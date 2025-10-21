#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Политика

Баку – ключевой партнер во внешней политике Астаны: визит Алиева приурочен к юбилею стратегического союза

Алиев и Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 12:29 Фото: akorda.kz
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан. Сегодня в Астане состоится не только встреча глав государств, но и второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Визит призван придать мощный импульс стратегическому партнерству, двадцатилетие которого отмечается в этом году. Он пройдет в формате, который включает и крупный бизнес-форум, и заседание Высшего межгоссовета. Тематика переговоров будет связана с общими интересами и перспективами: последние геополитические и экономические события подталкивают страны к более активному развитию треков сотрудничества - отмечает политолог Эдуард Полетаев.

По словам эксперта, несмотря на тесные и давние связи между лидерами двух стран, нынешний визит наполнен особым символизмом.

"В мае 2005 года в Баку был подписан Договор о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях. Очевидно, что 20-летие этого ключевого документа стало поводом для визита и должно придать сотрудничеству новый импульс".Эдуард Полетаев

Главным целевым ориентиром, который традиционно озвучивается при встречах партнеров-союзников, является наращивание товарооборота. Страны намерены увеличить его до одного миллиарда долларов.

"Товарооборот показывает хорошую динамику, хотя и не исчерпал все возможности. За девять месяцев 2025 года он уже составил 547 миллионов долларов. Это существенный прогресс на фоне предыдущих лет. Фактически, рост произошел почти в три раза, что свидетельствует о расширении потенциала".Эдуард Полетаев

Ключевым драйвером такого роста является Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Он не просто соединяет два государства, но и предоставляет серьезные финансовые бонусы за транзитные возможности. Обе страны синхронно модернизируют транспортно-логистическую инфраструктуру: реконструируют порты на Каспийском море, расширяют возможности железнодорожного сообщения и активно внедряют цифровизацию в логистические проекты. Растет взаимный поток инвестиций.

Важным аспектом является и сотрудничество в энергетике, которое исторически связывает страны. Две национальные корпорации – КазМунайГаз и SOCAR – активно развивают партнерство в области нефтепереработки и транзита, например, по месторождению "Дунга". Казахстан также проявлял интерес к эксплуатации трубопровода Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД), который, несмотря на ограниченные транзитные возможности, остается определенной альтернативой для экспорта энергоресурсов.

В основе политических связей лежит единство позиций по разделу Каспийского моря, которое было зафиксировано еще в начале 2000-х годов, включая трехсторонний договор с участием России. Кроме того, Азербайджан выступает для Казахстана важным окном в сторону Запада через Каспий, а Казахстан, в свою очередь, является воротами для Азербайджана в Центральную Азию, – отмечает Эдуард Полетаев.

Важную роль в укреплении связей играет Организация тюркских государств (ОТГ).

"Для Азербайджана это очень важная международная организация, скрепляющая его транзитные и гуманитарные позиции". Недавно в Габале (Азербайджан) проходили мероприятия в рамках ОТГ, где Азербайджан как всегда, стремился выступать посредником в диалоге между Центральной Азией и тюркским миром".Эдуард Полетаев

Среди перспективных проектов, обсуждаемых в ходе нынешнего визита, по мнению политолога, – работы по Зангезурскому коридору, который потенциально может открыть новые транзитные возможности для Казахстана, а также проект "Цифровой шелковый путь" (прокладка волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря), направленный на расширение цифровых возможностей региона.

Ранее мы сообщили, что Турция начала движение по расширению коридоров через Азербайджан. Анкара анонсировала о начале строительства в этом году 224-километровой ж/д ветки от Карса до погранично-пропускного пункта с Нахичеванской Автономной Республикой. Строительство "дороги Трампа" увеличит международный транзит через Азербайджан и Армению более чем в 10 млн тонн грузов в год.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Валентинов
Читайте также
Стратегия партнерства: визит Ильхама Алиева в Казахстан и новые горизонты сотрудничества в Евразии
10:18, Сегодня
Стратегия партнерства: визит Ильхама Алиева в Казахстан и новые горизонты сотрудничества в Евразии
Касым-Жомарт Токаев встретил президента Азербайджана в аэропорту Астаны
17:30, 20 октября 2025
Касым-Жомарт Токаев встретил президента Азербайджана в аэропорту Астаны
Ильхам Алиев прилетел в Астану
14:06, 10 апреля 2023
Ильхам Алиев прилетел в Астану
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: