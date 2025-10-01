Бабушка-рекордсменка из Кызылорды в 73 года мечтает о новых золотых медалях

Алле Мян из Кызылорды 73 года. 15 лет назад она начала заниматься в Клубе любителей бега. С тех пор завоевала 49 золотых медалей по легкой атлетике и многоборью на международных и республиканских чемпионатах, множество серебряных и бронзовых наград, установила 6 рекордов.

Сегодня она – член сборной команды РК по президентскому многоборью, передает Zakon.kz.

Фото: из личного архива Аллы Мян

Последние соревнования, где Алла Мян получила золотые медали, прошли в июле 2025 года в Алматы. Здесь состоялся чемпионат Казахстана и Международный турнир среди ветеранов по легкой атлетике "Алатау-2025". С этих соревнований она увезла 10 золотых медалей.

"Я занимаюсь бегом и плаванием. Три раза в неделю у меня бег, два раза – плавание. Летом встаю в 5-6 утра и бегаю по набережной пять километров, осенью практикую вечерние пробежки. В 2023 году я участвовала в 22-м чемпионате Азии среди ветеранов-легкоатлетов в столице Филиппин – Маниле. Туда приехало свыше 2 тысяч ветеранов-легкоатлетов старше 35 лет в 14 возрастных группах из 22 стран. Казахстан представляли 28 участников, среди них была и я. Там я завоевала две серебряные и две бронзовые медали и стала самой возрастной бегуньей РК". Алла Мян

Фото: из личного архива Аллы Мян

Более 40 раз она становилась чемпионкой РК по президентскому многоборью и легкой атлетике в категории "Мастерс", дважды становилась серебряным и дважды бронзовым призером Чемпионата Азии по легкой атлетике в той же категории.

"У меня сейчас шесть рекордов: 4 установлены на Филиппинах и 2 – в Казахстане в моей возрастной категории. Также у меня есть диплом "Лучший спортсмен 2023 года W70+ "Мастерс" РК по легкой атлетике". Алла Мян

Фото: из личного архива Аллы Мян

По основной профессии она учитель начальных классов, проработала в школе более 30 лет. Когда вышла на пенсию, решила больше времени уделять спорту – бегу и плаванию.

"На пенсии остается больше времени для себя, поэтому решила заниматься спортом ради здоровья. В кызылординском Клубе любителей бега сейчас более 100 участников. В молодости я проплывала когда-то полноводную Сырдарью от одного берега до другого. Мы жили возле реки, поэтому я с детства научилась плавать. Бывало, нужно варить еду, а жара такая, что хочется искупаться. Я ставила кастрюлю с готовкой на плиту, а сама бегом окунуться в Сырдарью и обратно", – вспоминает она.

У нашей героини сложились теплые отношения со спортсменами из многих регионов Казахстана. Ее приглашают на соревнования в разные города страны. Семья активно поддерживает Аллу – ее супруг и внучки стали самыми преданными болельщиками. Иногда они вместе ходят на стадион.

Фото: из личного архива Аллы Мян

Ко всему прочему, она еще и активистка Кызылординской ассоциации корейцев. Недавно она организовала соревнования по плаванию к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. В них приняли участие 28 горожан – от студентов до пенсионеров.

По словам рекордсменки, для нее физкультура – это здоровье, и она хочет, чтобы как можно больше людей занимались физической активностью. Бегать можно в любом возрасте, главное – делать это правильно, начинать с коротких дистанций. А еще она мечтает завоевать "золото" на международных соревнованиях.