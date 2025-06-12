Громкие мысли: как шум города влияет на тишину внутри нас

Ранее утро, окно приоткрыто, ветер колышет занавески. Вместо щебета птиц гудки машин, крики с улицы, кто-то сверлит стену седьмой раз за неделю. Реальность большинства городских жителей, мир, где шум – это фоновая мелодия бытия. Как звуки влияют на психику человека, разбирался Zakon.kz.

Но что, если город звучит не просто громко, а разрушительно? Не только для ушей, но и для мозга, нервов и психики.

Громкий город = уставший мозг

Городской шум – это не просто раздражающий фактор. Это хронический стресс. Наш мозг устроен так, что резкие, громкие или непредсказуемые звуки активируют миндалевидное тело – ту самую часть мозга, которая отвечает за тревожность и стресс. Это полезно в дикой природе, где любой шорох мог быть хищником. Но в бетонных джунглях, где опасность – это скорее звуковой фон от строительного крана, постоянное напряжение истощает психику.

Психологи подтверждают, что постоянный шум повышает уровень кортизола (гормона стресса), ухудшает сон, снижает концентрацию и даже может стать одной из причин депрессии.

"Городской шум оказывает серьезное влияние на психическое здоровье человека. По санитарным нормам допустимый уровень звука около 45 дБ, что соответствует, например, тихому разговору. Но в реальности городская среда часто звучит на уровне 80 дБ и выше. Это уже уровень интенсивного шума, сравнимый с оживленной автотрассой или метро. Человек в таких условиях сталкивается с постоянным акустическим напряжением. Организм реагирует на него как на угрозу: активируется система стресса, в кровь выбрасываются гормоны кортизол, адреналин, норадреналин. Благодаря этим гормонам человек мобилизуется, чтобы справиться с раздражающим фактором. Но проблема в том, что эта готовность становится хронической. Мозг как бы все время на страже: "что-то сейчас произойдет", "надо быть начеку". И это вызывает состояние тревоги, не тревожного расстройства, а именно высокой внутренней тревоги. Когда такое состояние длится долго, организм истощается". Кандидат психологических наук Жанат Биржанова

Человек перестает справляться с нагрузкой, и стресс превращается в дистресс (состояние патологического стресса, при котором организм не справляется с длительным или интенсивным воздействием стрессовых факторов) – тот случай, когда уже не хватает внутренних ресурсов, чтобы адаптироваться. Появляется гиперреактивность: бессонница, повышенная тревожность, эмоциональная неустойчивость, депрессивные состояния. Город начинает звучать внутри человека не как музыка, а как внутренний сигнал тревоги, который не выключается.

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Город как музыкальный инструмент

Когда мы говорим о шуме, важно понимать, что он измеряется не только громкостью. Все гораздо сложнее: восприятие шума зависит от акустических особенностей городской среды. Например, широкие проспекты отражают звуки и создают глубину звука определенного типа, а узкие улочки усиливают эхо, делая каждый звук протяженнее и навязчивее. Высотные здания формируют своеобразные звуковые коридоры, в которых даже обычный мотоцикл может звучать как взлетающий истребитель.

Этот хаотичный звуковой ландшафт – не просто фон. Он перегружает нервную систему. Человеческий мозг эволюционно устроен так, чтобы улавливать и анализировать звуки, ведь от них зависело выживание.

Мы бессознательно переживаем каждый звук. Шум становится источником хронического стресса, даже если мы этого не осознаем. Он влияет на концентрацию, повышает утомляемость, провоцирует раздражительность и даже может нарушать сон. Таким образом, городской шум – это не только проблема комфорта, но и вопрос психического и физического здоровья.

"Тишина в горах мне дает спокойствие и удовлетворение, поскольку я вдохновляюсь силами наших алматинских вершин. Наш город прекрасен, а горы как полноценная часть "чуда" Алматы. Потрясающие виды. Я ощущаю себя живым и наслаждаюсь каждым моментом, проведенным там. Мне очень нравятся Медеу и Кок-Жайлау – фантастические виды, придающие дух патриотизма. Знаете, я чувствую там некую эстетику, убеждаясь, что наши горы величественные, места живописные, они помогают мне разгрузиться от лишних мыслей", – рассказывает спортсмен Абел Бакытбек уулу.

