"Народный юрист": 30 мая казахстанцы смогут получить бесплатные консультации госорганов и известных юристов
На вопросы граждан ответят известные казахстанские адвокаты, нотариусы, прокуроры, полицейские, судебные исполнители, руководители госорганов и другие эксперты. Организаторы акции советуют захватить с собой документы по интересующему вас делу, чтобы специалисты могли дать более полные и качественные рекомендации.
Цель акции – повышение правовой грамотности населения, решение наболевших вопросов и оказание бесплатной юридической помощи.
Мероприятие "Народный юрист" проводится при поддержке правительства РК. Организаторами выступают: Агентство РК по противодействию коррупции, Министерство юстиции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", сетевое издание Prosud.kz, Республиканская коллегия адвокатов, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.
За годы существования акция стала традиционной и поддерживается многими казахстанцами. Так, за период с 2016 по 2024 год в ней приняли участие более 10 000 лучших экспертов и представителей государственных органов. Консультации получили более 300 000 обратившихся за правовой помощью казахстанцев.
В этом году особый акцент сделан на продвижение в обществе идеологии "Закон и Порядок" – для повышения правовой культуры, доверия к государственным институтам и формирования нетерпимости к правонарушениям и коррупции.
Формат акции "Народный юрист" по масштабам и географии проведения не имеет аналогов не только в Казахстане, но и в мире.
Полный список адресов проведения консультаций в каждом регионе Казахстана – здесь.
А подробнее о том, как прошла акция в прошлые годы, – по ссылке.