Снижение слуха у подростков: какие причины и можно ли восстановить

Проблема потери остроты слуха как никогда актуальна в наше время. Использование наушников с раннего возраста накладывает свой отпечаток на здоровье. Врач рассказала Zakon.kz, как влияет бесконтрольное прослушивание музыки с помощью этого устройства и можно ли вернуть возможность слышать.

В современной жизни нередко увидишь детей и подростков, которые используют этот гаджет повсеместно, попросту говоря, не вынимая из ушей: в транспорте, на занятиях и во время прогулки. Некоторые пользуются наушниками даже во время сна, прослушивая любимые треки, отходя ко сну.

ВОЗ предупреждает: более миллиарда подростков и молодых людей находятся в зоне риска из-за слишком большой громкости звука. ЛОР-врачи и сурдологи говорят об увеличении количества обращений пациентов с жалобами на шум в ушах и снижение слуха после постоянного использования наушников.

Немногие дети придают значение важности адекватного использования гарнитуры, чтобы сберечь свое здоровье на будущее, а родители просто не успевают этот момент контролировать. Это опрометчиво. По словам врача-сурдолога Университетской клиники КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова Марии Кирилловой, восстановить остроту слуха практически невозможно.

"Постоянное, длительное воздействие громкого звука повреждает волосковые клетки улитки (внутреннего уха). Из-за этого возникает сенсоневральная тугоухость – снижение слуха, которое потом невозможно восстановить. Впоследствии будет необходимо использовать слуховые аппараты", – сказала врач.

В этом случае дети подросткового возраста не всегда хотят пользоваться электронными устройствами для коррекции тугоухости, и в результате у них возникают трудности в общении, учебе, повышенная утомляемость, социальная изоляция, депрессия и прочие негативные последствия заболевания, продолжила сурдолог. Но давайте по порядку.

Что такое тугоухость?

Внезапное или постепенное снижение слуха у человека называется ослаблением восприятия звуков или тугоухостью. Это состояние возникает из-за нарушения звукопроводящей или звуковоспринимающей функции слухового анализатора.

Внезапная (острая) тугоухость развивается за короткий период времени. Например, за несколько часов или дней. А постепенное – хроническое ухудшение слуха – может длиться месяцами и годами, часто оставаясь незамеченным человеком на ранних этапах.

Какие причины ухудшения слуха у подростков существуют?

Есть несколько причин снижения слуха у детей подросткового возраста. Основные – это снижение слуха из-за частого, длительного прослушивания очень громкой музыки в наушниках. А также:

воздействие громкого импульсного звука (взрывы петард, выстрелы в тирах);

различные инфекции уха, хронические отиты, перфорации (нарушение целостности) барабанной перепонки;

травмы;

воздействие некоторых лекарственных средств (так называемая ототоксичность);

наследственность.

"Риск снижения слуха повышается при воздействии нескольких факторов, например, при длительном прослушивании музыки и воздействии ототоксичных лекарств", – добавила врач.

Наиболее распространенные ототоксичные препараты, которые являются медикаментозным фактором, влияющим на слух, – это аминогликозидные антибиотики, некоторые химиотерапевтические средства и высокие дозы салицилатов (аспирин). Важно контролировать дозу препарата, принимать меры предосторожности при одновременном применении нескольких ототоксичных средств и следить за появлением первых симптомов, таких как ушной шум или головокружение.

Контроль громкости

Все медики говорят о том, чтобы защитить свой слух, следует минимизировать воздействие громкого шума и регулировать уровень громкости.

Так как же разобраться в допустимой громкости прослушивания музыкальных композиций?

"Наиболее часто молодые люди прослушивают музыку в наушниках с помощью телефонов. При повышении безопасного уровня в смартфонах всплывает предупреждение об этом. Есть правило 60/60: не более 60% громкости устройства и не более 60 минут подряд. После этого рекомендуется дать ушам отдохнуть около часа", – пояснила Мария Кириллова.

