#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Статьи

Музыкой по сердцу: астанчанин мастерски исполняет мировые хиты на домбре

Музыкой по сердцу: астанчанин мастерки исполняет мировые хиты на домбре, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 18:00 Фото: из личного архива Жаксылыка Мухаметжанова
Домбра – культурное достояние и гордость казахстанцев. Ее звучание еще больше очаровывает мировое сообщество. Все благодаря талантам, которые мастерски исполняют полюбившиеся произведения из глубины веков до модных треков.

Zakon.kz расскажет, как житель Астаны Жаксылык Мухаметжанов настроил домбру на современный лад.

Жаксылык Мухаметжанов – один из самых креативных композиторов и музыкантов, вложивший колоссальный труд в популяризацию домбры. Он вдохнул новую жизнь в казахский национальный инструмент, продемонстрировав слушателям, что на нем можно прекрасно исполнять не только традиционную музыку, но и мировые хиты.

Парень признается, что с детства влюблен в звучание уникального инструмента. Он знал, что у домбры не только богатое прошлое, но и блестящее будущее.

"Интерес к домбре возник еще в детстве. В село с интересным названием Домбыралы Аккольского района переехала молодая семья. Женщина была учителем по домбре, но находилась в декрете, и я у нее брал частные уроки на дому. Тогда она открыла для меня это искусство, после чего я поступил в детскую музыкальную школу города Акколя, на класс домбры. Чуть позже родители подарили мне мою первую домбру. И эта связь стала неразрывной. Я окончил Казахский национальный университет искусств. Сейчас хоть и работаю звукорежиссером в сфере СМИ, периодически играю на домбре".Жаксылык Мухаметжанов

Астанчанин пробовал играть на разных видах домбры: в форме музыкального инструмента Жамбыла Жабаева, бас, а также двухсотлетней давности.

"Домбры бывают разные: любительские, для учеников или профессионалов, концертные, премиум-класса из хорошего материала. Я считаю, что ее звучание зависит от качества инструмента и мастерства акына, что должно сойтись. Я считаю, что не нужно брать любительскую домбру, если у вас есть серьезные планы на музыку. Чем дешевле инструмент, тем хуже он звучит, а это может отбить желание играть на нем. Но лично для меня неважно, на какой домбре играть, мне она нравится в любом виде".Жаксылык Мухаметжанов

Жаксылык Мухаметжанов периодически экспериментирует в выборе композиций. Это и каверы на известные хиты, и забытая композиция, грустные и веселые мелодии, в общем, все по настроению, говорит собеседник. А иногда у него рождаются авторские произведения.

"Я играю кюи, но не так часто, как в детстве. Сейчас мой формат – домбра в новом звучании. Несу в культуру более трендовый формат, такой как каверы и авторские треки, но в то же время стараюсь не забывать про народное творчество".Жаксылык Мухаметжанов

За творчеством домбриста только в Instagram наблюдают 142 тыс. подписчиков. Молодой человек ведет соцсети для того, чтобы быть полезным обществу, развивать казахскую культуру и популяризировать домбру. А это пробуждает интерес молодежи к музыке, а иностранцев – в целом к Казахстану. Ведь нередко казахстанец, чтобы сыграть на домбре, отправляется в красивейшие места страны.

"Аудитория – главный мотиватор. Соцсети дают возможность продвигать творчество в разные уголки Земли. Я без продюсеров и связей сумел построить собственный бренд. Домбра изменила мою жизнь только в лучшую сторону. В планах продолжать творить, заниматься любимым делом, не предавать свою мечту и радовать слушателей. Хочется, помимо каверов, выпускать и авторские треки, снимать клипы".Жаксылык Мухаметжанов

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 18:00
Зарплата – минимум 1,3 млн тенге: казахстанка раскрыла секреты кулинарного цеха во Франции

Домбра способна "говорить" на разных языках мира, ее звучание проверено солнцем, ветром в степях и даже эхом в алматинском метро. Она тонко передает настроение. И является связующим звеном между прошлым и будущим, считает Жаксылык Мухаметжанов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Музыка по-нашему: астанчанин исполняет мировые хиты на казахском языке
11:56, 26 декабря 2024
Музыка по-нашему: астанчанин исполняет мировые хиты на казахском языке
Легендарный шлягер Аллы Пугачёвой зазвучал по-новому благодаря казахской домбре
18:11, 15 ноября 2024
Легендарный шлягер Аллы Пугачёвой зазвучал по-новому благодаря казахской домбре
Казахстанки в национальной одежде порадовали Казнет
12:09, 18 марта 2025
Казахстанки в национальной одежде порадовали Казнет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: