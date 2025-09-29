#АЭС в Казахстане
События

Первый снег выпал в Костанае

первый снег, Костанай, полиция, видео, очевидцы, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 09:34 Фото: pexels
С раннего утра 29 сентября 2025 года в Костанае идет снег. Город и дороги заметно преобразились. Первый снег не всех воодушевил, но многие очевидцы снимают видео, рассказывая о происходящем, сообщает Zakon.kz.

Синоптики не ошиблись. Ранее специалисты предупреждали, что с 28 сентября в стране ожидается резкое похолодание.

"С вторжением холодного антициклона на северные регионы, затем по мере его смещения на юг республики прогнозируется понижение температуры на большей части страны".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

То, как изменился с утра город, активно показывают местные жители через социальные сети.

С обращением не забыли и выступить стражи порядка.

Дороги из-за ухудшения погоды стали скользкими. Автолюбителей просят соблюдать правила дорожного движения (ПДД).

О том, какая погода будет по стране в понедельник, 29 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
