Зоны для пикника, пешеходные и беговые дорожки: как проходит обновление алматинской рощи Баума

В Алматы продолжаются работы по реконструкции рощи Баума. Корреспондент Zakon.kz прогулялся по территории, чтобы узнать, чем сейчас занимаются строители и как отдыхающие относятся к масштабной модернизации уникального лесного массива в самом центре мегаполиса.

О рощи Баума в последнее время говорят с завидной регулярностью. Кто-то ругал строителей и чиновников, начавших в парке работы, а другие, наоборот, были рады долгожданному преображению. И вот буквально на днях власти Алматы рассказали, как будет выглядеть излюбленное место отдыха и прогулок горожан в ближайшее время после масштабной реконструкции.

Часть работ строительные бригады уже провели: установили скамейки, беседки, урны и площадки для отдыха и занятий спортом. Кроме этого, коммунальные службы произвели санитарную обрезку деревьев, собрали засохшие стволы и ветки.

Но на этом поэтапный процесс преображения рощи Баума не остановился. Этой осенью в парковой зоне началась масштабная реконструкция. По задумке властей, на территории появятся воркаут-площадки, трассы для бега и велодорожки, а также место для выгула собак.

Также в роще появится 7 детских площадок, 6 зон воркаута, территории для пикника с современной системой полива. Еще одним новшеством станет обустроенная площадка для чаепития, которую создадут по просьбе горожан.

"Идея с местом, где можно будет нормально отдохнуть, посидеть с семьей на свежем воздухе, очень хорошая. Главное, чтобы не затянули со строительством. Если строители сделают все качественно, то наверняка роща Баума станет еще одной самой красивой достопримечательностью города", – поделился своим мнением пенсионер Аскар Ескеров.

Несмотря на грандиозный план реконструкции, рощу Баума пока нельзя назвать местом масштабной стройки. В парковой зоне сейчас трудится несколько бригад строителей и пара единиц спецтехники. Рабочие не спеша укладывают бордюры и расчищают территорию для будущей пешеходной дорожки.

"Это, конечно, очень хорошо, что за рощу взялись. Я бы еще провела освещение на протяжении всех дорожек. Многие алматинцы, наверное, приходили сюда прогуляться вечером. Я сама тут занимаюсь спортом после рабочего дня. После 19:00 тут непроглядная тьма, и одной находиться на территории уже страшно", – сказала Марина Лиходиевская.

К слову, все пешеходные дорожки, а также тропы выполняются из экологичных и водопроницаемых материалов, таких как мелкий прессованный гравий. Такое покрытие сохраняет дыхание почвы и комфортно для прогулок в любую погоду.

Стоит отметить, что площадь рощи Баума составляет почти 140 гектаров и относится к особо охраняемым природным территориям республиканского значения. Здесь произрастает больше сотни тысяч деревьев, среди которых чаще всего встречаются вязы, карагачи, дубы, березы и ясень. Эти насаждения не только очищают воздух, но и служат домом для множества животных и птиц.

По подсчетам специалистов, сейчас здесь обитает более двухсот видов позвоночных. В списке постоянных жителей рощи Баума – белки, ежи, черепахи, летучие мыши, лягушки и даже змеи. Из птиц здесь можно встретить больших синиц, семиреченских фазанов, обыкновенную майну, черного дрозда и египетскую горлицу. При этом некоторые алматинцы считают, что все эти виды животных рощи могут не перенести масштабную реконструкцию и покинут зоны, в которых сейчас обитают.

"Мне кажется, что строительные работы нарушают покой животных и птиц. Как по мне, лучше бы убирали больше сухостоя и периодически высаживали новые деревья. Роща Баума – это настоящий лес со своей экосистемой и своими биологическими законами, в которые вмешиваться никак нельзя", – предположил алматинец Антон Ярыков.

В связи с этим авторы проекта реконструкции пообещали, что центральная часть рощи Баума сохранится как природное ядро, где вмешательство человека будет сведено к минимуму. То есть здесь останется естественный рельеф: густые заросли деревьев, а также близость к воде создадут атмосферу покоя и уединения с природой.

Также на территории рощи, у южного входа со стороны проспекта Суюнбая, установят инсталляцию в честь Эдуарда Баума – основателя рощи. Она будет выполнена из фрагментов, складывающихся в портрет ученого. Завершить все работы планируют к маю 2026 года.