Важно взять во внимание следующий факт: если окружающие люди слышат музыку, прослушиваемую вами в наушниках, это уже очень громкий и небезопасный уровень. Немедленно уменьшите звук!

Какой вид наушников использовать безопаснее

Сурдолог уточнила, что сам по себе аксессуар для прослушивания музыки вреда не несет. А вот прослушивание с их помощью музыкальных произведений может доставить серьезный урон органам слуха.

"Длительное и постоянное воздействие громких звуков очень быстро приводит к снижению слуха. Сначала вы перестаете слышать высокие звуки, а потом ситуация все больше усугубляется". Мария Кириллова

По словам специалиста, коварство ситуации в том, что высокочастотные звуки уходят из восприятия незаметно, постепенно. И когда у человека появляются жалобы на то, что он слабо слышит, то тугоухость уже успевает перейти в хроническую форму, и вылечить ее при помощи лекарств или лишь тем, что перестать использовать наушники, уже невозможно.

Другую проблему, которая приводит к воспалительным процессам, что также пагубно воздействует на здоровье слуховой системы подростка, можно получить путем длительного использования внутриканальных наушников.

По словам врача, от такого типа гарнитуры образовываются серные пробки, так как нарушается физиологическое выведение серы. При этом громкие звуки влияют не только на слух, но и на равновесие человека. Поэтому меломаны, постоянно прослушивающие громкую музыку через наушники, могут ощущать головокружение и головные боли.

Специалист также назвала другие опасные побочные влияния из-за чрезмерного и неправильного использования данной гарнитуры.

"Есть исследования, которые доказывают, что наушники могут нарушать работу кардиостимуляторов. Ну и все знают, что на улице в наушниках снижается внимание: человек не слышит сигналов, предупреждающих об опасности, например гудка машин и поезда. Отсюда возрастает вероятность попасть в ДТП". Мария Кириллова

Но какая разновидность наушников наиболее опасна для слуха?

Наиболее неблагоприятно влияют на слух наушники, которые вставляются непосредственно в наружный слуховой проход , сказала специалист. В них звуки сразу попадают в барабанную перепонку. Длительное воздействие громкой музыки быстрее повреждает звуковоспринимающие клетки внутреннего уха.

Более безопасными считаются наушники, которые закрывают ушные раковины (надеваются на уши). В них можно слушать музыку тише, потому что внешние шумы меньше мешают из-за системы шумоподавления. Но при постоянном и длительном прослушивании громкой музыки и они не защищают слух.

Ну и в конце концов есть оптимальный возраст, при котором менее безопасно начинать использовать это приспособление для прослушивания звуков.

До какого возраста не рекомендуется использование наушников?

Многие родители задаются вопросом: что нужно предусмотреть, чтобы избежать такой неприятности, как глухота у подростка? Когда можно безбоязненно покупать ребенку наушники и сколько по времени их можно использовать.

Врач пояснила, что не рекомендовала бы использование наушников детям до 12-14 лет.

"В малолетнем возрасте ребенок может прослушивать музыку на очень большой громкости, что сильно влияет на слух. Родители эту громкость не могут контролировать. Да и, считаю, что у детей в более раннем возрасте нет большой необходимости использовать наушники", – отметила Мария Кириллова.

Можно ли улучшить или восстановить возможность слышать



Если вдруг слух очень снизился после пагубного влияния наушников, можно ли помочь в этой ситуации?

На это врач ответила следующее:

"Существует острое и хроническое снижение слуха. При острой тугоухости, когда плохое восприятие звуков наблюдается не более месяца, слух вернуть возможно. Но только при отказе от шумового воздействия и при применении специальной схемы лечения". Мария Кириллова

Если же уже сформировалось стойкое нарушение слуха (хроническая тугоухость), необходимо применение специальных средств его коррекции в зависимости от степени нарушения. Это применение слуховых аппаратов либо в тяжелых случаях операция по кохлеарной имплантации (вживление электронного устройства), заключила специалист.