Какие проблемы со зрением могут возникнуть зимой, предупредила эксперт

В зимнее время у людей часто появляются проблемы с глазами. Сильнее всего влияет сухой воздух, подчеркивают врачи. Как защитить зрение, читайте на Zakon.kz.

Сухость, "песок", жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают именно в зимний период. Об этом рассказала врач-офтальмолог высшей категории, доктор медицинских наук Татьяна Шилова телеканалу "Москва 24".

"Отопление резко снижает влажность. В результате слезная пленка испаряется быстрее, поэтому к вечеру возникает ощущение "песка" и размытости, человек начинает чаще моргать, щуриться, появляется чувство усталости. Это особенно заметно у тех, кто много работает за экранами, а также у тех, кто пользуется контактными линзами", – отметила врач.

Усугубляют проблему холод и ветер. Под их влиянием слезная пленка начинает быстрее испаряться, делая поверхность глаза более уязвимой.

"Отсюда ощущение сухости, рези, периодическое затуманивание, желание тереть глаза. К тому же у многих происходит рефлекторное слезотечение, которое не смягчает сухость и дискомфорт, поскольку не формирует стабильную защитную пленку", – поясняет профессор Татьяна Шилова.

Помимо прочего, зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня, считает доктор. Многие больше времени проводят при искусственном освещении и чаще смотрят в экраны. Это вызывает головные боли, плывущий фокус к вечеру и ощущение, что глазам сложнее концентрироваться. Шилова также предупредила, что особую опасность представляет солнечная снежная погода.

"Снег работает, как зеркало для ультрафиолета. Поэтому в солнечную погоду, особенно в горах или на склонах, можно получить ожог роговицы, который в быту называют "снежной слепотой", – объясняет офтальмолог. Доктор медицинских наук Татьяна Шилова

Симптомы обычно появляются через несколько часов. Это может быть сильная резь, слезотечение, светобоязнь, ощущение инородного тела или ухудшение зрения.

"Чтобы уберечься от негативных факторов зимой, важно поддерживать микроклимат дома и на работе. Нужно регулярно проветривать помещение, избегать прямого потока теплого воздуха на лицо, по возможности пользоваться увлажнителями", – добавила эксперт.

Рекомендуется соблюдать режим зрительной нагрузки: делать короткие паузы каждые 20 минут и чаще моргать. На активном отдыхе обязательно надо надевать плотно прилегающие очки или маски, которые уменьшат обдувание, а в солнечную снежную погоду – очки с защитой от ультрафиолета UV400. Причем лучше выбирать более крупные – это, прежде всего, не аксессуар, а профилактика ожога роговицы, резюмировала Шилова.

Недавно Zakon.kz опубликовал авторский материал о том, как защитить глаза зимой.