Первый снег выпал в Костанае
Фото: pexels
С раннего утра 29 сентября 2025 года в Костанае идет снег. Город и дороги заметно преобразились. Первый снег не всех воодушевил, но многие очевидцы снимают видео, рассказывая о происходящем, сообщает Zakon.kz.
Синоптики не ошиблись. Ранее специалисты предупреждали, что с 28 сентября в стране ожидается резкое похолодание.
"С вторжением холодного антициклона на северные регионы, затем по мере его смещения на юг республики прогнозируется понижение температуры на большей части страны".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
То, как изменился с утра город, активно показывают местные жители через социальные сети.
С обращением не забыли и выступить стражи порядка.
Дороги из-за ухудшения погоды стали скользкими. Автолюбителей просят соблюдать правила дорожного движения (ПДД).
О том, какая погода будет по стране в понедельник, 29 сентября, можно прочитать по этой ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript