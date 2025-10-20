Нашел свой дзен в лесу: как охотовед из области Абай учит любить природу

Охотовед Владимир Баканов знает, где зимует соболь, какие поля разоряет кабан, на какой водопой приходят лоси, чем лакомятся косули. На его угодьях подсчитан и взрослый зверь, и молодняк. Животные уже знают звук его старенькой "Нивы", поэтому при встрече не спешат убегать.

Как "маугли" из области Абай стал своим в дикой природе, узнал корреспондент Zakon.kz.

Любимая часть его работы – объезд территории. Владимир Баканов может провести среди дикой флоры и фауны весь день. А бывать в конторе, говорит собеседник, дается тяжело. Охотоведа тянет к подопечным. Поэтому, как только заканчиваются бумажные и организационные вопросы, он спешит в лес.

Фото из личного архива Владимира Баканова

"У нас в филиале обитают лось, косуля, кабан. Из пушнины – лиса, рысь, зайцы, енотовидная собака, которую в народе называют куницей. Белок стало меньше. Периодически заходят волки, но за последние пару лет я их не встречал", – перечислил свое хозяйство Владимир Баканов.

Дикие животные обладают особым интеллектом и памятью. Они знают своего опекуна по внешности, по гулу его личного автомобиля, считывают даже энергетику.

"Порой приезжаю в лес с коллегами – лесниками, инженерами. Зверь отходит в сторону. Понимает, что я не один, близко не подпускает. А когда вокруг никого нет, я могу подойти ближе, стою метрах в 30 от них. Кабанов прямо на кормушке фотографирую, – говорит охотовед, показывая совместное фото с молодняком. – Зверь хорошо определяет звук автомобиля и опасность, которая может от них исходить".

Фото из личного архива Владимира Баканова

В области Абай есть две особо охраняемые территории. Это природный резерват "Семей Орманы", раскинувшийся на территории Бородулихинского и Бескарагайского районов, и национальный парк "Тарбагатай" в Урджарском районе. Их общая площадь – больше 800 тысяч га. На этой огромной территории работает всего два десятка охотоведов. Профессия для области поистине уникальная.

Владимир Баканов 13 лет трудится в Бородулихинском филиале резервата. Но его трудовой путь начался совсем в другой сфере.

В молодости работал в колхозе, затем в быткомбинате. После развала большой страны остался без заработка. Все это время жил в родном районе, где однажды лесники предложили ему должность госинспектора, которой он посвятил 5 лет. Затем два года за рулем пожарной машины. А в 2012 году попробовал себя в должности охотоведа. И не прогадал. Сейчас его "небольшое" хозяйство составляет 53 га.

"Сначала было скучновато, но когда я стал наблюдать за растениями, животными, изучать их повадки, привычки, меня буквально затянуло. Это совсем другой мир, который живет рядом с нами. Вам только кажется, что зверь дикий и неразумный, а он очень чувствительный, и с годами к животным появляется совсем другое отношение". Владимир Баканов, охотовед

Фото из личного архива Владимира Баканова

Охотовед занимается охраной дикой флоры и фауны, обеспечивая их сохранение для будущих поколений. Контроль за обширной территорией – задача непростая, требующая профессионализма и изобретательности. Поэтому Владимир Николаевич использует как народные проверенные способы – лесные тропы, следы, так и современные – фотофиксаторы. Особое значение он уделяет участкам миграции животных, где важна каждая деталь для понимания процессов изменения популяций и их защиты.

Одна из обязанностей охотоведа – это ведение фото- и видеонаблюдения. Для этого он устанавливает на территории лесничества фотоловушки. Первые улавливатели ценной информации появились в лесничестве Баканова в 2015 году.

