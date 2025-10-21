Стратегия партнерства: визит Ильхама Алиева в Казахстан и новые горизонты сотрудничества в Евразии

20 октября 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан. Сегодня президенты проведут переговоры и состоится второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Совместное регулирование Каспийского моря и региональная безопасность

Между Казахстаном и Азербайджаном сложились давние дружеские и добрососедские отношения. Двустороннее экономическое сотрудничество развивается в положительной динамике, имеет значительный потенциал и большие перспективы, - отмечает главный эксперт Отдела азиатских исследований КИСИ при Президенте РК Булат Ауелбаев.

Уникальной особенностью взаимодействия двух стран по мнению эксперта становится и то, что оба государства разделены и одновременно объединены Каспием - морем, вмещающем в себя огромное средоточие энергетических и природных ресурсов.

"Наши государства, придерживаясь сходных позиций по определению его правового статуса, одни из первых в регионе реализовали свои суверенные права, определив принципы разграничения акватории". Булат Ауелбаев

Как показали дальнейшие события, это было верным и эффективным решением. Двусторонние соглашения, затем трехсторонний договор между Азербайджаном, Казахстаном и Россией от 14 мая 2003 года о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна дали мощный импульс дальнейшему развитию политического и экономического сотрудничества в прикаспийском регионе.

Объединение крупнейшим на континенте закрытым водоемом также ставит сложную задачу развития мультимодальных перевозок. Сама геополитика расположения государств в цепи международных экономических и торговых связей, образующих современный Шелковой путь, способствует созданию высокомобильных и эффективных звеньев, сложенных из промышленных производств, транспортных коридоров и логистических хабов.

Инфраструктурные проекты и роль Транскаспийского международного маршрута

Официальный визит президента Казахстана в Азербайджан в 2022 году стал прорывным для партнерства Баку и Астаны. Была принята совместная Декларация об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия.

Начало нового этапа казахстанско-азербайджанского сотрудничества определило не только укрепление межгосударственных взаимосвязей, но и в целом межрегиональную активизацию отношений. По выражению главы государства Касым-Жомарта Токаева "регионы взаимосвязаны между собой и с процессом глобализации мировой экономики такая взаимозависимость будет только нарастать".

"В условиях разворачивающихся геополитических процессов Казахстан и Азербайджан призваны стать важными звеньями в системе мировых энергетических поставок, транспортных коридоров и логистики. В этой связи имеется обоюдный интерес двух государств в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ)". Булат Ауелбаев

Реализация данного коридора создает возможность для расширения сотрудничества как в направлении Центральной Азии и Китая, так и в сторону Южного Кавказа, Турции и стран ЕС. В этой связи Астана приветствует парафирование мирного соглашения между Баку и Ереваном, а также подписание совместной декларации при посредничестве США. В этой связи казахстанская сторона возлагает большие надежды на реализацию плана "Маршрута Трампа для международного мира и процветания (TRIPP)".

Объединяющий азербайджанские территории Зангезурский коридор, проходящий в Сюникской области Армении по армяно-иранской границе, имеет большие экономические перспективы. Азербайджан уже активно реализует инфраструктурные транспортные проекты на собственных участках.

Турция анонсировала о начале строительства в этом году 224-километровой ж/д ветки от Карса до погранично-пропускного пункта с Нахичеванской Автономной Республикой. Строительство "дороги Трампа" увеличит международный транзит через Азербайджан и Армению более чем в 10 млн тонн грузов в год.

Казахстан и Азербайджан в системе евразийских экономических связей

Казахстан кровно заинтересован в развитии этого направления. Главной целью для нашей страны является соединение и сопряжение таких трансконтинентальных транспортных коридоров и инициатив, как ТМТМ, "Пояс – Путь" и "Север – Юг". В совокупности это создаст в нашей республике крупнейший Евразийский транспортно-транзитный хаб.

В этой связи большое значение имеет совместное проактивное участие Казахстана и Азербайджана в региональных объединениях и международных организациях. Особенно ярко представлены позиции обеих сторон в работе Организации тюркских государств (ОТГ), в рамках которой ведется многостороннее и многогранное межрегиональное сотрудничество.

Таким образом казахстанско-азербайджанские отношения скрепляют не только взаимодействие двух стран, они являются залогом мирного и динамичного развития между Центральной Азией и Южным Кавказом. Более того, эта связь открывает широкие экономические возможности для объединения крупных региональных рынков Европы и Азии.