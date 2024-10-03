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Глава МИД доложил Токаеву об итогах участия в работе 79-й сессии Генассамблеи ООН

Глава МИД доложил Токаеву об итогах участия в работе 79-ой сессии Генассамблеи ООН, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 18:03 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 3 октября принял министра иностранных дел Мурата Нуртлеу, сообщает Zakon.kz.

По информаци Акорды, Мурат Нуртлеу проинформировал о текущей деятельности министерства. 

"Доложил об итогах участия в работе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также в Саммите будущего. Сообщил о состоявшихся переговорах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами внешнеполитических ведомств иностранных государств и руководителями международных организаций", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе встречи был рассмотрен график предстоящих внешнеполитических мероприятий с участием президента Казахстана.

Глава государства поставил перед Министерством иностранных дел ряд задач по основным направлениям работы.

Ранее сообщалось, что заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу 28 сентября выступил на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

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