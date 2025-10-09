Осеннее обострение: чем заражаются казахстанцы и как спастись

В разгаре осень, и повсеместно можно наблюдать шмыгающих носом и кашляющих граждан. В межсезонье первой принимает на себя удар иммунная система. Какие заболевания коварны в это время года и как с ними справляться – рассказали Zakon.kz врачи.

Во время золотой поры многие испытывают на себе недомогание и подвержены частым простудам. Переходные периоды, такие как осень и весна, всегда чреваты повышением риска заболеваемости. Но чем заражаются казахстанцы чаще всего?

По мнению специалистов, в Казахстане в сентябре текущего года зарегистрировано 593 065 случаев ОРВИ. По их данным, все обследованные заразились негриппозными вирусами. Среди них: риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа, коронавирусы, аденовирусы и респираторно-синцитиальные вирусы (РСВ). На сегодняшний день случаи гриппа не зарегистрированы.

"Эпидемиологическая ситуация по большинству инфекционных заболеваний за 8 месяцев 2025 года стабильная. В результате проводимых профилактических и противоэпидемических мер среди населения республики не зарегистрированы случаи по 21 инфекционному заболеванию, в том числе: чума, холера, дифтерия, полиомиелит, брюшной тиф, паратиф", – рапортовали санэпидврачи.

Эпидобстановка в стране

В текущем эпидемическом сезоне по ОРВИ население нашей страны в большинстве случаев относительно гриппа A (H1N1) подвержено заражению тремя штаммами вируса. Наблюдается циркуляция вируса гриппа типа А (H1N1) pdm09, A (H3N2) и B. Эти штаммы включены в состав вакцины текущего сезона, которой можно привиться в медицинских организациях республики.

При этом казахстанские специалисты системы здравоохранения достигли снижения заболеваемости по 33 инфекциям, в том числе кори (в 11 раз), коклюша (в 8,1 раза), вирусного гепатита А (в 2,5 раза), коронавирусной инфекции COVID-19 в 1,6 раза, лямблиоза на 31,9%, аскаридоза на 21,3%, сальмонеллеза на 7,3%.

Что же касается коронавирусной инфекции, которая панически напугала все население планеты несколько лет назад, несмотря на то, что COVID-19 впервые был обнаружен более пяти лет назад, он продолжает эволюционировать все эти годы. Его новая разновидность SARS-CoV-2 XFG, получившая в мире неофициальное название "стратус", была впервые выявлена в Канаде 27 января 2025 года. Слово "стратус" в английском языке имеет несколько значений. Но наиболее часто употребляют наименование к этому подвиду коронавируса – слоистые облака Stratus clouds. Это название отражает его способность быстро и незаметно распространяться и поражать организм, обволакивая, словно окутывающие облака.

Новый вариант коронавируса находится под наблюдением врачей во всем мире, которые изучают его влияние, распространение, анализируя тяжесть течения заболевания. Отечественные санврачи утверждают, что циркуляция линии XFG не вызывает дополнительные риски для здоровья населения по сравнению с другими циркулировавшими потомками "омикрона".

Фото: pixabay

Как рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана, в сентябре текущего года по стране зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным последнего мониторинга, за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 установлена циркуляция подварианта "омикрон" XFG.3 – 83,3%, XFG.3.3.1 – 5,6%, XFG.3.4.3 – 5,6%, XFG.2 – 5,6%.

Также санэпидемврачи отметили, что эпидемиологическая ситуация в республике по коронавирусной инфекции COVID-19 стабильная. Летальные случаи не зарегистрированы.

"За 8 месяцев 2025 года в Казахстане зарегистрировано 882 случая коронавирусной инфекции COVID-19. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость стала ниже в 1,5 раза. Если рассматривать сентябрь месяц текущего года с 40 случаями заражения, то статистика свидетельствует о том, что количество заболевших ниже в 6,5 раза, чем за аналогичный период предыдущего года". КСЭК МЗ РК

Тем временем в Алматы за 9 месяцев 2025 года зарегистрировано 307 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, но ситуация в городе оценивается как удовлетворительная. Среди заболевших 206 детей до 14 лет, что составляет 67,1% от всех инфицированных. Среди подростков было зарегистрировано всего три случая заражения, а вот среди взрослых – 98, что представляет собой 31,9% от заболевших.

Как отметил главный государственный санитарный врач города Алматы Касымхан Алпысбайұлы, случаев гриппа не зарегистрировано.

"По результатам лабораторного мониторинга с сентября месяца в городе циркулируют вирусы ОРВИ: парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус. С начала года зафиксировано 18 957 случаев ОРВИ, при этом заболеваемость в 61,4% обусловлена детским населением (11 963 случая). Заражений гриппом типа А/H1N1 в южной столице не зарегистрировано", – рассказал руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы.

Необычный вирус

При этом некоторые пациенты в Алматы жалуются на участившиеся случаи заражения неким заболеванием, симптомы которого схожи с аллергией. Алматинцы отмечают, что медики часто путают эти признаки с аллергическими проявлениями и ставят неверный диагноз.

Мы уточнили у врачей, как заболевшим разобраться, заразились ли они вирусом или все-таки у них проявляется аллергическое заболевание.

