Музыкой по сердцу: астанчанин мастерски исполняет мировые хиты на домбре

Домбра – культурное достояние и гордость казахстанцев. Ее звучание еще больше очаровывает мировое сообщество. Все благодаря талантам, которые мастерски исполняют полюбившиеся произведения из глубины веков до модных треков.

Zakon.kz расскажет, как житель Астаны Жаксылык Мухаметжанов настроил домбру на современный лад.

Жаксылык Мухаметжанов – один из самых креативных композиторов и музыкантов, вложивший колоссальный труд в популяризацию домбры. Он вдохнул новую жизнь в казахский национальный инструмент, продемонстрировав слушателям, что на нем можно прекрасно исполнять не только традиционную музыку, но и мировые хиты.

Парень признается, что с детства влюблен в звучание уникального инструмента. Он знал, что у домбры не только богатое прошлое, но и блестящее будущее.

"Интерес к домбре возник еще в детстве. В село с интересным названием Домбыралы Аккольского района переехала молодая семья. Женщина была учителем по домбре, но находилась в декрете, и я у нее брал частные уроки на дому. Тогда она открыла для меня это искусство, после чего я поступил в детскую музыкальную школу города Акколя, на класс домбры. Чуть позже родители подарили мне мою первую домбру. И эта связь стала неразрывной. Я окончил Казахский национальный университет искусств. Сейчас хоть и работаю звукорежиссером в сфере СМИ, периодически играю на домбре". Жаксылык Мухаметжанов

Астанчанин пробовал играть на разных видах домбры: в форме музыкального инструмента Жамбыла Жабаева, бас, а также двухсотлетней давности.

"Домбры бывают разные: любительские, для учеников или профессионалов, концертные, премиум-класса из хорошего материала. Я считаю, что ее звучание зависит от качества инструмента и мастерства акына, что должно сойтись. Я считаю, что не нужно брать любительскую домбру, если у вас есть серьезные планы на музыку. Чем дешевле инструмент, тем хуже он звучит, а это может отбить желание играть на нем. Но лично для меня неважно, на какой домбре играть, мне она нравится в любом виде". Жаксылык Мухаметжанов

Жаксылык Мухаметжанов периодически экспериментирует в выборе композиций. Это и каверы на известные хиты, и забытая композиция, грустные и веселые мелодии, в общем, все по настроению, говорит собеседник. А иногда у него рождаются авторские произведения.

"Я играю кюи, но не так часто, как в детстве. Сейчас мой формат – домбра в новом звучании. Несу в культуру более трендовый формат, такой как каверы и авторские треки, но в то же время стараюсь не забывать про народное творчество". Жаксылык Мухаметжанов

За творчеством домбриста только в Instagram наблюдают 142 тыс. подписчиков. Молодой человек ведет соцсети для того, чтобы быть полезным обществу, развивать казахскую культуру и популяризировать домбру. А это пробуждает интерес молодежи к музыке, а иностранцев – в целом к Казахстану. Ведь нередко казахстанец, чтобы сыграть на домбре, отправляется в красивейшие места страны.

"Аудитория – главный мотиватор. Соцсети дают возможность продвигать творчество в разные уголки Земли. Я без продюсеров и связей сумел построить собственный бренд. Домбра изменила мою жизнь только в лучшую сторону. В планах продолжать творить, заниматься любимым делом, не предавать свою мечту и радовать слушателей. Хочется, помимо каверов, выпускать и авторские треки, снимать клипы". Жаксылык Мухаметжанов

Домбра способна "говорить" на разных языках мира, ее звучание проверено солнцем, ветром в степях и даже эхом в алматинском метро. Она тонко передает настроение. И является связующим звеном между прошлым и будущим, считает Жаксылык Мухаметжанов.