"Народный юрист": 31 октября казахстанцы получат бесплатные консультации от госорганов и известных юристов

31 октября 2025 года одновременно во всех городах и крупных населенных пунктах страны пройдет общереспубликанская акция "Народный юрист". Любой желающий сможет задать интересующий вопрос экспертам и получить профессиональную консультацию совершенно бесплатно, сообщает Zakon.kz.

Отвечать гражданам будут известные адвокаты, юридические консультанты, нотариусы, прокуроры, полицейские, судебные исполнители, руководители госорганов и другие эксперты. Для большей вероятности решения проблемы организаторы акции советуют захватить с собой документы по интересующему вас делу.

Организаторами мероприятия выступают: Генеральная прокуратура РК, Министерство юстиции РК, органы государственной власти, сетевое издание Zakon.kz, информационная система PRG., сетевое издание Prosud.kz, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

Целью акции "Народный юрист" является повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи гражданам. За время существования акция стала традиционной и поддерживается многими казахстанцами, а ее формат по масштабам и географии проведения не имеет аналогов не только в Казахстане, но и в мире.

За период с 2016 по 2025 год в ней приняли участие более 10 000 экспертов и руководителей государственных органов. Консультации получили свыше 400 000 обратившихся за правовой помощью казахстанцев.

Особый акцент сделан на продвижение в обществе идеологии "Закон и Порядок" для повышения правовой культуры, доверия к государственным институтам и формирования нетерпимости к правонарушениям и коррупции.

Полный список адресов и время проведения консультаций в каждом регионе Казахстана:

