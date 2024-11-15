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Легендарный шлягер Аллы Пугачёвой зазвучал по-новому благодаря казахской домбре

Легендарный шлягер Аллы Пугачёвой зазвучал по-новому благодаря казахской домбре, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 18:11 Фото: Instagram/alla_orfey
Группа "Made In KZ", которая получила мировое признание благодаря каверам на домбре, перепела легендарный шлягер российской эстрадной певицы Аллы Пугачёвой "Миллион роз". Новое звучание понравилось не только казахстанцам, но и иностранцам, сообщает Zakon.kz.

Фрагментом кавера трио поделилось в своем Instagram.

"Легендарный шлягер, который трогает сердца не один десяток лет. История о том, как бедный художник продал все, что имел, и на эти деньги купил миллион алых роз. Друзья, давайте все вместе отметим Аллу Пугачёву. Нам будет очень приятно, если она услышит нашу версию на домбре!" – написала под публикацией группа "Made In KZ".

Также трио поделилось интересными фактами о легендарном шлягере:

"А вы знали, что эта песня есть на польском, французском, японском, корейском и других языках? Наибольшую популярность в странах СНГ обрела версия Аллы Пугачёвой, так как песня была советская, и пели ее только на русском. Хотя уже в те времена были разные версии на разных языках, но смысл всегда оставался один".

Зазвучавшая по-новому композиция не оставила равнодушными не только казахстанцев, но и жителей из других уголков планеты:

  • "Звук домбры прекрасен".
  • "Супер кавер на любимую песню".
  • "Обожаю эту команду. Ждем вас в Турции".
  • "Какая талантливая группа! Удачи вам всем и процветания!"
  • "Привет из Польши, спасибо за эти теплые песни в вашем исполнении".
  • "Я из Кувейта, и мне нравится ваша группа, спасибо большое за прекрасные песни и музыку".

Полная версия кавера группы "Made In KZ" на "Миллион роз":

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