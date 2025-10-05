День учителя отмечают в Казахстане

Листья отплясывают свой последний вальс, а в классах звучат голоса, которые строят будущее. И среди этой суеты 5 октября наступает День учителя. В честь этого праздника Zakon.kz рассказывает о тех, кто помогает сеять разумное, доброе, вечное.

Учитель – это призвание. Как ювелир ограняет алмазы, так и учителя день за днем вытачивают в учениках уверенность, знания, самостоятельность. Они каждый день берут в руки мел и превращают скучные формулировки на доске в мосты, ведущие к мечте.

В Казахстане педагог – фигура особенная. В селе учитель, как аким, библиотека и интернет в одном лице. В городе – как проводник сквозь лабиринт возможностей и соблазнов.

Одним из таких вдохновляющих проводников в мир слов, смыслов и литературных открытий стала Алия Ахметжанова, педагог-мастер, обладатель нагрудного знака "Ы. Алтынсарин", учитель русского языка и литературы специализированной школы-гимназии №12 имени Ш. Уалиханова в Алматы.

Фото: из личного архива Алии Ахметжановой

Уже 26 лет она ведет учеников по дороге, вымощенной глаголами, метафорами и строчками великих авторов. Но началась эта дорога с отцовской руки. Ее папа, филолог казахского языка и журналист, предложил дочери поступать на факультет филологии в тогда еще КазГУ имени Кирова. Так началась история Алии Ахметжановой как учителя. История, в которой вдохновение и любовь к слову передались по наследству. А когда диплом был получен, отец с гордой иронией называл ее "дочь Пушкина".

"Профессия учителя очень сложная и многогранная. И, как ни странно, даже с опытом, стажем, заслугами и званиями она не становится проще. Сегодня быть учителем – значит постоянно развиваться, меняться, учиться заново. Эта профессия требует от нас гибкости, любознательности и готовности расти вместе с учениками. Особенно в последние годы, когда все стремительно меняется", – говорит педагог-мастер Алия Ахметжанова.

Между мелом и мечтой

Современный учитель в Казахстане – это герой на передовой. Он балансирует между цифровыми платформами и бумажными дневниками, между устаревшими программами и жаждой перемен, между поколением зумеров и традициями.

"Если раньше учитель в основном передавал готовые знания, то сегодня акцент сместился. От формата дать информацию образование перешло к модели научить искать ее, анализировать, применять на практике и развивать критическое мышление. Учитель теперь не единственный источник знаний, а наставник и модератор учебного процесса", – объясняет учитель русского языка и литературы Алия Ахметжанова.

Конечно, на образование сильно повлияла цифровизация. С начала 2000-х годов активно внедряются интерактивные технологии, онлайн-платформы, цифровые ресурсы.

"Мы идем в ногу со временем, стараемся не отставать от детей, а иногда и учимся у них. Используем презентации, видео, электронные учебники, создаем онлайн-тесты. Роль учителя в классе тоже изменилась, сегодня это скорее партнер в обучении, который не только передает знания, но и вдохновляет, мотивирует, помогает поверить в себя". Алия Ахметжанова

Каждый день учитель заходит в класс, словно капитан в кабину самолета, не зная, какие турбулентности ждут впереди. Но он летит и везет с собой поколение, которому предстоит жить, строить, мечтать.

Мы задали педагогу-мастеру неожиданный вопрос: если бы профессия учителя была фильмом, то в каком жанре и какую роль сыграли бы вы? Ответ оказался не только искренним, но и кинематографически точным.

"Это точно смесь драмы и комедии. Драма, потому что в нашей работе много ответственности, усталости, серьезных моментов. А комедия, потому что каждый день происходят смешные, порой совершенно абсурдные ситуации. Бывает, ругаешь учеников за шалости, и сама с трудом сдерживаешь смех. Особенно с моими старшеклассниками, я в этом году выпускаю 11-й класс, с ними каждый день очень интересно проходит. Это настоящее кино. Если говорить о моей роли в этом фильме, то главную роль точно играют ученики", – рассуждает Алия Ахметжанова.

Роль учителя в жизни ребенка, какая она? Проходит ли его персона красной нитью через становление ребенка или он остался второстепенным персонажем в книге? Алия Ахметжанова – та самая красная нить, что сквозь годы и судьбы соединяет сердца учеников разных поколений. В ее классе время будто замирает, а стены становятся теплее, потому что здесь живет человек, способный чувствовать чужую боль как свою и радоваться чужим победам как собственным.

Фото: из личного архива Алии Ахметжановой

С каждым учеником она проживает целую жизнь: тихо, глубоко, по-настоящему. Не из-за должности, не по инструкции, а потому что по-другому она просто не умеет. В ее словах – забота, во взгляде – поддержка, в тишине – понимание.

Для многих детей она становится больше, чем учителем. Она вторая мама: та, к которой можно прийти с разбитым сердцем, с неуверенностью, с мечтой. Она умеет слушать так, что хочется говорить. Умеет говорить так, что хочется верить.

За последние пять лет в сфере образования была проделана большая работа. Объем средств, выделяемых на образование, увеличился в три раза.

"В стране было открыто 1200 новых школ. Реализуется национальный проект "Келешек мектептері", в рамках которого построено 150 образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям. Ведется строительство еще 67 таких школ. Создаются все необходимые условия для получения детьми качественных знаний. Этот факт должен быть известен общественности, поскольку государство уделяет особое внимание образованию подрастающего поколения и положению учителей. Принят специальный закон, предусматривающий ряд конкретных мер в целях повышения статуса педагогов и улучшения их социального положения. Заработная плата учителей выросла в два раза", – сказал глава государства.

Быть учителем – значит быть капитаном корабля, который плывет в неизведанные воды. У учеников свои штормы, у родителей свои координаты, у государства свои компасы. А учитель – тот, кто держит курс.

И в этот день особенно ясно, насколько ценна профессия, которую невозможно заменить кнопкой. Поэтому, пока в классе горит свет и звучит голос учителя, у нас есть будущее.