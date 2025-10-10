Осень под кожей: как пережить сезон обострений

Осень. Утро не хочет начинаться, вечер заканчивается слишком рано, а где-то между вы: странный, уставший, тревожный. Осень приходит не только на улицы, но и под кожу. Zakon.kz поговорил со специалистами, которые рассказали, какие симптомы должны насторожить, а что в пределах нормы.

Мы любим золотое время года за шарфы и мягкий глинтвейн, который красиво ложится под плейлист с меланхоличными треками. Но есть и другая осень, не инстаграмная. Та, которая приходит в голову вместе со своим чемоданом, как тревожность из "Головоломки". И здесь начинается: слишком много думаешь, слишком громко внутри, слишком тихо снаружи. Что-то будто соскальзывает.

Фото: Disney

"Осеннее обострение" – это термин, описывающий период ухудшения как физического, так и психического состояния человека, который чаще всего связан с сезонными изменениями, особенно с уменьшением солнечного света.

Листья желтые в голове кружатся

С древних времен осень считалась временем границы между летом и зимой, между жизнью и смертью, между было и еще не случилось. И в этом промежутке у многих людей начинаются тектонические перемещения внутренних плит: необъяснимая тревога, грусть без причины, паника без повода. И, наоборот, полет фантазии, бессонница, желание все изменить или всех обнять.

Мы поговорили с заведующей кафедрой нервных болезней Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова, главным неврологом МЗ РК Сауле Туруспековой. Она рассказала, почему именно осенью люди чувствуют себя иначе.

"Состояние человека, даже полностью здорового физически и психически, во многом зависит от внешних факторов, то есть от окружающей среды. Осенью даже у тех, кто в остальное время года чувствует себя вполне стабильно, может возникать эмоциональное напряжение, стресс, ощущение разбалансировки. А у людей с хроническими заболеваниями в этот период нередко случаются обострения. Причины такого состояния вполне объяснимы. В межсезонье происходит перестройка биологических ритмов организма в соответствии с изменениями сезонных ритмов окружающей среды", – поясняет Сауле Туруспекова.

Осенью организму приходится адаптироваться сразу к нескольким факторам: сокращение светового дня, пасмурная и холодная погода, перепады атмосферного давления и дефицит солнечного света.

Все это напрямую влияет на выработку ключевых гормонов: триптофана, серотонина и мелатонина, которые отвечают за полноценный сон, энергию и устойчивое эмоциональное состояние.

Материал по теме Как распознать первые признаки простуды

Свет озарил мою больную душу

Ученые и врачи объясняют изменения в настроении и состоянии просто: меньше солнца – меньше серотонина, хуже спим, хуже справляемся с собой. Но поэты объясняют иначе. По их мнению, душа в это время года становится прозрачной, и через нее видно слишком много. Человека легко ранить словом, взглядом, своим же воспоминанием, подростков и детей, кстати тоже.

Нас заинтересовало, влияет ли осень на детей так же, как на взрослых, и на вопросы нам ответила Марина Вихновская, заведующая детско-подростковым отделением РНПЦПЗ, главный внештатный детский психиатр МЗ РК.

"Осенью и весной у многих людей, даже вполне здоровых, меняется эмоциональное состояние: появляются апатия, хандра, а иногда и депрессивные симптомы. В организме падает уровень серотонина, гормона, влияющего на настроение, и возрастает выработка мелатонина, из-за чего усиливаются сонливость, усталость, упадок сил, даже если на часах еще ранний вечер. У подростков, находящихся в пубертатном возрасте, где и без того есть эмоциональные перепады, такие биологические сдвиги усиливают раздражительность, нестабильность, склонность к протесту и быстрой смене настроения. Все это имеет вполне естественное биологическое объяснение", – рассказывает детский психиатр Марина Вихновская.

Осень обостряет все: старые раны, новые страхи, скрытые мечты. Она, как опытная и строгая учительница, открывает журнал и начинает по списку вытаскивать из нас все то, к чему мы были не готовы.

"Уязвимыми в период осени могут быть дети и подростки любых возрастных групп, выделить какую-то одну невозможно. Начало учебного года само по себе является стрессовым фактором: даже хорошо адаптированные и успевающие школьники испытывают трудности с возвращением к строгому режиму после свободного летнего графика. Резкий переход к дисциплине, расписанию, учебной нагрузке часто вызывает у детей тревожность, переутомление и эмоциональное напряжение". Марина Вихновская

Кроме того, с наступлением холодов и дождей могут обостряться хронические заболевания, которые тоже могут влиять на общее состояние.

"Особенно чувствительны к таким сезонным изменениям дети с органическими нарушениями в работе мозга, даже дошкольного возраста. На них влияет все: сокращение светового дня, смена температуры, изменение атмосферного давления, влажность воздуха. Это дополнительные нагрузки на незрелую нервную систему, что может приводить к повышенной возбудимости, утомляемости и нестабильному настроению", – резюмирует детский психиатр.

У природы нет плохой погоды

Ты чувствуешь, что не справляешься, но все вокруг говорят, что это просто сезонная хандра, подожди до весны и отпустит. Но где заканчивается просто осень и начинается то, что уже нельзя игнорировать? Где грань между временной усталостью и тем, что действительно требует внимания?

"Отличить сезонное расстройство от более серьезного психического заболевания можно по длительности и выраженности симптомов. При сезонной депрессии состояние обычно улучшается с наступлением весны, тогда как при серьезных расстройствах симптомы сохраняются длительное время и могут усиливаться. Важно учитывать и интенсивность проявлений: при клинических депрессиях и других нарушениях они более выражены и существенно мешают повседневной жизни", – объясняет невролог Сауле Туруспекова.

Одним из ключевых факторов, влияющих на эмоциональное состояние осенью, является дефицит витамина D. Он влияет не только на настроение, но и на работу нервной системы, поскольку участвует в выработке серотонина и мелатонина.

"Кроме того, при ряде неврологических заболеваний, например, при рассеянном склерозе, дефицит витамина D может не только сопутствовать заболеванию, но и ухудшать его течение. Если депрессивные симптомы мешают повседневной жизни, влияют на работу, учебу или социальные отношения, или если есть подозрения на неврологические нарушения, важно своевременно обратиться к врачу", – резюмирует Сауле Туруспекова.

Материал по теме Сезон испытаний для кожи: как защититься от погодных условий

Если вы чувствуете, что внутри вас наступила осень, не спешите прятать ее под плотный шарф из дел, планов и показной бодрости. Не бойтесь усталости. Не стыдитесь не справляться. Осень – не всегда время достижений, постарайтесь просто сбросить себя до базовых настроек, если не готовы на покорение новых вершин.