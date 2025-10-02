#АЭС в Казахстане
Советы

Можно ли потерять слух из-за наушников

наушники, вред здоровью, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 15:47 Фото: pexels
Наушники давно стали частью повседневной жизни, но их регулярное использование (в обиходе "затычек", которые плотно прилегают к слуховому проходу) может негативно сказаться на слухе, сообщает Zakon.kz.

Врач Александра Филева перечислила три главных риска при использовании "затычек".

1. Повышенная нагрузка на ухо

Плотное прилегание наушников создает замкнутое пространство, где звук почти не рассеивается. Даже при умеренной громкости это усиливает давление на барабанную перепонку и внутреннее ухо.

Результат: повреждение слуховых клеток и развитие нейросенсорной тугоухости, особенно на высоких частотах.

2. Нарушение гигиены и риск инфекций

"Затычки" перекрывают вентиляцию уха, создавая влажную теплую среду. При использовании в спортзале или на улице возрастает риск занесения бактерий.

Кроме того, насадки из поролона и силикона быстро загрязняются.

3. Механическое травмирование

Слишком глубокое введение наушника, как уточняет специалист в разговоре с изданием RT, может повредить кожу слухового прохода или привести к серным пробкам.

Как слушать безопасно: правило 60/60

  • Не более 60 минут подряд.
  • На громкости не выше 60%.
  • Регулярно очищайте насадки.
  • Меняйте насадки при износе.
  • Чередуйте внутриканальные наушники с накладными или полноразмерными.

Ранее мы рассказывали, как в Казахстане быстро и просто перевыпустить ЭЦП онлайн.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
