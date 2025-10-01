#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
549.06
644.87
6.66
Статьи

Бабушка-рекордсменка из Кызылорды в 73 года мечтает о новых золотых медалях

Алла Мян, спорт, легкая атлетика, Кызылорда, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 11:52 Фото: из личного архива Аллы Мян
Алле Мян из Кызылорды 73 года. 15 лет назад она начала заниматься в Клубе любителей бега. С тех пор завоевала 49 золотых медалей по легкой атлетике и многоборью на международных и республиканских чемпионатах, множество серебряных и бронзовых наград, установила 6 рекордов.

Сегодня она – член сборной команды РК по президентскому многоборью, передает Zakon.kz.

Фото: из личного архива Аллы Мян

Последние соревнования, где Алла Мян получила золотые медали, прошли в июле 2025 года в Алматы. Здесь состоялся чемпионат Казахстана и Международный турнир среди ветеранов по легкой атлетике "Алатау-2025". С этих соревнований она увезла 10 золотых медалей.

"Я занимаюсь бегом и плаванием. Три раза в неделю у меня бег, два раза – плавание. Летом встаю в 5-6 утра и бегаю по набережной пять километров, осенью практикую вечерние пробежки. В 2023 году я участвовала в 22-м чемпионате Азии среди ветеранов-легкоатлетов в столице Филиппин – Маниле. Туда приехало свыше 2 тысяч ветеранов-легкоатлетов старше 35 лет в 14 возрастных группах из 22 стран. Казахстан представляли 28 участников, среди них была и я. Там я завоевала две серебряные и две бронзовые медали и стала самой возрастной бегуньей РК".Алла Мян

Фото: из личного архива Аллы Мян

Более 40 раз она становилась чемпионкой РК по президентскому многоборью и легкой атлетике в категории "Мастерс", дважды становилась серебряным и дважды бронзовым призером Чемпионата Азии по легкой атлетике в той же категории.

"У меня сейчас шесть рекордов: 4 установлены на Филиппинах и 2 – в Казахстане в моей возрастной категории. Также у меня есть диплом "Лучший спортсмен 2023 года W70+ "Мастерс" РК по легкой атлетике".Алла Мян

Фото: из личного архива Аллы Мян

По основной профессии она учитель начальных классов, проработала в школе более 30 лет. Когда вышла на пенсию, решила больше времени уделять спорту – бегу и плаванию.

"На пенсии остается больше времени для себя, поэтому решила заниматься спортом ради здоровья. В кызылординском Клубе любителей бега сейчас более 100 участников. В молодости я проплывала когда-то полноводную Сырдарью от одного берега до другого. Мы жили возле реки, поэтому я с детства научилась плавать. Бывало, нужно варить еду, а жара такая, что хочется искупаться. Я ставила кастрюлю с готовкой на плиту, а сама бегом окунуться в Сырдарью и обратно", – вспоминает она.

У нашей героини сложились теплые отношения со спортсменами из многих регионов Казахстана. Ее приглашают на соревнования в разные города страны. Семья активно поддерживает Аллу – ее супруг и внучки стали самыми преданными болельщиками. Иногда они вместе ходят на стадион.

Фото: из личного архива Аллы Мян

Ко всему прочему, она еще и активистка Кызылординской ассоциации корейцев. Недавно она организовала соревнования по плаванию к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. В них приняли участие 28 горожан – от студентов до пенсионеров.

По словам рекордсменки, для нее физкультура – это здоровье, и она хочет, чтобы как можно больше людей занимались физической активностью. Бегать можно в любом возрасте, главное – делать это правильно, начинать с коротких дистанций. А еще она мечтает завоевать "золото" на международных соревнованиях. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мира Жакибаева
Мира Жакибаева
Читайте также
Путь чемпиона Ислама Сатпаева: как вырастить олимпийского призера
12:49, 13 февраля 2025
Путь чемпиона Ислама Сатпаева: как вырастить олимпийского призера
Импульс для увеличения объема перевозок и бизнеса: что говорят эксперты о новой линии Достык – Мойынты
12:03, Сегодня
Импульс для увеличения объема перевозок и бизнеса: что говорят эксперты о новой линии Достык – Мойынты
Четыре часа до матча "Кайрат" – "Реал": город шумит, стадион в ожидании, фанаты на пределе
17:27, 30 сентября 2025
Четыре часа до матча "Кайрат" – "Реал": город шумит, стадион в ожидании, фанаты на пределе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: