Статьи

ИИ, закон Мура и солнечная энергия: на каком месте по инновациям находится Казахстан

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 16:59 Фото: unsplash
Всемирная организация интеллектуальной собственности выпустила ежегодный Глобальный индекс инноваций (GII), который показывает, как страны мира создают и применяют новые знания. О том, какое место в рейтинге занимает наша страна – в материале Zakon.kz.

Ставка на ИИ

Согласно документу, в 2024-2025 годах мировые инвестиции в инновации начали восстанавливаться после пандемии COVID-19, но этот рост оказался неравномерным.

Коммерческие расходы на исследования и разработки выросли всего на 1,4%, а общий объем глобальных вложений – на 2,9%, что стало самым низким показателем с 2010 года.

Корпорации направили рекордные 1,3 трлн долларов на НИОКР, однако в реальном выражении прирост составил лишь около 1%, тогда как раньше темпы превышали 8% в год.

Венчурный капитал ведет себя тоже избирательно. Сумма долгосрочных инвестиций в молодые, а значит, рискованные стартапы выросла на 7,7%, но их количество снизилось на 4,4% – и это снижение длится третий год подряд. Основной поток денег направляется в США и проекты, связанные с генеративным искусственным интеллектом. Мир по-прежнему верит в технологии, но теперь выбирает не количество, а качество.

Закон Мура еще работает

2024–2025 годы стали временем системных, а не демонстративных достижений.

  • Эффективность "зеленых" суперкомпьютеров выросла более чем на 60%.
  • Цены на аккумуляторы снизились на 20%, ускоряя переход на чистую энергию.
  • Солнечная энергия стала на 56% дешевле ископаемого топлива и подешевела на 90% с 2010 года.
  • Разработка новых лекарств: число одобренных препаратов упало на 19%, что отражает сложность и дороговизну исследований.

А вот количество транзисторов увеличилось на 37% – то есть закон Мура все еще работает, несмотря на скепсис.

Примечание. Закон Мура выведен одним из основателей Intel Гордоном Муром. Он гласит, что число транзисторов на кристалле интегральной схемы удваивается примерно каждые 24 месяца. Это означает, например, что, если вы покупаете телефон каждый год, то, согласно закону Мура, каждый новый телефон будет в два раза мощнее предыдущего за те же деньги, потому что производители смогут уместить в него в два раза больше "строительных блоков" (транзисторов).

Инновации возвращают прогрессу смысл

Между тем, инновации в мире становятся не только экономическим, но и социальным инструментом.

  • Производительность труда выросла на 2,5%.
  • Средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла 73 лет.
  • Число людей, живущих в крайней нищете, сократилось до 817 миллионов, то есть менее половины уровня 2004 года.

Но глобальное потепление усиливается, и 2024 год стал одним из самых жарких в истории. Поэтому ключевая задача науки – не просто создавать новые технологии, а направлять их на сохранение планеты.

Мировые лидеры: кто формирует правила игры

Лидерами инновационного мира остаются Швейцария, Швеция и США. Их устойчивость объясняется сочетанием сильных институтов, частных инвестиций и развитой науки.

Республика Корея занимает исторически высокое четвертое место, демонстрируя синтез государственного и корпоративного подходов. Сингапур впервые вошел в первую пятерку – его успех основан на глубокой цифровизации и экспорте интеллектуальных услуг. Китай так же впервые в истории поднялся в Топ-10, заняв позиции рядом с крупнейшими экономиками мира. Он стал вторым по объему инвестиций в НИОКР и одним из мировых лидеров по патентным заявкам.

Среди стран со средним уровнем дохода выделяются Индия (38-е место), Турция (43), Вьетнам (44) и Иран (70). Они доказывают: инновации возможны даже при ограниченных ресурсах, если есть целенаправленная стратегия.

Фото: visualcapitalist на основе данных wipo.int

Казахстан: от инфраструктуры к идеям

В Глобальном индексе инноваций 2025 года Казахстан занимает 81-е место с результатом 26,3 балла, оставаясь в группе стран с уровнем дохода выше среднего.

Он уступает Перу (80-е место, 26,5 балла) лишь на 0,2 пункта, но опережает Панаму (82-е место, 25,9 балла). Внутри региона в лидерах находятся Узбекистан (79-е место), Иран (70-е), а Индия (38-е) остается безусловным флагманом.

"Впервые регион Центральной Азии обогнал Латинскую Америку и страны Карибского бассейна, благодаря высоким показателям инновационной деятельности Индии, Узбекистана и Казахстана".Global Innovation Index

Отметим, что президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании подчеркнул, что построение цифрового государства – это стратегический выбор, определяющий будущее Казахстана. В течение трех лет страна должна осуществить полный переход к цифровому формату управления - то есть осуществить глубинную трансформацию взаимоотношений государства с гражданами и бизнесом.

Андрей Зубов
