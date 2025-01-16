Изгоняющий шайтана: почему на казахстанских "целителей" не находится управы

Мы живем в век контрастов. Пока светила науки рапортуют о случаях полного излечения от ВИЧ с помощью пересадки стволовых клеток, а рукотворные нейросети пишут сценарии фильмов и рисуют к ним же постеры, "магическое мышление" в обществе лишь крепнет. И не без последствий.

Ранее в Сеть попало видео, взволновавшее массу людей. Вернее, как "попало" – было осознанно залито самим "виновником торжества".

На кадрах двое мужчин, включая "целителя", удерживают связанную по рукам дошкольницу, которой задаются весьма странные вопросы о возрасте и способе "вселения". Прерываясь на испуганные всхлипы, малышка отвечает экзорцисту, но – с его подачи – от имени то ли 19-летней, то ли тысячелетней Ляззат, которая якобы "сидит" в девочке в тесной компании еще девяти "вселенцев".

Первой инфернальную "коммуналку" в дочери обнаружила мать. СМИ цитировали ее: "Мне еще воспитательница в садике говорила, что она у нас взрослая такая, шустрая".

Вот так завидная развитость ребенка обернулась для него не теплой похвалой, а лежанием на холодном полу в компании казахстанского "Константина".

Разумеется, на шокируюшие кадры среагировала детский омбудсмен Динара Закиева:

"Относительно видео, где "целитель" провел ритуал над несовершеннолетним ребенком. По данному делу работаем с МВД, региональными уполномоченными. Предварительно установили личность "целителя" и местонахождение ребенка", – написала она.

Счастливый финал? Нет. Вероятнее всего, вообще не финал. Почему?

Образование

Есть такая старая шутка: "Когда не знаешь физику, вся жизнь – магия". Впрочем, само противостояние суеверий и науки еще старше. И вину в предпочтении определенными сообществами первого нередко вменяют недостатку второго.

Утверждать не будем, просто приведем любопытный факт. В 2024 году в рейтинге стран по качеству системы образования Казахстан занял 62-е место из 93 возможных.

"Индекс страны составил 51 балл из 100. Чем выше индекс страны, тем система образования в ней считается лучше, а возможности студентов – выше. Индекс качества системы образования учитывает государственную систему образования, готовность студентов учиться в вузах, финансирование университетов, количество высших образовательных учреждений и различные мировые рейтинги", – пояснили в ranking.kz.

Вера от неверия

По мнению врача, главы Национальной ассоциации "Денсаулык" Бахыт Туменовой, причину популярности неофициальных практик следует искать также в недоверии граждан к официальным:

"Да, люди лечились раньше, как умели: травами, массажами. Иглоукалывание и массаж до сих пор практикуются для реабилитации. Однако это не отменяет шарлатанства и дикостей вроде заговоров, изгнания духов, постановки диагнозов какими-то "бабками", ведуньями, гадалками. Но стоит признать, что интерес людей к "целителям" – симптом болезни отечественной медицины. Мы утратили доверие, наше слово перестало быть законом. В сфере много проблем, работа не везде поставлена правильно, у врачей в силу загруженности нет возможности подолгу выслушивать каждого пациента. А там сидят хорошие психологи, слушают их, обещают исцеление".

Тем более что обещание излечения от тяжелого недуга, как по взмаху палочки Гарри Поттера, действительно греет душу. Особенно когда прогнозы "маглов" из поликлиник отнюдь не утешительны.

Право на чудо

Как подчеркивали в отечественном Минздраве, в Кодексе РК от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" имеется отдельная статья "Традиционная медицина. Целительство", согласно которой "целительство – совокупность эмпирических сведений о целительных средствах, приемах, навыках и их практическое применение с целью воздействия на здоровье".

Выходит, мы имеем "форточку" в законе, из-за которой условный хирург со скальпелем и десятилетиями опыта вынужден бороться за пациентов с гордым обладателем шаманского бубна и посоха?

"В принципе, целительство, с правовой точки зрения, ничем не отличается от услуг гадалок, ясновидящих, астрологов и т. п. Если у кого-то есть спрос на подобные услуги, найдется и предложение, и это дело частных лиц, о чем и как они будут договариваться. Государство здесь ни при чем, кроме налогообложения доходов. Привлечь к уголовной ответственности целителя непросто, ведь практически невозможно доказать его умысел при оказании услуг на умышленное причинение вреда здоровью, доведение до самоубийства, либо причинение смерти по неосторожности", – считает юрист Сергей Уткин.

Он также отметил, что не понимает, для чего Минздрав в свое время брался за разработку профессионального стандарта в этой спорной области:

"Если традиционная медицина – это медицинская деятельность с лицензированием и квалификационными требованиями, то целительство – нет. Так прямо следует из ст. 132 Кодекса "О здоровье народа". Профессиональный стандарт магов, колдунов, целителей, гадалок и астрологов – звучит, конечно, круто, но как-то не совсем научно. Лучше заниматься просветительской и образовательной деятельностью, чтобы люди поменьше надеялись на всех этих чародеев, работающих с тонкими мирами, душами, кармами и прочими ненаучными сущностями", – подытожил Уткин.

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По мнению юриста, к ситуации с якобы бесноватой девчушкой внимание полицейских привлек не столько сам факт "причинения добра", а ее связанные руки и дрожащий голос, в коих можно усмотреть признаки насильственных действий. Да и то – "бумеранг" Уголовного кодекса, если кого и настигнет, то, скорее всего, легковерных родителей, а не самого поставщика необыкновенных услуг.

Черная магия

Между тем от деятельности самопровозглашенных ведьмаков, колдуний, фей, орков и прочей сказочной нечисти страдают сотни обычных, реальных людей. Особенно на фоне того, что благодаря технологиям "Лысая гора" сама пришла к своей целевой аудитории, не дожидаясь, пока та встанет с дивана. Больше не нужно ехать за тридевять земель в глухую деревню к "бабке" – достаточно зайти в соцсети, а там уже какую-нибудь "сущность в виде гномика" из вас выведут и дистанционно. Лишь бы прайс оплатили достойный.

И ладно бы потери были исключительно денежными.

В 2019 году в Алматинской области скончался 28-летний мужчина, из которого так усердно выбивали одержимость, что аж переломали ребра.

В 2021-м "космические сферы" удивительным образом не помогли срастить сломанную руку упавшего с велосипеда мальчишки. А простой земной травматолог помог бы – жаль, к нему ребенок попал уже с гангреной до локтя и необходимостью ампутации руки.

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В 2023-м очередной "нетрадиционный" самоучка ввел посетителю препарат, вызвавший у последнего анафилактический шок и последующую смерть.

Так что, если удалось отделаться только легким испугом и "схуднувшим" кошельком – считайте, что получили знания о бесполезности услуг "целителей" дешево.