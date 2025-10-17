Техника 100-процентного исполнения: как правильно загадать желание в зеркальную дату

А теперь, когда вы уже здесь, признаемся: нет у нас ни техники исполнения желаний, ни "зеркальной даты" в ближайшей перспективе. Зато в распоряжении Zakon.kz имеются мнения настоящих экспертов по крайне актуальной в последние дни проблеме.

Мораторий на чудеса

Накануне депутат Мажилиса Айдос Сарым высказал крайнее возмущение распространением всевозможных коучей, тренеров личностного роста, энергопрактиков, пророков, духовных наставников… Словом, гуру, в глазах которых застыла смертная скука от того, что мир вокруг уже абсолютно понятен, а в рукаве припрятана золотая фомка, взламывающая любые двери, программы, матрицы и реальности. Они готовы протянуть колдовскую монтировку помощи и вам – за вознаграждение, разумеется. Желательно – пощедрее, ведь чудо нынче обходится дорого во всех смыслах.

Словом, недоволен мажилисмен постепенным превращением казахстанских степей в эльфийское королевство Ривенделл со свойственной местности сказочной хтонью. Причем привечают фольклорный элемент на всех уровнях – от простого народа до его слуг. По крайней мере, Сарым в своем спиче упомянул некие госучреждения, куда, покачивая остроконечными шляпами, уже проникли дамблдоры и нянюшки ягг. Да там и осели, показывая науке и прогрессу волшебные палочки.

И вроде негодование народного избранника можно понять. Но можно ли отнять у людей веру в чудо? Зарегулировать ману и стамину магов из соцсетей?

Закон против бубна…

…практически бессилен. Так, по словам юриста Сергея Уткина, наше законодательство подобную деятельность прямо не запрещает, а значит, действует общее правило: разрешено все, что не запрещено.

"Понятно, что нельзя присваивать чужие деньги обманным путем, за что существует уголовная ответственность (ст. 190 УК – "Мошенничество"). Однако деятельность лиц, перечисленных депутатом, назвать мошенничеством нельзя. Если клиент верит – это его право, а кто не верит – пусть не обращается", – объяснил юрист.

Более того, закону в принципе все равно, идете вы в церковь, мечеть или впитываете энергию земли, стоя в одном сарафане босиком на росистой траве. Или не делаете ни того, ни другого, ни третьего.

"В Конституции это все обозначено как свобода совести – статья 22 (конечно, речь не идет об экстремистских течениях. – Прим.). А значит, сколь бы лженаучными и кошмарными не виделись кому-то определенные воззрения, каждый гражданин сам решает, во что ему верить. Государство не может делать выбор за него. Не надо представлять, что чиновники и депутаты – это как бы взрослые и умные дяди, а граждане – маленькие дети из детского сада, которых постоянно надо всему учить и от плохого ограждать. Граждане сами разберутся, во что им верить и на что тратить свои собственные деньги", – уверен Сергей Уткин.

Он добавил: тем, кто считает себя обманутым, следует обращаться с соответствующим заявлением в полицию:

"Так должна работать система и, в целом, она так у нас и работает. И никакого дополнительного вмешательства не требует, на мой взгляд. А вот насчет траты государственных денег на всевозможные тренинги и коучей – это пожалуйста. Здесь уместно возмущаться, потому что народные деньги расходуются невесть куда. Здесь государство должно регулировать и строго ограничивать, поддерживаю".

Выживут только волшебники

Мы живем в интересное время, когда многочисленные контрасты, устав биться друг с другом за место под солнцем, зарыли топор войны и объединились ради общей цели, как объединяются во имя спасения ли, уничтожения ли мира герой со злодеем в популярных фильмах. Вот и здесь – все по классику:

"Они сошлись. Волна и камень,

Стихи и проза, лед и пламень".

В нашем случае – бабкины суеверия и лощеная метавселенная успешного успеха.

"Потом понравились" да и "подружили" избы в дремучем лесу с "местами силы". Поклонение идолам с запросами во вселенную без частицы "не" и подключением к денежному эгрегору.

Ведь в сухом остатке – богатая, красивая и счастливая жизнь с минимумом приложенных к ней усилий. Такая, чтобы и в Instagram показать не стыдно.

"Магическое мышление является проявлением инфантилизма, неумения брать ответственность и решать проблемы самому. Все жаждут простых ответов, четких инструкций, как проложить себе дорогу к успеху. Когнитивные искажения – тоже одна из причин. Если человек считает, что он не может заработать, потому что не проработал род, и идет за помощью к "специалисту", то там он найдет подтверждение своим догадкам, но никогда не будет менять окружение, ставить цели и дисциплинировать себя. Отсутствие критического мышления тоже играет большую роль. Анализировать аргументы, замечать манипуляции, проверять источники дано не каждому, не учат этому в школе. Еще есть эффект авторитета. Когда почитал восторженные отзывы и побежал покупать курс по возвращению любимого человека, допустим", – отмечает семейный психолог Меруерт Байтуменова.

Между тем осуждать легковерных как минимум неэтично. Хотя бы потому, что есть некая корреляция между высотой полета мистических фантазий в обществе и тяжестью времени. В 90-х вон воду телевизором заряжали, теперь – кошельки лунным светом…

Так и меняем отходы на доходы, когда первых больше, чем вторых. Каждый хочет выжить. А у мальчика, который выжил, как известно, была-таки волшебная палочка.

Заработают только сэнсэи

Мнения сходятся в контрольной точке: верьте вы хоть в то, что олений хвостик – ваш талисман, платите ведьмаку чеканной монетой. Право имеете.

Но держите в голове следующую информацию: в 2023 году выручка астрологов, спиритологов и гадалок в Казахстане достигла 39,1 млн тенге – лишь по официальным данным.

Стараниями коучей и бизнес-тренеров только за 2024 год в Комитет по защите прав потребителей поступило более 600 жалоб на некачественно оказанные образовательные услуги.

А сколько миллионов было заработано и бизнесов открыто их преданными клиентами? Вот то-то и оно.