Врачи пояснили, что, так как ОРВИ вызывается вирусами, симптоматика болезни отличается от аллергии тем, что неудовлетворительное состояние часто сопровождается температурой, а также мышечными болями, ломотой, интоксикацией, а длительность болезни продолжается от 3 до 14 дней.

При аллергии ощущаются зуд, слезотечение, прозрачные выделения, а симптомы длятся, пока в организме присутствует аллерген.

Врач также подчеркнул, что если человек сомневается в характере заболевания, то не следует начинать заниматься самолечением, которое может навредить. Нужно обратиться к высококвалифицированному врачу, который установит диагноз.

Доцент кафедры пульмонологии в КазНМУ имени С. Асфендиярова, кандидат медицинских наук, пульмонолог высшей категории Назима Зарубекова также выразила мнение по этой ситуации.

"Высококвалифицированный врач не сможет спутать вирусную инфекцию и аллергию. При вирусных инфекциях часто бывают температура, слабость, боль в горле, воспаление носоглотки. При осмотре видно покраснение миндалин, больной жалуется на недомогание, головную и мышечную боли. Наблюдаются выделения из носа – вначале они серозные, а потом со временем, если не лечить это состояние, они меняют цвет, потому что добавляется вторичная инфекция. Бывает сухость и заложенность носа. А при аллергиях симптомы – зуд в горле, чихание, слезотечение, также может ощущаться слабость, но не настолько выраженная". Назима Зарубекова

Она добавила, что если не лечить вовремя вирусную инфекцию, то к симптомам могут присоединиться и другие признаки, так как заболевание осложняется вторичной инфекцией – бактериальной. То есть к плохому самочувствию присоединится кашель, сначала сухой, потом он переходит во влажный. Поэтому отличить аллергию от вирусной инфекции не составит никакого труда.

"Как известно, осенью растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Осенью и зимой активизируются риновирусы, пневмококковые инфекции, аденовирусы и метапневмовирусы. По данным врачей скорой помощи, чаще всего они сталкиваются в Алматы с герпетической инфекцией, а у детей часто наблюдается герпетическая ангина. Сезонность заболеваний связана с резкими перепадами температур, первыми заморозками, а также скученностью людей – порой обучения школьников и студентов, плюс плохой проветриваемостью. Страдают и учителя, преподаватели вузов, и сами врачи. Именно это в первую очередь способствует заражению и распространению инфекций и вирусов". Назима Зарубекова

Врач отметила: несмотря на то, что количество случаев заболеваемости ОРВИ по сравнению с прошлым годом в Алматы фиксируется меньше, осложнения после ОРВИ, такие как пневмония, наблюдаются чаще.

Особенности новых штаммов COVID-19

Кандидат медицинских наук также выразила точку зрения касательно коронавирусной инфекции и угрозы получить после болезни пневмонию.

"Штаммы коронавируса постоянно мутируют. С лета 2025 года на нашей планете появились новые штаммы "стратус" и "нимбус". Их распространяемость по миру растет, они коварные. Но мы потихоньку к ним привыкаем, и таких осложнений, как в начале появления коронавирусной инфекции, – тяжелых пневмоний, тромбозов, – вирус уже не вызовет. Они долго с нами будут, но уже как рядовые сезонные заболевания". Назима Зарубекова

Фото: pixabay

Также врач сообщила, чем отличается "стратус" от "нимбуса".

По словам пульмонолога, "стратус" очень высококонтагиозный, но протекает инфекция легко. Отличительным признаком может выступить осиплость голоса на первый, второй день, которая возникают почти у 75-80% пациентов, заболевших этой инфекцией. Иногда звучность голоса полностью утрачивается.

А при "нимбусе" наблюдается сильная боль в горле, которая тяжело проходит, и больные жалуются на ощущение рези в горле, отметила специалист.

"Эти штаммы сейчас практически не вызывают пневмонии или осложнения, как последствия коронавирусной инфекции. Но в моей практике встречается очень много случаев пневмонии, которая является осложнением после течения других бактериальных инфекций: пневмококков и так далее", – сказала врач.

В то же время риск после перенесенной инфекции получить пневмонию или тромбоз, безусловно, существует, продолжила врач. Поэтому при первых признаках заражения и общем недомогании необходимо обследоваться и рационально подойти к лечению.

Но опять же сейчас в казахстанских медучреждениях не во всех лабораториях есть реактивы для диагностики COVID-19, и врачам выявить этиологию пневмонии не представляется возможным.

"Всем известно, что осенью иммунитет падает, поэтому надо повышать иммунитет, витаминизироваться, чаще проветривать помещение и, чтобы не было осложнений, обязательно вакцинироваться. Особенно пожилым людям и детям я посоветовала бы вакцинироваться от пневмонии и гриппа", – подчеркнула пульмонолог.

А если заболели, необходимо вовремя обращаться к врачам, не игнорировать сигналы организма, чтобы не ухудшилось состояние здоровья и не пропустить осложнения в виде пневмонии и разных заболеваний верхних вдыхательных путей. Часто по незнанию казахстанцы лечат вирусные инфекции антибактериальными препаратами и бадами. Во время вирусных инфекций необходимо обильное питье, цинк и витамин С в нужных количествах, а также по необходимости принимать жаропонижающие препараты и лечиться противовирусными препаратами.