Фото, сделанное фотоловушкой, предоставлено Владимиром Бакановым

"Съемка на фотоловушки показывает перемещение животных, когда и сколько они едят, на какие прикормочные площадки приходят, какие виды мигрируют. Аппараты помогают нам учитывать численность животных. Если заехала какая-то машина, значит, мы видим и непрошеных гостей. Мы работаем с двумя фотоловушками. В идеале нам нужны еще три. Хорошим подспорьем были бы и дроны. Они нам нужны, так как идеальны для наблюдения и охраны. А в случае пожаров это еще и вспомогательный инструмент", – рассуждает о возможностях новых технологий Баканов.

Лесники ведут наблюдение за животными двумя способами: при помощи аппаратуры, а еще учитывая следы. Но зверовод и так знает, без всякого учета, в каких кварталах они обитают.

"Точное количество сказать сложно. Но по следам можно отследить их активность. Животное, как и человек, любит свой дом. Летом они ходят по всему лесу, а зимой скапливаются в зимниках, которые часто расположены в кустах. Выходят к краю леса, где поменьше снега и побольше травки, любят погрызть молодые деревья", – посвятил нас в мир дикой природы Владимир Баканов.

Фото из личного архива Владимира Баканова

После сильных июньских пожаров 2023 года вытесненные из своих уголков звери стали мигрировать по лесу. Но вскоре снова вернулись в родные места.

По мнению охотоведа, главный враг лесной фауны – это вовсе не пожары, а болезни. Запрет на отстрел в природных резерватах и заповедниках, принятый в 2013 году, с каждым годом повышает риск неконтролируемого размножения и, как следствие, падежа диких животных.

"Говорят, что зверь гибнет из-за нехватки еды и шишек. Это неправда. Так задумано, что лесной зверь более защищен, чем домашний. Весь животный мир губят в основном болезни – сальмонеллез, бруцеллез и другие. Чаще всего дикие заражаются от контакта с домашними животными – на пастбище пересеклись или пили из одного водопоя. Поэтому мы стараемся ограничить вход домашнего скота в лесной фонд, чтобы не было контакта". Владимир Баканов, охотовед

В 2025 году крестьянские хозяйства и подворья жителей ряда районов области Абай страдают от набегов диких соседей. Звери устроили из сельских курятников и пшеничных полей настоящие столовые. Бесконтрольное размножение дикой фауны нарушило равновесие.

"Отстрел регулирует численность и дает возможность брать образцы для исследования тушек в лаборатории для проведения анализа, чтобы выяснить – болеют дикие животные или нет. В условиях моратория мы этого сделать не можем. С другой стороны – повышается численность. Но если процесс пустить на самотек, есть вероятность эпидемии в лесу", – считает охотовед.

Выходные и отпуск Владимир Баканов тоже проводит в лесу. Он не может надолго оставить без присмотра дикие угодья. Поэтому и связь между ним и животными установилась особая. О повадках и особенностях диких зверей он может говорить часами.

Фото, сделанное фотоловушкой, предоставлено Владимиром Бакановым

"Бывает, я запоминаю животных, и они узнают меня. Даю им имена. Ходил как-то в лесу старый лось, я назвал его Корешок. Есть у меня и любимица лосиха, она приносит по два детеныша в год. Сейчас осень, период гона копытных. В это время они могут быть агрессивны. Если встретили на пути зверя, не нужно кричать, махать руками и убегать. Лучше отойти без резких движений в сторону, держа в поле зрения животное", – провел инструктаж по безопасности в дикой природе Владимир Баканов.

Охотовед с каждым годом убеждается, что самый опасный зверь в лесу – это человек. Ведь именно браконьерство, поджоги и мусор губят единственный дом диких животных.

Он не носит плащ героя, но каждый день делает свою работу: бережет природу, следит за равновесием в дикой среде и учит других относиться к ней с уважением. Для него лес – не просто место работы, а живой организм, где каждое дерево и каждый зверь под защитой. Именно такие люди и есть настоящие "адал азаматтар" – те, кто служит делу не ради наград, а ради гармонии между человеком и природой.

