной многополярности. Президент четко продемонстрировал понимание того, что в современном мире, где государства все чаще оказываются между противоречивыми векторами давления – своего рода "Сциллой и Харибдой", нельзя позволить себе пассивность, внутреннюю поляризацию или самоизоляцию.

Напротив, необходимо активно участвовать в глобальных процессах, проявлять инициативу и укреплять свою субъектность на международной арене. Политика, обозначенная в его выступлении, ясно указывает на стремление Казахстана быть не просто наблюдателем, а полноценным участником мировой трансформации. Подход, продемонстрированный Касым-Жомартом Кемелевичем, основан на стратегической гибкости, дипломатической уравновешенности и способности видеть за текущими вызовами более широкие перспективы. Казахстан благодаря такой линии поведения выступает как ответственный, прагматичный и перспективный партнер, способный вносить позитивный вклад в международную стабильность.