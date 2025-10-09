Музыкой по сердцу: астанчанин мастерски исполняет мировые хиты на домбре
Zakon.kz расскажет, как житель Астаны Жаксылык Мухаметжанов настроил домбру на современный лад.
Жаксылык Мухаметжанов – один из самых креативных композиторов и музыкантов, вложивший колоссальный труд в популяризацию домбры. Он вдохнул новую жизнь в казахский национальный инструмент, продемонстрировав слушателям, что на нем можно прекрасно исполнять не только традиционную музыку, но и мировые хиты.
Парень признается, что с детства влюблен в звучание уникального инструмента. Он знал, что у домбры не только богатое прошлое, но и блестящее будущее.
"Интерес к домбре возник еще в детстве. В село с интересным названием Домбыралы Аккольского района переехала молодая семья. Женщина была учителем по домбре, но находилась в декрете, и я у нее брал частные уроки на дому. Тогда она открыла для меня это искусство, после чего я поступил в детскую музыкальную школу города Акколя, на класс домбры. Чуть позже родители подарили мне мою первую домбру. И эта связь стала неразрывной. Я окончил Казахский национальный университет искусств. Сейчас хоть и работаю звукорежиссером в сфере СМИ, периодически играю на домбре".Жаксылык Мухаметжанов
Астанчанин пробовал играть на разных видах домбры: в форме музыкального инструмента Жамбыла Жабаева, бас, а также двухсотлетней давности.
"Домбры бывают разные: любительские, для учеников или профессионалов, концертные, премиум-класса из хорошего материала. Я считаю, что ее звучание зависит от качества инструмента и мастерства акына, что должно сойтись. Я считаю, что не нужно брать любительскую домбру, если у вас есть серьезные планы на музыку. Чем дешевле инструмент, тем хуже он звучит, а это может отбить желание играть на нем. Но лично для меня неважно, на какой домбре играть, мне она нравится в любом виде".Жаксылык Мухаметжанов
Жаксылык Мухаметжанов периодически экспериментирует в выборе композиций. Это и каверы на известные хиты, и забытая композиция, грустные и веселые мелодии, в общем, все по настроению, говорит собеседник. А иногда у него рождаются авторские произведения.
"Я играю кюи, но не так часто, как в детстве. Сейчас мой формат – домбра в новом звучании. Несу в культуру более трендовый формат, такой как каверы и авторские треки, но в то же время стараюсь не забывать про народное творчество".Жаксылык Мухаметжанов
За творчеством домбриста только в Instagram наблюдают 142 тыс. подписчиков. Молодой человек ведет соцсети для того, чтобы быть полезным обществу, развивать казахскую культуру и популяризировать домбру. А это пробуждает интерес молодежи к музыке, а иностранцев – в целом к Казахстану. Ведь нередко казахстанец, чтобы сыграть на домбре, отправляется в красивейшие места страны.
"Аудитория – главный мотиватор. Соцсети дают возможность продвигать творчество в разные уголки Земли. Я без продюсеров и связей сумел построить собственный бренд. Домбра изменила мою жизнь только в лучшую сторону. В планах продолжать творить, заниматься любимым делом, не предавать свою мечту и радовать слушателей. Хочется, помимо каверов, выпускать и авторские треки, снимать клипы".Жаксылык Мухаметжанов
Домбра способна "говорить" на разных языках мира, ее звучание проверено солнцем, ветром в степях и даже эхом в алматинском метро. Она тонко передает настроение. И является связующим звеном между прошлым и будущим, считает Жаксылык Мухаметжанов.