Также не стоит забывать о том, что у всякого шума должен быть предел, границы и четкое разграничение времени. Все это регулируется законом. Согласно статье 437 КоАП РК, соблюдать тишину нужно в будние дни после 22:00 до 9:00 утра, а в выходные и праздничные дни с 23:00 до 9:00.

"Тишина способствует улучшению познавательных процессов. В спокойной обстановке человек может сосредоточиться, увеличивается концентрация внимания. Кроме того, в тишине лучше тренируется и закрепляется память. Напротив, шум и стрессовые условия негативно сказываются на внимании и памяти, нарушая работу познавательной сферы психики". Кандидат психологических наук Жанат Биржанова

Способы разгрузить мозг от шума Парк, лес, берег реки, природные звуки помогают восстановить баланс.

Библиотека или тихая комната, иногда даже 15 минут в тишине, дают ощутимый эффект.

Использовать беруши или наушники с шумоподавлением.

Медитация помогает перенастроить внимание с внешнего шума на внутреннее спокойствие.

Дыхательные практики, глубокое медленное дыхание снижают уровень стресса.

Введите привычку хотя бы 10-15 минут в день проводить в тишине без телефонов, разговоров и музыки.

"Я часто нуждаюсь в тишине, это мне позволяет сконцентрироваться и оставить на периферии все лишнее. Благодаря тишине я могу осознать многие моменты, поговорить с самим собой, прислушаться к внутреннему голосу. Я пришел к этому недавно, но практика очень полезная. Также я очень люблю красивую музыку, слушаю ее постоянно. Она уменьшает стресс и утомление, мозгу тоже нужно расслабляться и послушать что-нибудь хорошее. Я не могу без наушников, знаю меру и могу вовремя их выключить", – делится своими мыслями Абел Бакытбек уулу.

По данным ВОЗ, на качество слухового восприятия влияют как громкость, так и длительность и периодичность звукового воздействия. Чем выше уровень звука и чем больше его длительность, тем хуже. Так, время, в течение которого можно безопасно воспринимать звуки громкостью 80 дБ, ограничивается 40 часами в неделю. Длительность безопасного воздействия звука в 90 дБ ниже – 12,5 часа в неделю.

"Компенсировать шум городской среды можно с помощью музыки, звуков природы, медитации. Это действительно помогает. Но еще лучше, если любой шум будет компенсироваться тишиной. Ведь тишина – это не полное отсутствие звуков. В ней тоже есть звуки, но они слабоуловимые, тонкие, и именно поэтому наши рецепторы отдыхают. Полезны и различные способы компенсации, но рано или поздно у человека все равно возникает потребность побыть в настоящей тишине. А вот организовать такую тишину в современном городе все сложнее. Поэтому крайне важно, чтобы хотя бы время от времени наши рецепторы отдыхали. Это позволяет нервной системе восстановиться и вернуться в состояние покоя", – рассказывает кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

Если вы живете в шумном районе, важно регулярно заботиться о себе, находить тихие островки и защищать свое внимание от постоянной перегрузки. Даже небольшие шаги дадут эффект.

Где живет тишина

Интересно, что "тишина" в городе – это не всегда отсутствие звука. Это может быть уличный музыкант на фоне приглушенного движения, шелест деревьев в парке, фонтаны, которые перекрывают шум дороги. Такие комфорт-звуки снижают тревожность, дают мозгу отдохнуть.

"Когда я в горах – это про тишину, покой и ритуал ухода от городского ритма. Это особое состояние души, которым ты наслаждаешься и черпаешь энергию изнутри. Помогает от выгорания и стресса, входящего в нашу жизнь регулярно. От него нужно избавляться. Мне очень помогают горы", – говорит спортсмен Абел Бакытбек уулу.

Город должен быть слышимым, но не оглушающим. Чем больше граждан осознают важность звуковой среды, тем больше шансов, что тишину начнут проектировать так же тщательно, как и мосты.

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Представьте, что вы заходите в комнату, где ничего не звенит, не гудит, не пищит. Нет диалогов в наушниках, нет проезжающих машин, даже холодильник решил взять паузу. Только вы и легкое шуршание вашего собственного дыхания. И вдруг вы понимаете – вот она, редкая роскошь XXI века. Не Wi-Fi, не кофе на альтернативном молоке, а простая, искренняя, ничем не замаскированная тишина.

В ней нет рекламы, нет срочности, нет голосов. Только вы, ваше внимание и маленькое внутреннее "наконец-то".