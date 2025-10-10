#АЭС в Казахстане
Статьи

"Мавзолей Райымбек батыра" в Алматы: какие работы проведут и что появится после масштабной реконструкции

мемориальный комплекс Райымбек батыра, мавзолей, реконструкция, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 17:09 Фото: Zakon.kz
В Алматы полным ходом идет реконструкция мемориального комплекса "Мавзолей Райымбек батыра". Корреспондент Zakon.kz посетил сакральное место и узнал, что удалось сделать строителям и как мавзолей посещают местные паломники и туристы.

О строительстве власти Алматы говорили давно, и вот недавно стало известно, что мемориальный комплекс приведут в порядок, а еще дополнительно построят несколько объектов, которые объединят в один архитектурный ансамбль.

Итак, в будущий комплекс будут входить музей батыров, источник родниковой воды, помещения для паломников и административное здание. А для посетителей этого сакрального места уже формируется коллекция экспонатов, включая реконструкции боевого снаряжения эпохи Райымбека.

В самом музее будет два выставочных зала с пропускной способностью почти 200 человек. Пока мавзолей полностью закрыт для посетителей, территория огорожена высоким забором, за которым уже слышны звуки грандиозной стройки.

Фото: Zakon.kz

Основная цель проекта – превратить территорию мавзолея в священный и привлекательный культурный центр, предоставив жителям и гостям города новое исторически-культурное пространство. Согласно данным технической спецификации, площадь застройки составит более 525 кв. м, а предварительная стоимость реконструкции – 1,2 млрд тенге.

На данный момент на площадке мемориального комплекса работает тяжелая техника. Строители воздвигают каркас зданий и расчищают территорию для будущих объектов.

Фото: Zakon.kz

Реконструкция и благоустройство исторического объекта не мешают паломникам, которые стекаются к могиле батыра со всего Казахстана. Почтить память казахского героя и совершить молитву можно в небольшом оборудованном контейнере, который расположен в нескольких метрах от мавзолея. Мера эта временная и вынужденная.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

К слову, комплекс Райымбек батыра включен в Карту сакральных мест Казахстана и имеет статус объекта общенационального значения. А также направлен на возрождение национальных ценностей и создание современного пространства, где посетители смогут познакомиться с героическим наследием Райымбек батыра в новом формате.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что мавзолей под управление Объединения музеев города Алматы перешел в 2018 году. Спустя шест лет власти решили провести не только реконструкцию, но и благоустройство. Строительно-монтажные работы на объекте стартовали в мае 2025 года. А все завершить и открыть музей планируют только в мае 2026 года.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
