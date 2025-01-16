Малышева назвала "красные флаги" при боли в животе, требующие срочного визита к врачу

Российский терапевт и телеведущая Елена Малышева вместе с кардиологом Германом Гандельманом в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале рассказали о случаях боли в животе, при которых необходимо срочно обратиться к врачу.

Выпуск доступен на сайте телеканала.

Герман Гандельман выделил несколько тревожных признаков, которые нельзя игнорировать. Среди них он отметил боль в животе, сопровождающуюся повышением температуры. "Никакого самолечения, нужно сразу идти к врачу", — добавила Малышева.

Также среди "красных флагов" были названы такие симптомы, как понос, рвота или запор. Елена Малышева посоветовала не принимать спазмолитики в попытке облегчить боль, чтобы не замаскировать серьезные проблемы.

Гандельман подчеркнул, что если боль не проходит после приема одной таблетки болеутоляющего, не следует принимать вторую дозу или менять препарат. "В таких случаях обязательно нужно обратиться к врачу", — заявил кардиолог.

Еще одним опасным признаком он назвал появление крови в моче. "При таких симптомах необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью", — резюмировал специалист.

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