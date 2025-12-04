Причину массового падежа домашней птицы озвучил аким СКО

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов на брифинге в СЦК 4 декабря 2025 года рассказал, компенсируют ли потери жителям села в Кызылжарском районе в связи с падежом домашней птицы, передает корреспондент Zakon.kz.

Гибель птиц зафиксирована в селе Шаховское Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. Аким СКО отметил, что падеж наблюдается в 21 дворе.

"​Сегодня общее количество погибших птиц, в основном это гуси – 98%, составляет 7236. Там есть также индюки и утки, и другая, будем говорить, домашняя птица. ​Но сегодня, согласно закону о ветеринарии, есть у нас Национальный референтный центр по ветеринарии, где мы проводим анализы, сдаем эту птицу на обнаружение инфекций. Сегодня диагноз вышел – пастереллез. ​И в этом ауле сегодня работает противоэпизоотический отряд области. Проводятся мероприятия, и практически вся птица, 90% птицы, уже утилизирована", – сообщил Гауез Нурмухамбетов.

Он заявил, что при диагнозе пастереллез возмещение не предусмотрено.

"Но у нас в практике было, когда тоже такой случай случился в селе Бугровое... Дано было поручение акиму района сегодня, чтобы он изыскал вместе с товаропроизводителями финансовые денежные средства для того, чтобы можно было возместить... как и в Бугровом, так и в других населенных пунктах, когда это случается, если при диагнозе пастереллез... сегодня возместить хотя бы 50% стоимости этой птицы", – резюмировал глава региона.

Ранее такая ситуация наблюдалась в селе Бугровое – там птицы слепли, прятали головы в крылья, бились в судорогах, из клюва сочилась жидкость, а из глаз шла пена.