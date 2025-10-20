#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
536.32
626.9
6.6
Статьи

Размышления маленькой астанчанки о жизни набирают миллионные просмотры в соцсетях

Размышления маленькой астанчанки о жизни набирают миллионные просмотры в соцсетях, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 17:28 Фото: из личного архива Жанар Пуштаевой; коллаж: Zakon.kz
Нам кажется, дети мало что еще понимают. Однако, если послушать их, можно убедиться, что они как раз таки лучше взрослых разбираются в жизни. Zakon.kz расскажет, как мысли маленькой жительницы Астаны поддержали тысячи комментаторов.

34-летняя Жанар Пуштаева и трое ее детей: Алдияр, Али и Аделия – блогеры. Идею вести соцсети семье подала именно дочь. Несмотря на маленький возраст, ее глубокие размышления о жизни заставили задуматься многих.

"По образованию я метролог, но благодаря дочери занимаюсь соцсетями. Детям 14, 12, 6 лет. Вести блоги получилось случайно. Доча с трех лет смотрела в зеркало и говорила: "Всем привет, ребята! Это Калабаева Аделия Нурлановна". То есть вела себя как блогер, и я ее снимала. Как оказалось, не зря. Аудитория серьезно возросла, было много откликов. Вскоре подключились к съемкам и мои мальчики. Сейчас, кажется, время такое, когда каждый второй хочет быть блогером".Жанар Пуштаева

Юмор, семейные ценности, взаимоотношения родителей и детей – главная тема постов авторов. Изюминка их роликов – философия Аделии. Несмотря на глубокие мысли, сильные слова и искренность девочки, она нередко подвергается неадекватной реакции со стороны интернет-пользователей.

"Задевало именно отношение к дочери. Взрослые люди писали разные гадости: сыновья красивые, а девочка не очень или она у вас как старая бабка. Когда 50 тыс. подписчиков было, я хотела бросить все. Мне, как матери, больно закрывать глаза на такие высказывания. Но тогда нас часто звали на телепередачи, где знаменитости сказали: "Без хейта – нет роста". Мы прислушались и пошли дальше".Жанар Пуштаева

20% – запланированный сюжет, остальное – импровизация. Женщина признается, что дочь помогла ей взглянуть на мир другими глазами.

"Аделия вне кадра такая же рассудительная, смышленая и милая. С ее рождением у меня поменялись методы воспитания. Потому что с сыновьями я была очень строгой, могла наказать их, сильно отругать. А дочь сразу сама поставила личные границы, объяснила мне: необязательно кричать, чтобы достучаться до нее. Постепенно не я ее, а она меня воспитала. Иногда смотрю на нее – как будто она проживает не первую жизнь, очень мудрая и рассудительная".Жанар Пуштаева

Семья сейчас испытывает трудные времена. Полгода назад Жанар и ее супруг приняли решение развестись. Мужчина уже успел жениться на другой, поэтому дети испытали сильный стресс. Видео со слезами дочери и речь о том, почему после расставания папы забывают о детях, – затронуло сердца.

"Мы пошли в гости. Девочки, у которых есть папы, включили популярный трек "Папа қасыңда". Они радостно пели эту песню. Аделька убежала в другую комнату и плакала. Когда один из отцов девочек хотел утешить ее, она сказала: "Не надо меня поднимать, вы мне не папа". Потом она начала мне выговаривать, почему папа не проводит с ней время, редко приходит. И она сделала заключение, что дети после развода отцам становятся ненужными. Бывший супруг не ищет их, не помогает нам. Не знаю, видел он это видео или нет, но после него мне нужно было лечь в больницу. Я перед фактом поставила его и оставила у него детей. Дочке говорю: "Ты довольна?", она отвечает: "Он все равно мало со мной играет, но стал что-то покупать". Оказывается, он целыми днями на работе, а дети сами по себе".Жанар Пуштаева

Блогеры снимают ролики только при желании. Иногда у мамы и детей бывает выгорание, но чаще они вместе отслеживают тренды и повторяют их.

"Я даю им полную свободу. Говорю, что блог – наше хобби, чтобы не заострять на нем внимание. Но оно приносит нам хороший доход. Даже раньше старший сын не горел желанием участвовать в наших съемках, а сейчас понял, что можно зарабатывать. Когда поступает реклама, он первым выкрикивает: "Кому сколько выпадает?" Мы уже партнеры. Чтобы была мотивация, я разделяю с ними заработанные деньги".Жанар Пуштаева

В свою очередь мама говорит, что профессия блогера позволяет ей не только зарабатывать, но и полноценно заниматься воспитанием детей.

"Не хотелось бы терять свое время, зарабатывая деньги, с утра до вечера находиться на работе, а детей видеть, когда силы на исходе. Сейчас у меня свободный график, в принципе заработка хватает на то, чтобы жить, даже если квартира у нас не собственная. Рада, что могу постоянно находиться с детьми, потому что они быстро растут".Жанар Пуштаева

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 17:28
В гармонии с музыкой: 22-летняя алматинка завораживает игрой на флейте

Жанар Пуштаева хочет, чтобы ее дети были человечными, ответственными и успешными. Она чувствует вину за то, что распад семьи нанес им травму, но намерена сделать все для их счастливого будущего.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Астанчанка украла у соседки по комнате украшения почти на миллион тенге
09:45, 16 октября 2023
Астанчанка украла у соседки по комнате украшения почти на миллион тенге
Чисто и душевно: казахские народные песни астанчанки полюбили соцсети
16:00, 18 сентября 2025
Чисто и душевно: казахские народные песни астанчанки полюбили соцсети
Назвали маленьким Бишимбаевым: астанчанка пожаловалась на частный детский сад
12:28, 17 апреля 2025
Назвали маленьким Бишимбаевым: астанчанка пожаловалась на частный детский сад
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: