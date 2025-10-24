"Народный юрист": 31 октября казахстанцы получат бесплатные консультации от госорганов и известных юристов
Отвечать гражданам будут известные адвокаты, юридические консультанты, нотариусы, прокуроры, полицейские, судебные исполнители, руководители госорганов и другие эксперты. Для большей вероятности решения проблемы организаторы акции советуют захватить с собой документы по интересующему вас делу.
Фото: Zakon.kz
Организаторами мероприятия выступают: Генеральная прокуратура РК, Министерство юстиции РК, органы государственной власти, сетевое издание Zakon.kz, информационная система PRG., сетевое издание Prosud.kz, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.
Фото: Zakon.kz
Целью акции "Народный юрист" является повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи гражданам. За время существования акция стала традиционной и поддерживается многими казахстанцами, а ее формат по масштабам и географии проведения не имеет аналогов не только в Казахстане, но и в мире.
За период с 2016 по 2025 год в ней приняли участие более 10 000 экспертов и руководителей государственных органов. Консультации получили свыше 400 000 обратившихся за правовой помощью казахстанцев.
Особый акцент сделан на продвижение в обществе идеологии "Закон и Порядок" для повышения правовой культуры, доверия к государственным институтам и формирования нетерпимости к правонарушениям и коррупции.
Полный список адресов и время проведения консультаций в каждом регионе Казахстана:
- Астана
- Алматы
- Шымкент
- область Абай
- Акмолинская область
- Актюбинская область
- Алматинская область
- Атырауская область
- Восточно-Казахстанская область
- Жамбылская область
- область Жетысу
- Западно-Казахстанская область
- Карагандинская область
- Костанайская область
- Кызылординская область
- Мангистауская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область
- Туркестанская область
- область Улытау
Подробнее о том, как проходили акции в предыдущие годы и кто принимал в них участие, можно прочитать здесь.