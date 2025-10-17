В гармонии с музыкой: 22-летняя алматинка завораживает игрой на флейте

Девушка из Алматы Маржана Ертилес ломает стереотипы о флейте и производит фурор чистой игрой. Она наглядно демонстрирует, что этот инструмент может отдельно от оркестра прекрасно исполнять любую мелодию. Zakon.kz узнал, как музыкантке удалось мастерски овладеть ею.

22-летняя алматинка Маржана Ертилес – выпускница Республиканской среднеспециализированной музыкальной школы-интерната имени Куляш Байсеитовой. Она может бегло исполнить любую мелодию на флейте. Своей игрой девушка завораживает соцсети, где за ее творчеством наблюдает больше 20 тыс. подписчиков.

"Когда мне было пять лет, мама привела на конкурс в музыкальную школу, где отбирали таланты. На прослушивании преподаватели сразу заявили, что у меня абсолютный слух – я могу определить звук, аккорд или тональность без помощи инструмента. Учитывая внешние данные – рост, длину пальцев, прикус и особенности дыхания, они рекомендовали играть на флейте". Маржана Ертилес

Девушка признается, что флейта очаровывает своим чистым и нежным звучанием. С ее помощью можно выразить то, что не всегда возможно передать словами, – искренние чувства, радость и грусть.

"Флейта – сложный духовой инструмент. Все остальные духовые инструменты имеют мундштук, то есть это часть, через которую музыкант выдувает воздух, чтобы извлечь звук. А у флейты его нет. Чтобы получить мелодию, нужно направлять поток воздуха прямо в отверстие. Кстати, из-за этого нюанса некоторые пользователи в комментариях под моими видео пишут, что я не играю, а просто накладываю звук, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта. Думают, что должна касаться губами инструмента, чтобы он звучал. Но тут каждое дыхание должно быть просчитано наперед, чтобы не прерывать мелодию. Это похоже на пение, только голосом становится сам инструмент. Каждый звук рождается из дыхания и эмоции: если ты спокоен – флейта звучит мягко, а если вдохновлен – она поет вместе с тобой. Большинство отмечают, что мне идет играть на флейте, будто мы сливаемся в гармонии с ней". Маржана Ертилес

При желании каждый может научиться играть на флейте, считает девушка. Главное – терпение и любовь к музыке. Будет непросто освоить технику дыхания, правильную постановку рук, слушать звук. Этому Маржана Ертилес обучалась 13 лет, то есть все годы в музыкальной школе. Но любителям достаточно несколько месяцев, чтобы овладеть базовыми знаниями.

"Мое становление как музыканта – это сочетание профессионального наставничества и ежедневной работы над собой. Мне очень повезло с педагогом Гульхан Завацкой. Мы закладывали технику, правильную постановку дыхания и музыкальное мышление – без этой базы дальнейший прогресс был бы невозможен. Я уделяла большое внимание качеству звука, много слушала записи мастеров-классиков и современных исполнителей, пыталась разбирать их исполнение на слух, перенимая фразировку, интонацию и нюансы звучания". Маржана Ертилес

На практике алматинка опирается на несколько простых, но ключевых методов: регулярные технические упражнения (гаммы, арпеджио, трели), дыхательная гимнастика, работа над звуком (длительные ноты), упражнение на чистоту интонации с метрономом и педантичная разборка пьес по фразам. На профессиональный рост влияют ансамблевые занятия и концерты – игра с другими музыкантами, которые учат ее слушать и чувствовать музыку иначе.

"Также я записывала свои репетиции на видео, чтобы слышать себя со стороны и корректировать ошибки. Иногда брала мастер-классы и занималась с приглашенными преподавателями, когда хотелось посмотреть на технику под новым углом. Все это помогло обрести естественность и смелость в исполнении. Когда музыка исходит от сердца, техника служит ей". Маржана Ертилес

Для музыкантов немаловажным является качество самого инструмента. По словам собеседницы, хорошую флейту найти непросто – у каждого исполнителя свои ощущения, звук, дыхание, даже характер инструмента.

"Мою первую профессиональную флейту мне подарил папа, когда я училась в пятом классе. Она сделана из серебра 925 пробы и имела дополнительный клапан нижней "си", что в то время считалось настоящей редкостью. Можно сказать, это был настоящий Rolls-Royce среди флейт в нашей школе. С тех пор инструмент прошел со мной долгий путь. И что интересно, флейты с годами не теряют своей ценности. Наоборот, они становятся "наигранными": звук раскрывается, металл как будто впитывает дыхание исполнителя и начинает звучать по-особенному, теплее и глубже. Эта флейта для меня не просто инструмент – она часть моей истории. Уверена, с ней мы покорим еще много вершин". Маржана Ертилес

Талант Маржан – парадокс для семьи, ведь в ее роду никогда не было музыкантов. Она способна сыграть любую мелодию без нот, даже если слышит ее впервые – достаточно прослушать пару раз.

"Я люблю сочетать классику с народной, а также современной зарубежной музыкой. Иногда это произведения Моцарта или Дебюсси, а бывают популярные мелодии, саундтреки к фильмам или казахские песни. С флейтой привычные для нас песни и мелодии будто обретают второе дыхание – совершенно новое звучание, более нежное и душевное. Моя самая любимая казахская мелодия – "Балқадиша". Каждый раз, когда я ее играю, кажется, будто оживают картины прошлого: великая казахская степь, традиции, достоинство. Это музыка, в которой есть сила, красота и память о нашем народе. Помню, как под моим видео, где я играю эту мелодию, один пользователь написал в комментариях: "Жарайсың қызым, темірді сөйлетіп жібердіңғой". Эта фраза тогда так сильно запала мне в душу, ведь благодаря инструменту можно достучаться до сердец слушателей". Маржана Ертилес

Качественная музыка должна звучать не только в концертных залах, но и на просторах соцсетей, где чаще проводят время современные люди, говорит жительница Алматы.

"Моя цель – чтобы как можно больше людей узнали о флейте. Когда говоришь "флейта", многие спрашивают: "Сыбызғы ма?", хотя это совершенно разные инструменты. Наши мало знакомы с этим инструментом. Я хочу изменить это восприятие и показать, что флейта – не просто часть оркестра, а самостоятельный, уникальный инструмент, который может звучать в любых жанрах – от классики до современной музыки. Соцсети дали возможность популяризировать флейту, вдохновить других и доказать, что она может быть близка каждому". Маржана Ертилес

С юных лет Маржана Ертилес выступает на больших сценах, солировала с симфоническим оркестром. Она лауреат свыше 20 международных и республиканских музыкальных конкурсов. В ее планах – организовать собственные концерты, где флейта станет главным голосом вечера. А еще она мечтает выступить на одной сцене с Димашем Кудайбергеном, считая, что его уникальный голос и волшебное звучание флейты произведут настоящий фурор.