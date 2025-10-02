Таинственная болезнь убивает птицу в СКО и Павлодарской области: диагноз до сих пор не установлен

В двух регионах Казахстана массово гибнет домашняя птица. В СКО предприниматели потеряли почти половину поголовья, в Павлодарской области падеж зафиксирован в пяти районах. Диагноз пока не установлен, убытки исчисляются миллионами тенге, сообщают корреспонденты Zakon.kz.

Северо-Казахстанская область

Неизвестная болезнь уничтожает птицу в Северо-Казахстанской области. В селе Бугровое Кызылжарского района птицеводы считают потери сотнями. Страшная напасть впервые заявила о себе сразу сотнями птичьих тушек. В подворьях массово гибнут гуси, куры и индоутки. Ветеринарные врачи раз за разом отправляют анализы в лабораторию. Птичий грипп эксперты не подтверждают. Под вопросом остается другая, не менее серьезная инфекция – пастереллез.

Самые крупные потери, пожалуй, у начинающих предпринимателей – семьи Чуяс. Фермеры взяли кредит в 13 миллионов тенге и открыли свою птицефабрику. Надеялись разводить и выращивать гусей. Из 1 300 особей погибла уже почти половина.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Из своего опыта я делаю такой вывод: то поголовье, которое проколото от птичьего гриппа весной, оно все живое, еще ни один не погиб. Весь молодняк, который еще нельзя прокалывать, они еще маленькие по возрасту, он весь выдох. Двести кур, двести гусей, двести бройлеров, индюки – все погибли, так как они все были еще не привиты. Вывезли на скотомогильник. Мы продавали, мы на этом живем. ИП открыли, налоги платим. Чем будем кредит отдавать, я не знаю. В месяц плачу кредит 1 миллион 300 тысяч тенге". Фермер Ольга Чуяс

По словам птицеводов, гуси, куры и индюки заболевают и гибнут молниеносно. В хозяйстве Светланы Ткаченко было 130 гусей. На сегодня погибло уже 95.

"Начинают слепнуть. Бегают, кричат сильно, видимо, боль у них страшная, потом садятся, начинает их трясти сильно, зарываются клювом в землю, с носа течет какая-то жидкость, из глаз идет пена. Буквально час-два, и птица умирает. Страшно смотреть, как несчастные гуси мучаются от жажды, набрасываются на воду, пытаются пить, но не могут, они просто опускают клювы в воду, словно клюют эту воду, а пить не могут". Светлана Ткаченко, жительница села Бугровое, СКО

Страшней массовых потерь и мук, в которых умирает птица, по словам сельчан, – только неизвестность. Что происходит, чем болеют пернатые и насколько это опасно для людей? Эти вопросы сейчас главные для владельцев хозяйств.

"Сегодня 2 октября, результатов экспертизы нам никаких не дали. Сегодня у меня опять погибли гуси. Те, кто пока жив, все больные и в каком-то коматозном состоянии. Болезнь пошла дальше по селу. Мы сами пропаиваем антибиотиками. Я лечила, они не выздоравливают, но держатся еле живыми. На сегодня у меня осталось только на вечер лекарства, дальше надо опять покупать. Это немалые суммы, и я боюсь, что если перестану гусям что-то давать, они начнут все погибать огромными партиями. Пока умирают только по несколько штук, не так, как изначально, десятками сразу". Светлана Ткаченко, жительница села Бугровое

Люди не пытаются забить пока живую птицу, чтобы сварить тушенку или заморозить тушки, – все боятся, и никто не рискует. Но лечить пытаются.

