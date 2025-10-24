#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Статьи

"Народный юрист": 31 октября казахстанцы получат бесплатные консультации от госорганов и известных юристов

Юристы, адвокаты, госорганы , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 14:42 Фото: Zakon.kz
31 октября 2025 года одновременно во всех городах и крупных населенных пунктах страны пройдет общереспубликанская акция "Народный юрист". Любой желающий сможет задать интересующий вопрос экспертам и получить профессиональную консультацию совершенно бесплатно, сообщает Zakon.kz.

Отвечать гражданам будут известные адвокаты, юридические консультанты, нотариусы, прокуроры, полицейские, судебные исполнители, руководители госорганов и другие эксперты. Для большей вероятности решения проблемы организаторы акции советуют захватить с собой документы по интересующему вас делу.

Фото: Zakon.kz

Организаторами мероприятия выступают: Генеральная прокуратура РК, Министерство юстиции РК, органы государственной власти, сетевое издание Zakon.kz, информационная система PRG., сетевое издание Prosud.kz, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Целью акции "Народный юрист" является повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи гражданам. За время существования акция стала традиционной и поддерживается многими казахстанцами, а ее формат по масштабам и географии проведения не имеет аналогов не только в Казахстане, но и в мире.

За период с 2016 по 2025 год в ней приняли участие более 10 000 экспертов и руководителей государственных органов. Консультации получили свыше 400 000 обратившихся за правовой помощью казахстанцев.

Особый акцент сделан на продвижение в обществе идеологии "Закон и Порядок" для повышения правовой культуры, доверия к государственным институтам и формирования нетерпимости к правонарушениям и коррупции.

Полный список адресов и время проведения консультаций в каждом регионе Казахстана:

Подробнее о том, как проходили акции в предыдущие годы и кто принимал в них участие, можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
"Народный юрист": 30 мая казахстанцы смогут получить бесплатные консультации госорганов и известных юристов
08:50, 27 мая 2025
"Народный юрист": 30 мая казахстанцы смогут получить бесплатные консультации госорганов и известных юристов
Акция "Народный юрист" пройдет уже завтра
12:06, 29 мая 2025
Акция "Народный юрист" пройдет уже завтра
В Казахстане стартовала уникальная акция "Народный юрист"
18:15, 30 мая 2025
В Казахстане стартовала уникальная акция "Народный юрист"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: