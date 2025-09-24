Леонид Млечин: Президент Токаев умеет вдохновлять

Детали выступления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Zakon.kz обсудил в интервью с российским писателем и телеведущим Леонидом Млечиным.

– Леонид Михайлович, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: "В это непростое время мы все должны способствовать укреплению позиции ООН". О чем, по Вашему мнению, свидетельствует это заявление президента Казахстана? И как обстоит ситуация сегодня?

– Сегодня главный орган Организации Объединенных Наций, принимающий ключевые решения, – Совет безопасности – парализован разладом между великими державами. Некому заниматься пылающими конфликтами, потеплением планеты, жестоким голодом и зияющим социальным неравенством во многих регионах...

ООН создавалась 80 лет назад как международная организация, которая сможет предотвратить очередную мировую войну. Аппарат ООН сталкивается с масштабными сокращениями бюджета и будет в следующем году сокращен на 20 процентов, поскольку многие страны пересматривают свои финансовые обязательства, прежде всего США. В результате Всемирная продовольственная программа ООН не в силах накормить голодающих. Организация все больше полагается на частный сектор и благотворительные организации.

– Какой вклад в развитие и укрепление ООН вносит Казахстан? Какие наиболее значимые инициативы Вы можете выделить?

– Я бы отметил важную роль посредника, которую играет республика. Все, кто следит за мировой и региональной политикой, помнят, что в Казахстане шли переговоры по урегулированию конфликта в Сирии и водно-энергетических споров в Центральной Азии. Здесь проходили международные переговоры относительно иранской ядерной программы, совсем недавно – двусторонние переговоры между Азербайджаном и Арменией...

И очень важно, что президент Токаев обещал: "Казахстан продолжит выступать в роли посредника и миротворца".

– По мнению президента Токаева, на протяжении восьми десятилетий Организация Объединенных Наций играет ключевую роль в решении глобальных проблем человечества. Разделяете ли Вы это мнение?

– Конечно, именно поэтому сегодня мир в тревоге и растерянности. И пока не поздно, надо попытаться восстановить роль ООН как инструмента сотрудничества в разрешении самых запутанных конфликтов. Все заметили, что, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи, президент Касым-Жомарт Токаев сформулировал самую сложную, но самую неотложную задачу: реформировать ООН, чтобы она "соответствовала вызовам сегодняшнего дня и задачам завтрашнего". Центральным элементом этих решительных усилий по обновлению ООН должна стать реформа Совета безопасности: ведущие государства Азии, Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете Безопасности – на основе ротации. И средние державы – тоже!

– Казахстан твердо убежден в том, что голоса ответственных средних держав также должны быть серьезно усилены в Совете Безопасности, – резюмировал президент РК. А как считаете Вы?

– Мир изменился, и многие страны задаются вопросом, почему только эти пять стран – постоянные члены Совета безопасности – располагают такими огромными правами? Роль Франции и Англии в мире уже не та, что в середине ХХ века. Почему таких прав лишены такие страны, как важные в современном мире Индия или Бразилия? Почему вообще не представлены ни Латинская Америка, ни Африка? Президент Казахстана справедливо отмечает, что теперь не все зависит исключительно от воли великих держав. Кандидатов называется множество.

Возникает вопрос: а каковы критерии? Какой должна быть страна, чтобы ее включили в состав постоянных членов Совета безопасности? Над этим надо размышлять. Но кто этим займется? На мой взгляд, некая высшая комиссия, утвержденная нынешним составом Совета безопасности ООН. Идеальный председатель такой комиссии – Касым-Жомарт Токаев.

– Как Вы расцениваете заявление главы государства: "Восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества"?

– Беда в том, что согласия между великими державами нет. Сегодня некоторые конфликты носят фундаментальный характер. Дело не в разногласиях по отдельным вопросам. Противостояние, как и в прошлую холодную войну, порождено острым геополитическим соперничеством, несовпадением политических систем и морально-нравственных ориентиров. Поэтому нет условий для доверительного диалога, для сокращения вооружений и ядерного разоружения. Гонка вооружений в самом разгаре. Президент Дональд Трамп недоволен сокращением ядерных арсеналов Соединенных Штатов и пытается их восстановить.

"Организация Объединенных Наций была создана не для того, чтобы вознести нас на небеса, а для того, чтобы спасти от ада", – сказал один из Генсеков ООН. Для молодого поколения, которое войну видело только на экране компьютера, ядерное оружие – не страшная опасность для всего человечества, а эффективный инструмент достижения политических целей. Так что мы вновь зависим от способности вождей сохранять хладнокровие и здравость суждений. Вот почему так важно сейчас восстановить эффективную работу ООН.

– Президент отметил: "Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению". Какое значение имеет эта инициатива?

– Когда между великими державами отсутствует доверие, ядерное оружие само по себе ежеминутно рождает опасность. Война может вспыхнуть в результате случайного запуска одной ракеты. Что делать главе государства, когда ему сообщают, что другая сторона выпустила ракету, которая летит в сторону его страны? Отдать приказ нанести ответный удар? Но вдруг это случайный запуск? А если, напротив, это настоящая война? В такой ситуации у главы государства всего лишь несколько минут на размышления.

