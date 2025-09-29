#АЭС в Казахстане
Статьи

Первый снег в Костанае: перебои с электроэнергией, пробки на дорогах и дорогое такси

Сентябрь в Костанае, снег, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 10:17 Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид
Снег с дождем обещали синоптики 28 сентября 2025 года вечером. Но такого "подарка" от погоды, видимо, все равно никто не ожидал, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Еще вчера, в воскресенье 28 сентября, костанайцы ходили на улице в тонких ветровках, а утром пришлось надевать не только теплые куртки, но и шапки и шарфы.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Снег на дорогах превратился в лужи и снежное месиво.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

В некоторых районах перебои с электричеством, поэтому не работают светофоры, что вызывает пробки и заставляет водителей и пешеходов нервничать.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Полицейские предупредили водителей о сложной ситуации на дорогах и просили соблюдать правила дорожного движения.

Между тем взлетели цены на такси. Если в это же время можно было уехать за 600 тенге на расстояние 2,5 км, то сейчас цена достигает 1680-1800 тенге.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Что касается перебоев с электроэнергией в городе и на окраинах Костаная, то устранением проблемы занимаются шесть аварийных бригад.  

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

В соцсетях костанайцы делятся фото и видео. И, судя по ним, снег накрыл не только областной центр, но и ближайшие районы региона.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

В 2023 году первый снег выпал 14 августа в Восточно-Казахстанской области. Это произошло в окрестностях горы Белухи.

Фото Таисия Колевид
Таисия Колевид
