Против течения: что особенного в мозге левши и почему они мыслят иначе

Мир для правшей. Кнопки лифта, школьные парты, ножницы. Но что, если ты левша? Тогда дверные ручки не там, чернила остаются на запястье, а слова будто пишутся против течения. Почему леворукие мыслят не так, как большинство, и как это влияет на их жизнь, разбирался Zakon.kz.

Левши словно читают мир в отражении. Они ставят предметы иначе, начинают движение с другой стороны, мысленно прокладывают маршрут не туда, куда привыкло большинство. Считают справа налево, думают по диагонали. Именно поэтому их мышление асимметричное, смещенное, как свет, падающий под странным углом. Они замечают то, мимо чего проходят другие. Не потому что лучше, потому что смотрят на мир совсем иначе.

Правое полушарие ведущее

В среднем только около 10% населения – леворукие. Это меньшинство, о котором раньше говорили с подозрением, потом с жалостью, а теперь с растущим интересом. Обратите внимание на игфографику.

Страны, где левши составляют хотя бы 10% населения, редкость. Но интересен тот факт, что почти все они находятся в одном культурном кластере: Северная и Западная Европа, США и Канада. Лидируют Нидерланды – там 13,2% людей пишут левой рукой. На втором месте – США и Бельгия с одинаковым показателем 13,1%, а Канада чуть позади – 12,8%.

Психология и медицина давно изучают этот феномен. Мозг левши организован иначе: в большинстве случаев у них доминирует правое полушарие, отвечающее за образное мышление, креатив, интуицию и нестандартный подход к задачам. Это не значит, что правши не способны к творчеству. Но левши, как правило, по-другому обрабатывают информацию: вместо логической последовательности у них образная мозаика, вместо схем – вспышки ассоциаций.

Мы поговорили с заведующей кафедрой нервных болезней Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова, главным неврологом МЗ РК Сауле Туруспековой, которая объяснила нам различия в нейронных связях:

"Между правшами и левшами действительно есть различия в работе мозга. У правшей речевые центры чаще расположены в левом полушарии, у левшей – в правом, хотя встречаются и смешанные варианты. Примерно у 15% левшей наблюдается билатеральная латерализация – участие обоих полушарий в языковых процессах. Кроме того, у них чаще наблюдается более активное взаимодействие между полушариями, что может быть связано с усиленной работой мозолистого тела, структуры, соединяющей оба полушария. Это, в свою очередь, может объяснять повышенную креативность и нестандартное мышление, нередко отмечаемые у левшей", – поясняет невролог.

Леворукие гении

Левша не только пишет другой рукой, он, возможно, скрытый носитель нестандартного взгляда на мир. Среди известных левшей удивительно много тех, кто стал символом своего времени:

Леонардо да Винчи, рисовавший левой рукой и писавший зеркально, будто и правда смотрел на мир с изнанки.

Ханс Кристиан Андерсен и Александр Пушкин, написавшие литературные шедевры.

Курт Кобейн – гитарист, композитор и голос поколения.

Мари Кюри – двукратная нобелевская лауреатка, изменившая науку.

Билл Гейтс и Стив Джобс – люди, изменившие технологический ландшафт мира.

Пол Маккартни, Леди Гага – левши в мире искусства, где право и лево теряют значение, а остается только личное видение.

Почему одни дети с рождения тянутся к игрушке правой рукой, а другие левой? Ответ может крыться гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

"Некоторые особенности развития ребенка еще в период внутриутробного развития могут влиять на формирование доминирующей руки. Например, повышенный уровень тестостерона у матери во время беременности связан с большей вероятностью леворукости у ребенка. Также положение плода в утробе может оказывать влияние на симметрию тела и двигательные предпочтения. Кроме того, асфиксия, гипоксия, внутриутробные инфекции и другие микроповреждения мозга, особенно в левом полушарии, могут привести к тому, что правое полушарие станет более активным, что, в свою очередь, коррелирует с леворукостью", – рассказывает невролог Сауле Туруспекова.

Переучивание: травма невидимая, но ощутимая

В советское время леворукость считалась "неправильной" или даже признаком отклонения от нормы. Таких детей заставляли писать правой, иногда с наказаниями или моральным давлением. Тогда мало кто задумывался, что таким переучиванием можно нарушить естественные нейронные связи и травмировать ребенка. Мы решили уточнить у психолога, насколько пагубно это влияет на психику:

"Переучивание левшей чаще всего происходило дома, в детском саду или в начальной школе. При этом ребенку невербально, а порой и прямо транслировалась идея: "Ты не такой, как все. В тебе что-то не так". Это становилось психологической атакой на самооценку: правша – норма, левша – отклонение. Такое отношение со стороны значимого взрослого подрывает доверие, формирует внутреннюю неуверенность и может спровоцировать насмешки и отторжение со стороны сверстников", – считает психолог Альмира Токмагамбетова

Яркий пример Мэгги из книги "Поющие в терновнике". Помните, как монахини переучивали детей? Обучение сопровождалось не только физическим наказанием, но и психологической травмой, которая оставалась на всю жизнь. Детей заставляли писать правой рукой, несмотря на врожденные особенности, и это часто приводило к неуклюжему, "плохому" почерку, результату борьбы с собственным телом и мозгом.

Такое насильственное переучивание мало того что ломало привычки, но и закладывало внутренний конфликт: тело и разум сопротивлялись, но под давлением взрослых приходилось подчиняться.

"Леворукие чаще демонстрируют образное, интуитивное мышление, нестандартный подход к решению задач. У них сильнее развиты связи между полушариями, что способствует креативности. Но это не строгая закономерность, а скорее тенденция", – объясняет педагог-психолог Елена Андросова.

Мир не адаптирован, но уже начал меняться

Левша ежедневно сталкивается с тем, что все создано не для него: от ножниц до тетрадей с пружинкой. Кстати, существует мнение, что левши не умеют вырезать. Но на деле это происходит не потому, что они неуклюжи, а потому что большинство ножниц устроены под правшей. Лезвия смещаются, угол реза становится неудобным, и линии выходят рваными. В итоге создается впечатление, будто левша не умеет, хотя на деле это просто вопрос инструмента, не подходящего под руку.

"Важно понимать, что у левшей нет проблем с почерком и моторикой, главное, помочь организовать ребенку рабочее место, посадить его слева, чтобы ему не мешал сосед по парте, не выделять, а поощрять ребенка", – поясняет психолог Альмира Токмагамбетова.

Сегодня леворукость не считается недостатком. Напротив, она все чаще воспринимается как знак креативности, гибкости ума, нестандартного подхода в бизнесе, науке, искусстве. Это те, кто мыслит "вбок", когда все движутся по прямой.

Однако невролог Сауле Туруспекова отметила, что среди левшей немного выше процент людей с дислексией, аутизмом и эпилепсией. Разумеется, это не означает, что леворукость является причиной этих состояний. Однако возможно, что она связана с особенностями нейронной организации мозга, которые также могут оказывать влияние на их развитие.

Левши живут в мире, который будто немного повернут против часовой стрелки. Они открывают двери другой рукой, держат чашку с другой стороны, по-другому смотрят на привычные вещи и, возможно, именно поэтому умеют замечать то, что ускользает от большинства. Их путь может быть чуть менее удобным, зато чуть более удивительным.

Ведь в конце концов не так уж важно, какой рукой ты держишь ручку. Гораздо важнее, что ты хочешь ею написать.