Если атом начнут расщеплять по всему миру, рано или поздно может начаться самопроизвольная цепная реакция. Обладатели бомбы, особенно если речь идет о небольших странах, враждующих с соседями, в критической ситуации захотят пустить оружие в ход. А даже один взрыв может спровоцировать глобальную климатическую катастрофу… Переговоры об ограничении и сокращении ядерных арсеналов необходимы.

Истекает срок действия договора по сокращению стратегических наступательных вооружений между Россией и США. Президент Владимир Путин сделал шаг навстречу Соединенным Штатам, заявив о готовности России в течение года придерживаться ограничений договора и предложив продолжить диалог. Если Вашингтон откликнется, понадобится место для переговоров…

– Касым-Жомарт Токаев призвал к учреждению Международного агентства по биологической безопасности. Какие перспективы откроет реализация идеи перед мировым сообществом?

– В 1972 году вступила в силу международная конвенция, запретившая биологическое оружие как средство массового уничтожения. Но это не значит, что такое оружие не существует. Кто может помешать изучать биологические средства ведения войны в секретных лабораториях? И эксперты подозревают, что современный уровень развития биологии помогает военным биологам. Да и сама природа, можно сказать, занимается совершенствованием биологического оружия. Микроорганизмы мутируют и становятся смертельно опасным биологическим оружием. Так появился СПИД. И совсем недавно COVID-19.

Очень разумное предложение – создать Агентство ООН по биологической безопасности, которое могло бы помочь подготовиться к пандемиям будущего.

Я помню, что еще пять лет назад Токаев заговорил об этом: "в свете бушующей в мире глобальной пандемии как никогда актуальными становятся разработка и запуск системы контроля над биологическим оружием". И предложил учредить подотчетный Совету безопасности ООН специальный многосторонний орган – Международное агентство по биологической безопасности. Необходимость такого агентства очевидна.

– Касым-Жомарт Токаев предложил Генеральной Ассамблее принять резолюцию, провозглашающую 22 апреля Международным днем озеленения планеты. Как Вы оцениваете инициативу казахстанского президента?

– Президент Казахстана с трибуны ООН напомнил о самых тревожных явлениях: "Прошлый год стал самым жарким за всю историю человечества. При этом Центральная Азия нагревается вдвое быстрее средних общемировых темпов. Таяние ледников в горах Алатау ускоряется, что многократно увеличивает угрозы водной и продовольственной безопасности миллионов людей... Каспийское море стремительно мелеет. Это уже не просто региональная проблема, это глобальный сигнал тревоги". Что требует согласованных усилий всего мирового сообщества! Вот, чем могла – и должна была бы – заняться ООН, если бы государства-участники нашли в себе силы объединить усилия. В частности, неизбежен переход к "зеленой" экономике.

Токаев предложил открыть в Алматы Проектный офис для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике. В 2026 году в Казахстане пройдет Региональный климатический саммит под эгидой ООН. Известно, что в Министерстве энергетики уже готов план создания инфраструктуры для экспорта в Европу зеленой энергии, то есть электроэнергии, произведенной с использованием солнца и ветра.

Токаев справедливо отметил: "Возобновляемая энергия сама по себе не является решением всех энергетических проблем". Нефть, газ и даже уголь можно и нужно применять, но используя передовые технологии очистки.

– Глава государства заявил о том, что Казахстан приветствует создание под эгидой ООН Глобального диалога по управлению ИИ. Какой вклад может внести РК в работу платформы? И как Вы оцениваете усилия Казахстана по развитию цифровой сферы?

– Президент Токаев верно отметил опасную проблему "цифрового разрыва" между разными странами и социальными группами и необходимость планомерного сокращения цифрового неравенства, чтобы все страны смогли воспользоваться преимуществами искусственного интеллекта. А в самом Казахстане созданы благоприятные условия для всесторонней цифровой трансформации. Решения, принимаемые с помощью информационных технологий, планомерно внедряются в систему государственного управления.

Президент отметил: "Электронное правительство является ключевым элементом нашей национальной стратегии. Наша стратегическая цель – в течение трех лет превратить Казахстан в полностью цифровую державу". Появились развитые банковские экосистемы. Расширяется рынок финансовых технологий, набирает обороты электронная коммерция. Все это приносит ощутимый успех. И любой, кто приезжает в республику, это видит буквально на каждом шагу. Он также с удовольствием добавил: "В текущем году экономический рост превысит 6 процентов, что подтверждает устойчивость нашей экономики, являющейся крупнейшей в регионе. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом..."

– Касым-Жомарт Токаев проинформировал о политических реформах в стране. Какие из преобразований Вы считаете наиболее важными и эффективными для развития республики и повышения ее статуса на международной арене?

– Цель реформы, проведенной Токаевым, – дебюрократизация государственного аппарата, децентрализация полномочий. Как он сам заметил – повысить прозрачность политической системы, ее эффективность и соответствие запросам общества. Это настоящая трансформация политической системы. В чем ее смысл? Расширить право людей управлять своей жизнью. Воспитывается привычка жить по закону. Конечно, демократическое устройство формируется медленно, постепенно, когда различные социальные группы осознают, что нуждаются в согласовании интересов и определении жестких правил, общих решительно для всех. Закон лишь закрепляет нормы и правила, разделяемые обществом в целом. Все это позволяет выстраивать прочные институты эффективно действующей системы управления. Политическая реформа уже серьезно изменила страну. Президент Касым-Жомарт Токаев умеет вдохновлять.