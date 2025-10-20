Размышления маленькой астанчанки о жизни набирают миллионные просмотры в соцсетях

Нам кажется, дети мало что еще понимают. Однако, если послушать их, можно убедиться, что они как раз таки лучше взрослых разбираются в жизни. Zakon.kz расскажет, как мысли маленькой жительницы Астаны поддержали тысячи комментаторов.

34-летняя Жанар Пуштаева и трое ее детей: Алдияр, Али и Аделия – блогеры. Идею вести соцсети семье подала именно дочь. Несмотря на маленький возраст, ее глубокие размышления о жизни заставили задуматься многих.

"По образованию я метролог, но благодаря дочери занимаюсь соцсетями. Детям 14, 12, 6 лет. Вести блоги получилось случайно. Доча с трех лет смотрела в зеркало и говорила: "Всем привет, ребята! Это Калабаева Аделия Нурлановна". То есть вела себя как блогер, и я ее снимала. Как оказалось, не зря. Аудитория серьезно возросла, было много откликов. Вскоре подключились к съемкам и мои мальчики. Сейчас, кажется, время такое, когда каждый второй хочет быть блогером". Жанар Пуштаева

Юмор, семейные ценности, взаимоотношения родителей и детей – главная тема постов авторов. Изюминка их роликов – философия Аделии. Несмотря на глубокие мысли, сильные слова и искренность девочки, она нередко подвергается неадекватной реакции со стороны интернет-пользователей.

"Задевало именно отношение к дочери. Взрослые люди писали разные гадости: сыновья красивые, а девочка не очень или она у вас как старая бабка. Когда 50 тыс. подписчиков было, я хотела бросить все. Мне, как матери, больно закрывать глаза на такие высказывания. Но тогда нас часто звали на телепередачи, где знаменитости сказали: "Без хейта – нет роста". Мы прислушались и пошли дальше". Жанар Пуштаева

20% – запланированный сюжет, остальное – импровизация. Женщина признается, что дочь помогла ей взглянуть на мир другими глазами.

"Аделия вне кадра такая же рассудительная, смышленая и милая. С ее рождением у меня поменялись методы воспитания. Потому что с сыновьями я была очень строгой, могла наказать их, сильно отругать. А дочь сразу сама поставила личные границы, объяснила мне: необязательно кричать, чтобы достучаться до нее. Постепенно не я ее, а она меня воспитала. Иногда смотрю на нее – как будто она проживает не первую жизнь, очень мудрая и рассудительная". Жанар Пуштаева

Семья сейчас испытывает трудные времена. Полгода назад Жанар и ее супруг приняли решение развестись. Мужчина уже успел жениться на другой, поэтому дети испытали сильный стресс. Видео со слезами дочери и речь о том, почему после расставания папы забывают о детях, – затронуло сердца.

"Мы пошли в гости. Девочки, у которых есть папы, включили популярный трек "Папа қасыңда". Они радостно пели эту песню. Аделька убежала в другую комнату и плакала. Когда один из отцов девочек хотел утешить ее, она сказала: "Не надо меня поднимать, вы мне не папа". Потом она начала мне выговаривать, почему папа не проводит с ней время, редко приходит. И она сделала заключение, что дети после развода отцам становятся ненужными. Бывший супруг не ищет их, не помогает нам. Не знаю, видел он это видео или нет, но после него мне нужно было лечь в больницу. Я перед фактом поставила его и оставила у него детей. Дочке говорю: "Ты довольна?", она отвечает: "Он все равно мало со мной играет, но стал что-то покупать". Оказывается, он целыми днями на работе, а дети сами по себе". Жанар Пуштаева

Блогеры снимают ролики только при желании. Иногда у мамы и детей бывает выгорание, но чаще они вместе отслеживают тренды и повторяют их.

"Я даю им полную свободу. Говорю, что блог – наше хобби, чтобы не заострять на нем внимание. Но оно приносит нам хороший доход. Даже раньше старший сын не горел желанием участвовать в наших съемках, а сейчас понял, что можно зарабатывать. Когда поступает реклама, он первым выкрикивает: "Кому сколько выпадает?" Мы уже партнеры. Чтобы была мотивация, я разделяю с ними заработанные деньги". Жанар Пуштаева

В свою очередь мама говорит, что профессия блогера позволяет ей не только зарабатывать, но и полноценно заниматься воспитанием детей.

"Не хотелось бы терять свое время, зарабатывая деньги, с утра до вечера находиться на работе, а детей видеть, когда силы на исходе. Сейчас у меня свободный график, в принципе заработка хватает на то, чтобы жить, даже если квартира у нас не собственная. Рада, что могу постоянно находиться с детьми, потому что они быстро растут". Жанар Пуштаева

Жанар Пуштаева хочет, чтобы ее дети были человечными, ответственными и успешными. Она чувствует вину за то, что распад семьи нанес им травму, но намерена сделать все для их счастливого будущего.