Ветеринары говорят прямо: ситуация в Бугровом сложная. У заболевших особей уже трижды брали анализы и исследовали на два самых опасных заболевания – птичий грипп и пастереллез. Однако поставить диагноз пока не удается.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"24 сентября специалисты ветеринарной станции выехали, взяли патологический материал, кровь павших птиц. Материал отправлен в областную ветлабораторию для исследования на птичий грипп и пастереллез. По вскрытию птиц мы серьезных изменений в верхних дыхательных путях, желудочно-кишечном тракте не обнаружили. По птичьему гриппу получен отрицательный результат. По пастереллезу исследование занимает 10 дней. Результаты ждем 4 октября". Ербол Багенов, директор ветеринарной станции Кызылжарского района СКО

Директор районной ветстанции отметил: специалисты делают все, что в их силах, чтобы найти причину смертельной болезни. Отрабатывают каждый двор. На сегодня, 2 октября 2025 года, по официальным данным, зараженная птица находится в 14 хозяйствах.

По данным ветслужбы, сейчас смертность в подворьях, где изначально зарегистрировано заболевание, уже начала снижаться. Однако тревогу вызывает еще одно хозяйство, где поголовье в пять тысяч голов.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Сейчас у нас болеет птица в 14 подворьях. Из них в 12, можно сказать, немного приостановилась смертность. Трупы сжигаются на скотомогильнике. В помещениях, где содержится больная птица, произвели дезинфекцию. Оставшиеся надворные постройки будут продезинфицированы сразу после того, как владельцы их освободят". Ербол Багенов, директор ветеринарной станции Кызылжарского района СКО

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Специалисты признают, что большая часть больной птицы оказалась не зарегистрирована, не прививалась и не осматривалась ранее ветслужбой.

"Обязанность владельцев – в течение трех суток после приобретения сообщить ветврачу и поставить на учет свое поголовье. Многие этого не делают. В целом по селу 3 051 голова вакцинирована против птичьего гриппа, состоит на ветучете. Безучетная птица не вакцинирована. Сейчас мы сталкиваемся с большим поголовьем, которое не вакцинировано и нигде не учтено". Ербол Багенов, директор ветеринарной станции Кызылжарского района СКО

Счет неучтенной птицы идет на тысячи голов. Владельцы уверяют, что не знали о том, что пернатых нужно регистрировать. Теперь люди массово боятся остаться без компенсаций за погибшую птицу. Но надеются, что их внезапные потери все-таки будут компенсированы, ведь для большинства птицеводов в Бугровом пернатое подворье – источник существования. Ввести карантин в селе не могут, пока нет диагноза, подтвержденного лабораторно.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Павлодарская область

По данным Управления ветеринарии Павлодарской области, здесь погибли более 1 700 голов, но сказать точную причину так же, как и в Северо-Казахстанской области, специалисты пока не могут – ждут результатов анализов.

Сигналы о падеже начали поступать еще 3 сентября. Гибель птицы зарегистрирована в нескольких селах – в Теренкольском, Актогайском, Иртышском, Железинском и Щербактинском районах. Заболевают куры, утки, гуси и индюки.

"По каждому сигналу наши специалисты выезжали на место, брали материал для лаборатории и направляли его в Республиканский референтный центр. Первый результат оказался отрицательным, но мы повторно отправили пробы и пригласили специалистов, чтобы они сами взяли материал, в том числе у животных из дикой фауны". Галым Бейсенов, заместитель руководителя Управления ветеринарии Павлодарской области

По его словам, вероятным источником инфекции могла стать дикая птица.

"Символично, что 1 сентября открылся сезон охоты, и почти сразу начался падеж. До этого весь август был спокойным", – пояснил он.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Специалисты пока только предполагают, что речь может идти о высокопатогенном птичьем гриппе.

"Клиническая картина похожа, хотя благодаря вакцинации скорость распространения ниже, чем могла бы быть", – добавил Бейсенов.

Однако следует дождаться выводов лабораторных исследований.

Сейчас павшую птицу изымают и сжигают, предварительно оформляя акты падежа. При подтверждении наличия опасной инфекции в населенных пунктах будет введен карантин. Владельцам птицы обещают компенсацию по среднерыночной стоимости. Окончательные результаты лабораторных исследований ожидаются через несколько дней.

Последние вспышки птичьего гриппа в Павлодарской области фиксировались в 2020-2021 годах.