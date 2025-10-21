Баку – ключевой партнер во внешней политике Астаны: визит Алиева приурочен к юбилею стратегического союза

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан. Сегодня в Астане состоится не только встреча глав государств, но и второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Визит призван придать мощный импульс стратегическому партнерству, двадцатилетие которого отмечается в этом году. Он пройдет в формате, который включает и крупный бизнес-форум, и заседание Высшего межгоссовета. Тематика переговоров будет связана с общими интересами и перспективами: последние геополитические и экономические события подталкивают страны к более активному развитию треков сотрудничества - отмечает политолог Эдуард Полетаев.

По словам эксперта, несмотря на тесные и давние связи между лидерами двух стран, нынешний визит наполнен особым символизмом.

"В мае 2005 года в Баку был подписан Договор о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях. Очевидно, что 20-летие этого ключевого документа стало поводом для визита и должно придать сотрудничеству новый импульс". Эдуард Полетаев

Главным целевым ориентиром, который традиционно озвучивается при встречах партнеров-союзников, является наращивание товарооборота. Страны намерены увеличить его до одного миллиарда долларов.

"Товарооборот показывает хорошую динамику, хотя и не исчерпал все возможности. За девять месяцев 2025 года он уже составил 547 миллионов долларов. Это существенный прогресс на фоне предыдущих лет. Фактически, рост произошел почти в три раза, что свидетельствует о расширении потенциала". Эдуард Полетаев

Ключевым драйвером такого роста является Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Он не просто соединяет два государства, но и предоставляет серьезные финансовые бонусы за транзитные возможности. Обе страны синхронно модернизируют транспортно-логистическую инфраструктуру: реконструируют порты на Каспийском море, расширяют возможности железнодорожного сообщения и активно внедряют цифровизацию в логистические проекты. Растет взаимный поток инвестиций.

Важным аспектом является и сотрудничество в энергетике, которое исторически связывает страны. Две национальные корпорации – КазМунайГаз и SOCAR – активно развивают партнерство в области нефтепереработки и транзита, например, по месторождению "Дунга". Казахстан также проявлял интерес к эксплуатации трубопровода Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД), который, несмотря на ограниченные транзитные возможности, остается определенной альтернативой для экспорта энергоресурсов.

В основе политических связей лежит единство позиций по разделу Каспийского моря, которое было зафиксировано еще в начале 2000-х годов, включая трехсторонний договор с участием России. Кроме того, Азербайджан выступает для Казахстана важным окном в сторону Запада через Каспий, а Казахстан, в свою очередь, является воротами для Азербайджана в Центральную Азию, – отмечает Эдуард Полетаев.

Важную роль в укреплении связей играет Организация тюркских государств (ОТГ).

"Для Азербайджана это очень важная международная организация, скрепляющая его транзитные и гуманитарные позиции". Недавно в Габале (Азербайджан) проходили мероприятия в рамках ОТГ, где Азербайджан как всегда, стремился выступать посредником в диалоге между Центральной Азией и тюркским миром". Эдуард Полетаев

Среди перспективных проектов, обсуждаемых в ходе нынешнего визита, по мнению политолога, – работы по Зангезурскому коридору, который потенциально может открыть новые транзитные возможности для Казахстана, а также проект "Цифровой шелковый путь" (прокладка волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря), направленный на расширение цифровых возможностей региона.

Ранее мы сообщили, что Турция начала движение по расширению коридоров через Азербайджан. Анкара анонсировала о начале строительства в этом году 224-километровой ж/д ветки от Карса до погранично-пропускного пункта с Нахичеванской Автономной Республикой. Строительство "дороги Трампа" увеличит международный транзит через Азербайджан и Армению более чем в 10 млн тонн грузов в год.